Ранил экс-супругу и убил земляка: сибиряку вынесли приговор

Суд приговорил к 12 годам лишения свободы 38-летнего жителя Омской области, который порезал бывшую жену и убил односельчанина. Отбывать наказание преступник будет в исправительной колонии строгого режима. Судебное постановление было вынесена 2 августа, пишет «Регион Online» со ссылкой на облпрокуратуру.

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Трагедия произошла в декабре 2018 года в селе Полтавка. В тот день мужчина в состоянии алкогольного опьянения направился в магазин, где работала продавщицей его экс-супруга.

Между ними вспыхнул конфликт на почве ревности. В порыве ярости злоумышленник три раза пырнул пострадавшую ножом. Он пытался схватить ее, чтобы довести дело до конца, но экс-супруга сумела вырваться и убежать от агрессора.

Тогда злоумышленник решил разобраться с мужчиной, к которому приревновал свою бывшую возлюбленную. Он встретил его на улице и ударил ножом в область бедра — от кровопотери сельчанин скончался в больнице. Силовики быстро задержали 38-летнего мужчину. Его признали виновным по статьям 105 УК РФ «Покушение на убийство» и 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Это не первый случай расправы на почве ревности за последнее время. 25 июля в подмосковном районе Раменское 38-летний Артем Шустов жестоко расправился со своей 27-летней возлюбленной Натальей Басовой, которая на момент убийства гуляла с пятилетней дочерью на детской площадке многоэтажного дома. Как рассказал Шустов, в тот день он назначил девушке встречу на скамейке, расположенной во дворе ее дома. Между ними завязался разговор на повышенных тонах.

Не сдержав гнев, мужчина нанес погибшей 20 ножевых ударов, несовместимых с жизнью. Свидетелями преступления стали взрослые и дети, которые находились на тот момент во дворе дома, а также ребенок Басовой.

Правоохранительные органы объявили план «Перехват», чтобы схватить злоумышленника, который скрылся с места преступления на автомобиле. Через несколько часов после происшествия силовики обнаружили машину, которая помогла выйти на его след. На допросе предполагаемый обидчик уверял, что не намеревался убивать возлюбленную, а лишь хотел обсудить с ней свои подозрения касательно измен. «Я с ней встретился, она меня оскорбила. У меня всегда нож с собой. Из ревности убил человека, свою девушку. Изменяла. Убил ножом», — сообщил Артем Шустов.

Дочь убитой сразу после трагедии госпитализировали в больницу. «Она под присмотром сестры потерпевшей в больнице», — сообщили в Следкоме РИА «Новости». Девочка родилась в Тамбове, откуда и переехала в Раменки вместе с матерью. Здесь погибшая работала в регистратуре больницы и подрабатывала в детском саду.

Позже в ходе следствия сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире Шустова два метательных ножа. Также выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия.

На данный момент следователи подозревают обвиняемого в причастности к другому убийству. «Следствием проверяется информация о причастности задержанного к совершенному в 2014 году убийству девушки на территории полуострова Крым», — сообщили в региональном СК.

26 июля в Сети появилась переписка погибшей с предполагаемым убийцей, которая подтвердила недоброжелательные намерения мужчины в отношении своей возлюбленной. В ней Басова попросила его не приставать к ней и грозилась обратиться в полицию. «Оставь меня в покое, ты ненормальный, я еще раз говорю — заявление уже лежит. Если что-то со мной случится, все узнают, что это ты», — цитирует РЕН ТВ сообщение Басовой.

Подлинность переписки подтвердили ее подруга, однако она отметила, что во время расставания Наталья Басова сама провоцировала возлюбленного на жестокие действия. Приятельница пояснила, что после того, как пара разорвала связь, Басова продолжила ходить в один фитнес-центр с Шустовым. При том она специально подбирала такое время, чтобы заниматься в тренажерном зале одновременно с ним. «Наташа мне рассказывала, что он ей сказал, мол я только в себя пришел, не попадайся мне на глаза, а она специально ходила», — заявила приятельница убитой.

Кроме того, женщина рассказала, что Шустов, еще будучи в отношениях, издевался над Басовой: пытался топить ее в бассейне фитнес-центра, а также толкал ее на лестнице.