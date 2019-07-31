«Для августа это холодновато»: что будет с погодой в Москве

Среда, 31 июля, может стать самым холодным днем с начала месяца в Москве. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков отметил аномальность такого явления. «Такой низкой температуры в Москве в этот день не было 70 лет», — сказал специалист в беседе с РИА «Новости».

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По прогнозам «Фобоса», днем 31 июля воздух прогреется до +14°С, погода будет пасмурной и дождливой, скорость юго-восточного ветра составит 7 м/с. Кроме того, ожидается пониженное атмосферное давление — 736 мм рт.ст.

Таким образом, 31 июля может побить рекорд вчерашнего дня, когда минимальные значения температуры днем в столичном регионе составили +16,1°С, что на шесть градусов ниже климатической нормы.

По словам Синенкова, минувшая ночь на вторник, 30 июля, также стала самой холодной с начала месяца — температура воздуха не поднималась выше +9°С.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова пояснила, что понижение температура воздуха 31 июля связано с тем, что небо над городом все больше затягивает облаками. В результате этого среднесуточная температура в среду будет еще ниже, чем 30 июля.

Поскольку в столичном регионе не прекращается ветер, в Москве и области продлен «желтый» уровень погодной опасности до 12:00 1 августа. Кроме того, до 21:00 31 июля сохраняется предупреждение о дожде.

Похолодание в Москве в конце июля связано с так называемым ультраполярным вторжением — приходом холодных масс воздуха, из-за которых температура резко упала почти на 10 градусов. Ранее это явление прогнозировали метеорологи. Москвичи особенно сильно ощутили резкое похолодание, поскольку два дня непосредственно до него, 26 и 27 июля, синоптики называли самыми жаркими за весь месяц: температура достигала +28°С.

На этой неделе ждать потепления не стоит — последний месяц лета встретит москвичей неприветливо. В ночь на 1 августа температура воздуха составит +13°С, днем в четверг погода останется облачной и дождливой. Воздух прогреется лишь до +15°С, а вот атмосферное давление поднимется до 742 мм рт. ст. Скорость восточного ветра — 5 м/с.

Ночью 2 августа в Москве ожидается +14°С, а днем до +16°С, днем пройдут дожди. Атмосферное давление вновь упадет, однако не так сильно — до 740 мм рт.ст. Ветер вновь поменяется на юго-восточной, скорость составит 3 м/с.

В ночь на субботу, 3 августа, столбики термометров покажут до +13°С, днем значения поднимутся до +17°С. Погода останется пасмурной, пройдут дожди. Атмосферное давление останется на уровне в 740 мм рт. ст. Скорость ветра увеличится до 5 м/с.

По словам Татьяны Поздняковой, незначительное потепление придет в столичный регион лишь в выходные дни, когда дневная температура местами поднимется до +17..19°С.

«Для августа это холодновато, но все-таки это не 14 градусов, которые фиксировались во вторник и будут и в среду», — отметила метеоролог.

Ночь на 4 августа станет одной из самых холодных на неделе — температура воздуха не поднимется выше +9°С. Тем не менее днем ожидается +17°С. Погода останется облачной, однако осадков ожидается меньше — они пройдут во второй половине дня. Атмосферное давление в этот день составит 738 мм рт. ст., скорость восточного ветра — 5 м/с.

Постепенное потепление связано с южно-европейским циклоном, который придет в столичный регион. Синоптики прогнозируют, что к началу следующей недели в Москву вернется устойчивая теплая погода.

«Решающую роль в преобразовании погоды и переносе в атмосфере над центральной Россией сыграет только-только зарождающийся южно-европейский антициклон», — пояснили в Гидрометцентре России.

Еще одна хорошая новость заключается в том, что август в Москве станет самым стабильным месяцем лета — горожан не потревожат ураганы и шквалистые ветры.

«Прогноз нам показывает, что прохладные температуры будут первую неделю августа, а затем температура будет немного расти и дневная температура составит порядка +23°С. Что касается Москвы, то норма средней дневной температуры для августа — около +18..18,5°С, ночью около +12..13°С. В целом по температурному режиму и погодным явлениям август более стабилен, чем июнь или июль», — сообщил агентству «Москва» завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.