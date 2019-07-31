Глава партии Зеленского: «человек имеет право говорить на русском»

Руководитель партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков будет говорить на русском языке везде, кроме официальных выступлений, и то – только потому, что использовать «мову» предписывает принятый недавно скандальный закон о языке.

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«Исключительно на украинском, наверное, не буду никогда говорить, потому что у нас человек имеет право говорить и на русском, и на украинском, и на английском. А некоторые наши коллеги говорят и на семи языках», — указал политик, добавив, что использовать только украинский язык будет «неправильно, неэффективно и некорректно».

Двумя днями ранее верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер сообщил, что его ведомство вместе с украинским министерством культуры разрабатывает поправки в украинский закон о государственном языке.

«Во-первых, в законе ничего не говорится о защите языков нацменьшинств. Во-вторых, все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жестко — не через систему стимулов и поощрений, а <...> через наказания», — заявил Заньер.

По его словам, при составлении законопроекта также не проводились консультации с представителями национальных меньшинств. Европолитик подчеркнул, что политика Киева по выделению языков Европейского союза по отношению к прочим языкам является «дискриминационной».

Ранее высокопоставленные чиновники в Киеве рассказывали, что вступивший в силу закон о госязыке может быть отменен после внеочередных выборов в Верховную раду. По словам источника, команда действующего президента Украины намеревается сделать языковую политику более мягкой.

«Президент не стесняется говорить по-русски и признает право людей говорить на привычном им языке»,

— сказал источник.

Он добавил, что статус украинского языка как единственного государственного не изменится. Другие политики объяснили смягчение языкового подхода желанием усилить позиции Киева во время переговоров по Донбассу.

Более того — глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды Зеленского по созданию русскоязычного телеканала. Целью создания такого телеканала стало вещание позиции Киева по международным вопросам, передает НСН.

Тимошенко подчеркнул, что всемирный русскоязычный канал необходим для «борьбы за умы». Этим телеканалом власти Украины планируют покрывать русскоговорящее население по всему миру. Кроме того, канал планируют сделать государственным, однако не отрицают ведение переговоров с частными компаниями.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в этой связи указал, что попытки столкнуть Россию и Украину не имеют смысла и не приведут ни к каким результатам.

По его мнению, люди независимо от канала смогут разобрать, кто Украине друг, а кто враг. Сенатор также сделал акцент на том, что целевая аудиторией телеканала критически отнесется к информации, транслируемой подобным СМИ.

Депутат Госдумы от Республики Крым Андрей Козенко считает, что

украинским властям следовало бы мыслить масштабнее и полностью разрешить российское телевидение на Украине.

Он отметил, что идея создания канала на русском языке хороша только тем, что этот язык хотят признать в стране. Парламентарий добавил, что таким предложением команда Зеленского объявила о начале «информационной войны» с Москвой.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объяснил, для чего намеренно использует в разговорах русский, а не украинский язык. Он отметил, что делает это в знак протеста против скандального закона и языке и в знак поддержки жителей юго-востока Украины. Политик добавил, что такой жест важен для тех, кто «понимает, что суть не в языке».

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу 16 июля, передает ФАН.

Теперь все должностные лица Украины — правительство, судьи и прокуроры, сотрудники Национального банка, офицеры-контрактники, а также педагоги и медицинские сотрудники — во время работы должны разговаривать исключительно на украинском языке.

В этой связи, постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании СБ ООН, указал на то, что данная норма права «прямо нарушает дух и букву комплекса мер по реализации минских договоренностей, одобренного резолюцией Совета безопасности 2202». Также дипломат призвал членов Совбеза дать беспристрастную оценку украинскому закону о языке.

В ходе пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич также жестко раскритиковала украинский закон о языке. Кроме того, политик отметила, что члены ЕС не раз высказывали обеспокоенность в связи с принятием этого украинского закона и заявила о проверке соответствия этой украинской нормы общеевропейским концепциям права.