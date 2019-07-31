«Печальная статистика»: как россияне гибнут на курортах

Самым популярным зарубежным направлением среди российских туристов стала Турция. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2019 году спрос на туры в эту страну вырос на 15-20%. Следом по востребованности идут Тунис (10-15%) и Черногория (10%). Между тем, как отметили в генконсульстве России в турецкой Анталье, наплыв путешественников способствует не только росту продаж у турфирм, но и усугублению статистики ЧП.

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Турецкий алкоголь и страшные болезни

По данным информационной базы Российского союза туриндустрии (РСТ), только за 2018 год на турецких курортах погибли два гражданина РФ, серьезно пострадали — 19. Показатели 2019 года оказались еще более плачевными: за прошедшие шесть месяцев в одной только Анталье стало известно о десятках погибших из России. «Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками», — заявил РИА «Новости» генконсул России в Турции Олег Рогоза.

По его словам, иногда россияне сами подвергают себя опасности: не учитывают состояние своего здоровья, приобретая путевки, и оставляют без внимания рекомендации врачей.

В первую очередь запрещено игнорировать эти пункты пенсионерам, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата.

Рогоза отметил, что происшествия нередко случаются с гражданами РФ, которые злоупотребляют спиртными напитками, пренебрегают правилами пребывания на воде, а также проявляют беспечность при выезде на экскурсии или выходе в город. Так, во время прогулки по Аланье погибла супружеская пара из России: 9 июня 37-летнюю Анну и 39-летнего Андрея Балакиных из Нижегородской области сбил автомобиль на трассе D400. В день трагедии родители оставили дочку одну в номере, а сами пошли осматривать местность.

После ЧП посольство РФ в Турции призвало граждан РФ, намеренных посетить страну этим лето, быть осторожными во время отпуска и не забывать о правилах дорожного движения.

Загар в адском Тунисе

Не менее печальная картина относительно пострадавших российских туристов наблюдается и в Тунисе. Там путешественники чаще всего заболевают из-за высокой температуры воздуха — в июле в африканской стране фиксировались аномальные +50°C.

«Погода сошла с ума, жара не собирается уходить. Дует сирокко (сухой ветер в Северной Африке — Прим. «Газета.Ru»), а это означает круглосуточный филиал ада на Земле. Сегодня машина показала +49°C в тени, а +39°C было в 9 утра.

Обычно такая жара устанавливается в августе, но никак не в начале июля. Это ненормальная погода в это время года», — рассказал один из российских туристов в своем инстаграме.

Врачи предупредили граждан РФ, чтобы они не отдыхали в подобном климате, если имеют серьезные заболевания. «Необходимо понимать, что туристов ждет очень серьезный тепловой удар и обезвоживание. Тепловой удар, в свою очередь, может спровоцировать не только проблемы с сердечно-сосудистой системой, но и общий дискомфорт, обострение хронических заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это удар по всему организму, тут очень сложно говорить о всех последствиях», — рассказала терапевт Лариса Алексеева агентству «ФАН».

Также она отметила любовь российских туристов к загару, несмотря на палящее солнце. «Это будут настоящие ожоги. Поэтому уже находящимся там туристам я бы рекомендовала соблюдать очень серьезные правила поведения на солнце, то есть вообще не выходить из номеров.

Если молодые и здоровые могут еще выдержать такую погоду, то вот людям постарше, людям пенсионного возраста и особенно детям, я бы не рекомендовала ехать в Тунис. Опасно», — заключила врач.

Несмотря на опасные погодные условия, турнаплыв из России не сбавляет темпы. Только за первые шесть месяцев 2019 года страну посетили 210 тыс. граждан РФ. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на Тунисский национальный офис по Туризму в России.

Основной поток российских туристов наблюдается именно в период с июля по сентябрь — туроператоры не исключают, что в этом году число посетивших Тунис россиян побьет рекорд. Для сравнения за весь прошлый год в африканской стране побывали 600 тыс. граждан РФ.

Смертельные ночевки в Черногории

Все более привлекательной страной для туристов из России становится и Черногория. По данным главы туризма города Будвы Майа Лиешевич, в 2018 году россияне провели в Черногории более 3 млн ночевок, из которых две трети пришлось на город Будва. «Бронирование на летний сезон 2019 года позволяет ожидать большее число российских туристов в этом году», — уточнила директор городской турорганизации.

Но, несмотря на общеизвестное гостеприимство черногорцев, и здесь российские туристы умудряются попасть в беду.

«В 2019 году консульским отделом Посольства произведена госрегистрация смерти одного гражданина России, в 2018 году — пяти россиян, которые скончались по естественным причинам», — рассказали «Газете.Ru» в консульском отделе Посольства России в Черногории.

Так, 25 июля рядом с пляжем Самсара в поселке Бечичи утонула 74-летняя гражданка России. Об этом сообщал телеканала RTCG со ссылкой на экстренные службы. Очевидцы происшествия вытащили пенсионерку из воды, но она скончалась до приезда медиков. Криминалисты не обнаружили на теле женщины следов насилия. Сотрудники полиции не исключают версию инсульта.

Как пояснила представитель РСТ, люди, которые на свой страх и риск едут в отпуск с серьезными заболеваниями, должны учитывать последствия и не обвинять турфирмы или сотрудников отеля в плохом исходе.

«Если человек знает, что у него больное сердце, но при этом едет в страну, где очень жаркий климат, это его ответственность. Или турист приехал на курорт, расслабился и так начал принимать алкоголь, что допился до смерти», — пояснила «Газете.Ru» представитель Российского союза туриндустрии (РСТ).