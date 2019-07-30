Ритуальное убийство? В церкви найдено замурованное тело

В Нижнем Новгороде на территории храма Смоленской иконы Божьей Матери строители обнаружили мумифицированное тело мужчины. Труп оставался замурованным в стену старой церковной лавки на протяжении десяти лет. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

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30 июля во время реконструкции рабочие заметили мумию в кузове грузовика с битым кирпичом, который остался после сноса церковной лавки.

Тело было обернуто в простыню, а ноги и руки обмотаны скотчем. Однако больше всего реставраторов повергла в шок спина погибшего: в нее было забито несколько строительных гвоздей.

По данным правоохранительных органов, мужчина скончался не менее 10 лет назад. Все это время он пролежал в стене и мумифицировался из-за недостатка воздуха. Следователи начали проверку по факту смерти. Они не исключают версию ритуального убийства, передает kp.ru.

На данный момент церковь, в которой была обнаружена страшная находка, находится в процессе реставрации. Еще в XVII веке ее построил промышленник Григорий Строганов. Завершить реконструкцию планируют к 800-летию Нижнего Новгорода, то есть к 17 августа. Храм считается памятником федерального значения.

Несколько месяцев назад в Калининграде были найдены сразу два мумифицированных тела. 29 апреля в полицию поступило сообщение об ужасающей находке в квартире дома на Старопрегольской набережной. По прибытии силовики увидели трупы 43-летней женщины и ее 12-летнего сына, которые не истлели из-за жаркого и сухого воздуха в доме.

Криминалисты не зафиксировали видимых признаков насильственной смерти. Несмотря на это, региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». По данным силовиков, смерть матери и ребенка наступила в ноябре 2018 года – в это же время женщина в последний раз связывалась с неизвестным по телефону.

Позже выяснилось, что 12-летний подросток испытывал проблемы с психическим здоровьем и находился на домашнем обучении, в то время как 43-летняя погибшая нигде не работала. Это объяснило отсутствие заявления о пропаже со стороны родственников и знакомых.

О похожей находке сообщили и сотрудники ижевской газовой службы 18 апреля. В этот день они вскрыли квартиру, в которую не могли попасть более пяти лет. По данным регионального СК, в одной из комнат специалисты и увидели мумифицированный труп мужчины. Криминалисты установили, что на момент смерти ему было 53 года.

«Тело хозяина не сгнило за шесть лет, оно мумифицировалось, при определенных условиях и температуре такое бывает. Следователи опрашивают соседей и родственников, а также соцслужбы, почему за это время никто не потерял этого человека»,

— пояснили РИА «Новости» в Следкоме.

Силовики выяснили, что родственники мужчины проживают далеко за пределами Удмуртской области, в связи с чем они могли не знать о смерти близкого.

Ранее, 3 апреля, мумию обнаружили и в московском поселке Мосрентген. В этом полиции помогла 73-летняя пенсионерка, которая позвонила в управляющую службу и заявила о жутком зловонии, распространившемся по всем этажам. Сотрудник коммунальной службы приехал к женщине с газоанализатором. «Прибор показал незначительное содержание газа, но потом оказалось, что это был не бытовой газ, а трупный», — сообщил он позже газете «МК».

Запах исходил из трехкомнатной квартиры, дверь которой по какой-то причине была взломана. Коммунальщик зашел в дом и увидел мумию в клетчатой рубашке. Одна рука трупа лежала на груди, а вторая была вытянута вдоль тела. «Думаю, дверь могли ломать какие-нибудь воришки, но увидели труп и сбежали от страха!», — рассказал представитель управляющей службы.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что на момент смерти мужчине было 56 лет. Тело не сгнило из-за плотно закрытых окон и штор, которые не позволяли воздуху пробраться внутрь. Четыре года назад местные жители уже обращались в полицию с заявлением о пропаже соседа, однако участковые игнорировали их — они утверждали, что об исчезновении человека могут сообщать только его родственники.

По версии следствия, мужчина мог умереть от тяжелой формы онкологического заболевания. При жизни он строил успешную карьеру в Научно-исследовательском институте, но после постановки диагноза уволился из учреждения и стал продавать газеты. Последним из родственников, кто навещал умершего при жизни, был его брат, проживающий в Санкт-Петербурге. По словам соседей, это было более 20 лет назад.