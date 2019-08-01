36 ножевых в грудь: как саратовец убил тещу

Завершилось расследование дела в отношении 20-летнего жителя Саратовской области, избившего мать своей сожительницы гаечным ключом и добившего ее ножом. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета РФ по региону.

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По версии следствия, убийство произошло 3 мая 2019 года. Вечером молодой человек пришел в гости к 42-летней матери своей возлюбленной. В ходе разговора женщина обвинила его в неправильном поведении, послужившем причиной для их ссоры с дочерью. Мужчину такое заявление не устроило: не сдержав эмоций, он схватил попавшийся под руку гаечный ключ и несколько раз ударил им женщину по голове, после чего направился к выходу. Однако потерпевшая от полученных ударов не потеряла сознание и продолжила оскорблять молодого человека.

«В ответ он проследовал на кухню, где взял со стола нож и нанес им не менее 36 ударов «обидчице» в различные части тела, после чего покинул квартиру», — сообщили в СК.

Тело погибшей было обнаружено только спустя сутки — женщина перестала выходить на связь, чем сильно обеспокоила свою дочь. Девушка отправилась в квартиру матери, чтобы проведать родственницу, однако застала ее уже мертвой. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила от проникающих колото-резаных ранений в грудь. Кроме того, у нее также были сильно повреждены внутренние органы, из-за чего она потеряла много крови.

Подозреваемого в убийстве вскоре задержали. Марксовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Саратовской области провел расследование, по результатам которого молодому человеку было выдвинуто обвинение в преступлении, предусмотренном статьей 105 УК РФ «Убийство». «Следственным органом собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — уточнили в ведомстве. Сам убийца полностью признал вину в инкриминируемом преступлении. На период предварительного следствия суд принял решение заключить его под стражу.

Ранее, 15 июля текущего года, в подмосковных Химках произошло еще одно жестокое убийство: по версии следствия, 31-летний мужчина зверски убил пожилую мать бывшей жены. В тот день мужчина пришел домой к женщине, с которой он развелся весной этого года, чтобы забрать свои вещи. Однако по приезде застал в квартире только 74-летнюю пенсионерку.

В процессе общения она сильно разозлила бывшего зятя, сообщили в СК, в результате чего он схватил нож и нанес ей множественные ножевые ранения. Прибывшая на место ЧП его 23-летняя экс-супруга обнаружила тело матери рядом со шкафом, который был залит кровью.

По данным РЕН ТВ, из дома пропали два кухонных ножа — по версии следствия, именно ими была зарезана пенсионерка, которая скончалась до приезда медиков.

Установить личность мужчины удалось очень быстро, так как тот оставил на месте трагедии свой мобильный телефон. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Тем не менее задержать подозреваемого пока не удалось, его розыск продолжается.

Еще одна трагедия произошла 28 июня 2019 года в Тамбовской области — топором зарубили пожилую женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В преступлении подозревается ее 61-летний сын. По версии следствия, он был пьян в момент совершения нападения. Убив женщину, преступник решил скрыть улики и скинул тело пенсионерки в яму, расположенную рядом с домом, после чего засыпал ее землей и накрыл металлическими листами. Однако спустя несколько дней его замучила совесть: мужчина пришел в местное отделение полиции и признался в содеянном. В результате следователи возбудили против него по статье 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемого поместили под стражу, расследование дела продолжается.

В мае 2019 года еще одно кровавое убийство совершил житель Уфы. Мужчина вышел на свободу после 23 лет в тюрьме за убийство жены и тещи, а также покушения на племянника. Однако за годы заключения его жестокость не убавилась – уже через несколько дней после освобождения он убил дочь и расчленил ее тело. Об этом сообщало следственное управление СК России по Башкирии.

По данным ведомства, между 72-летним мужчиной и его 42-летней дочерью произошла бытовая ссора, в ходе которой отец ударил дочь кулаком в голову. Удар оказался настолько сильным, что женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина решил расчленить ее тело: часть он выкинул в мусорные баки, а часть утопил в пруду.

Отмечается, что обвиняемый в момент совершения преступления был пьян. В ведомстве добавили, что обвинительное заключение по делу уже утверждено, материалы переданы в суд.