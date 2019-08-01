В тылу циклона: какой погоды ждать москвичам

Прогноз погоды в Москве на ближайшую неделю внушает уставшим от холода москвичам оптимизм, но сдержанный. Как обещают метеорологи центра «Фобос», тепло вернется — просто жителям столицы придется еще немного пострадать.

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В пятницу, 2 августа, Москва остается в тылу циклона — город ждет еще один холодный пасмурный день, местами пройдут небольшие дожди. Днем облачно с прояснениями, температура +15…+17°С, ветер северо-западный, порывистый, скорость — 4-9 м/с. Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков. Минимальная температура +9…+11°С, ветер будет дуть северо-западный, со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление опустится немного ниже нормы и составит 740 мм рт. ст..

Гулять в этот вечер точно не стоит — если только вы не хотите посмотреть, как на холодном ветру отважные десантники прыгают в фонтаны по случаю дня ВДВ.

Так что предлагаем провести этот тихий пятничный вечер с пивом. Но не так, как вы подумали. В пятницу, 2 августа, пока в России гуляют десантники, во всем мире отмечается Международный день пива. Почему бы не отметить этот факт, приготовив ужин с использованием этого пенного напитка? Если вы никогда не пробовали тушить мясо в пиве, пора это сделать — вам понравится.

Рецепт может показаться немного трудоемким. Сначала вам придется обжарить на сковороде с двух сторон полоски говядины. Их вынуть — и бросить в сковороду лук и чуть позже чеснок и после обжарки тоже вынуть. Затем нужно сделать ру — французскую базу для соуса, для приготовления которой в жидкости, оставшейся после обжарки мяса и овощей, нужно обжарить столовую ложку муки с небольшим количеством сахара. В получившуюся массу вливаем бульон, а затем — стакан пива и столовую ложку винного уксуса. Соус нужно постоянно помешивать и выпарить до густоты. Дальше — самое простое: в кастрюле для запекания выкладываем слоями мясо и лук с чесноком, поливая соусом, и отправляем в духовку на два часа. Да, это долго — но за это время вы как раз успеете посмотреть какое-нибудь кино.

В субботу, 3 августа, характер погоды не изменится — он будет таким же неприятным, как и накануне. Снова будет облачно, местами пройдут небольшие дожди, а температура на 5-6° будет отставать от нормы. Днем столбики термометров поднимутся до +16…+18°С, ветер северо-западный, скорость — 4-9 м/с, с порывами. Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков. Минимальная температура +7…+9°С, ветер северо-западный, его скорость составит 3-8 м/с. Атмосферное давление понизится, до 739 мм рт. ст., что ниже нормы.

Очень жаль, что именно при таких погодных условиях в парке «Коломенское» пройдет музыкальный фестиваль — Пикник «Афиши». Но не пропускать же его из-за дождика! В этот раз на площадке фестиваля выступят артисты клуба Gazgolder, группа СБПЧ и легендарные The Cure.

В воскресенье, 4 августа, в столице будет по-прежнему прохладно, но уже не так мокро.

Днем переменная облачность, без существенных осадков. Температура +18…+20°С, ветер северный, 3-8 м/с. Ночью переменная облачность, без существенных осадков. Минимальная температура +6…+8°С, ветер северный, 1-6 м/с. Атмосферное останется низким — 739 мм рт. ст.

Поскольку дождей не ожидается, имеет смысл снова выйти на улицу — и отправиться в парк «Красная Пресня», где будет проходить фестиваль Индонезии. Прекрасный шанс познакомиться с культурой этой удивительной страны — посмотреть выступление театра теней, научиться делать батик, попробовать национальные блюда, в общем, мысленно перенестись из промозглой Москвы в тропики Юго-Восточной Азии.

В понедельник, 5 августа, — новое разочарование. Из-за того, что циклон над Уралом усилится, в центральные районы европейской части России снова ринется холодный воздух. Для москвичей это означает, что погода испортится, не успев толком улучшиться. Днем в столице переменная облачность, без существенных осадков. Температура +13…+15°С, ветер северный, 3-8 м/с. Ночью переменная облачность, без существенных осадков. Минимальная температура +6…+8°С, ветер северный, 3-8 м/с. Атмосферное давление — по-прежнему ниже нормы, 738 мм рт. ст.

Ухудшение погоды не означает, что нужно запереться дома и весь вечер грустить.

Между прочим, в Еврейском музее 5 августа — день открытых дверей. Это хороший повод ознакомиться, наконец, с постоянной экспозицией, рассказывающей историю еврейского народа в России. Поход в музей делают особенно увлекательным интерактивные элементы, а в нашей стране не так уж и много музеев, где можно тыкать в кнопки и смотреть на движущиеся картинки.

Во вторник, 6 августа, значительного улучшения погоды не предвидится. Днем облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура +14…+16°С, ветер северный, 3-8 м/с. Ночью переменная облачность, без существенных осадков. Минимальная температура +7…+9°С, ветер северный 2-7 м/с. Атмосферное давление понизится еще больше — до 737 мм рт. ст.

В среду, 7 августа, в характере погоды наметятся изменения: синоптики обещает, что атмосферный фронт пройдет, и в столице потеплеет. По-прежнему облачно, возможен небольшой дождь, но максимальная температура днем — уже +15…+20°С, а ночью — +7…+12°С. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится до 745 мм рт. ст., но все равно останется немного ниже нормы.

В четверг, 8 августа, в столицу, наконец, начнет возвращаться лето, а солнце выглянет из-а туч.

Небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура днем +19…+24°С, ночью +7…+12°С. Ветер уже не северный, а южный, скорость его составит 3-8 м/с. Даже атмосферное давление окажется около нормы — оно составит 748 мм рт. ст..

Наконец, в пятницу, 9 августа, в Москву вернется настоящее тепло, хотя сейчас в это даже как-то не верится. Судите сами: переменная облачность, без осадков, максимальная температура днем +21…+26°С, ночью +12…+17°С. Ветер юго-восточный, скорость — 2-7 м/с. Атмосферное ожидается около нормы 745 мм рт. ст. Значит ли это, что в конце следующей недели на верандах столичных кафе будет конкуренция за свободный столик? Конечно, да. Москвичам пора отыграться за бесславный июль.