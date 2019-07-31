Воруют все: что россияне чаще всего похищают в магазинах

Самыми похищаемыми товарами в российских магазинах оказались сыр, колбаса и кофе. Об этом свидетельствуют данные компании BIT, которая занимается защитой магазинов от краж с использованием технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК

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На сыр и колбасные изделия пришлось 15,4% краж в продуктовых магазинах, еще 15% — на кофе. Далее по списку — конфеты и кондитерская продукция (13,4%). Пиво и другой алкоголь похищали в 11,2% случаев. Морепродукты заинтересовали 9% воров.

Если говорить о косметических товарах, то тут лидерство оказалось за тушью (13,2%). Лак для ногтей воровали в 12,9% случаев. Губная помада стала объектом кражи в 12%, а масло для тела и волос, а также тени для век воры выносили реже — в 7,3% и 6% случаев соответственно.

Компания BIT отмечает, что кофе в 50% случаев воровали подростки в возрасте от 14 до 16 лет. При этом в парфюмерных магазинах чаще всего орудуют женщины (78%), в продуктовых — мужчины (77%).

В 2019 году с помощью программы «СТОП Шоплифтер», которая распознает лица уже пойманных когда-то нарушителей, сетевым магазинам удалось выявить кражи на сумму более 38 млн рублей. «Мы можем говорить о том, что избавление от проблемы шоплифтинга несет магазину понятный и измеримый эффект в виде сокращения недополученной прибыли — как правило, она сокращается на размер, эквивалентный двум процентам от годового оборота торговой точки», — говорится в пресс-релизе BIT.

Как выяснили эксперты компании, средняя сумма кражи в магазинах составляет тысячу рублей. В отчете BIT за 2018 указано, что система распознавания лиц выявила 64 743 нарушителя. Однако, как ранее сообщил РИА «Новости» директор одной из частных охранных компаний, из общего количества краж, которые удается выявить, до полиции доходят единицы. «Во всех остальных случаях человек либо возмещает ущерб на месте, либо возвращает украденный товар», — пояснил он.

Большинство воров идут на преступления не ради выгоды, а ради развлечения, подчеркнул глава ЧОП. По его словам, среди шоплифтеров также встречаются достаточно состоятельные люди.

Сотрудник другой частной охранной компании в разговоре с сайтом kp.ru заявил, что на своей работе потерял веру в людей. По его словам, воруют все — даже те, на кого никогда не подумаешь. Дети выносят в карманах, молодые матери — в колясках. Часто попадаются пенсионеры, которые кражу объясняют тем, что просто забыли заплатить.

По словам охранника, воруют в большинстве случаев непрофессионалы, при этом чаще всего их объектом становится алкогольная продукция. «Я этих клоунов сразу вижу. Придут два алкаша, один сразу ко мне: какую, мол, водку посоветуете выбрать? Второй в это время у полок крутится. Как отвернусь — бутылку в карман!», — пояснил собеседник издания.

Между тем в соцсетях распространены группы, где люди принимают заказы на кражи. При этом заказчиками оказываются не только частные лица, но и крупные магазины и рестораны, пишет kp.ru. Чаще всего исполнителями заданий становятся молодые люди. Подростки воруют ради развлечения и дополнительного заработка.

К профессионалам обращаются крупные заказчики, высокий спрос на услуги шоплифтеров фиксируется перед праздниками. «Новый год отлично отработали. Один ларек дал заказ на шоколадки, стащили 200 плиток за пару дней. Рестик запросил рыбы и икры», — пишет один из участников группы «Вконтакте», где публикуются заказы для воров, передает «КП».

BIT, проанализировав записи с камер видеонаблюдения в магазинах, составила портрет типичного российского магазинного вора. Им оказался мужчина до 35 лет в состоянии алкогольного опьянения, который не имеет постоянного дохода, а также уже совершавший правонарушения.

По данным компании, большинство правонарушителей находятся за чертой бедности. Между тем, по данным Росстата, число россиян, доходы которых ниже прожиточного минимума, в 2018 году составило более 20 млн человек, что составляет 15% от общего населения РФ.