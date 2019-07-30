Десятки погибших: что губит россиян в Турции

Генконсул России в турецкой Анталье Олег Рогоза сообщил о возросшей смертности среди россиян, приехавших на отдых в турецкую Анталью в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками», — сообщил собеседник агентства.

По словам генконсула, виной тому, что россияне гибнут на курорте Турции, оказывается их неготовность трезво оценить состояние своего здоровья перед поездкой. Люди нередко оставляют без внимания рекомендации врачей — в первую очередь это касается пенсионеров, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата.

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Несчастные случаи нередко происходят и с молодыми россиянами, которые на отдыхе часто злоупотребляют спиртными напитками, невнимательны на воде, а также проявляют беспечность при выезде на экскурсии. Как отметил Рогоза, в связи с этим с каждым годом фиксируется все большее число инфарктов, инсультов и сердечных приступов.

Согласно данным консульства, только за последний год из Антальи в российские медучреждения были срочно эвакуированы восемь тяжелобольных. Для таких случаев страховые компании и Центр медицины катастроф «Защита» при Минздраве России прибегали к помощи санавиации.

«Чтобы отдых не обернулся трагедией, призываем наших граждан быть предельно внимательными и чуткими к своему здоровью и здоровью своих родных и близких», — подчеркнул Рогоза.

Особое внимание он предложил уделить досугу детей — по словам генконсула, обычно для них предусмотрены все условия, однако расслабляться родителям все равно не стоит:

«Как правило, в отелях Антальи стараются обеспечить максимально удобные условия для детского отдыха: обустраиваются специальные зоны, клубы, бассейны, пляжи и другая инфраструктура. Тем не менее, настоятельно советуем родителям соблюдать меры предосторожности и не упускать из виду детей, даже если они находятся под присмотром в специализированных детских бассейнах».

Он также отметил, что при необходимости у туристов всегда есть возможность обратиться за помощью к врачу в отеле, в страховые компании, к представителям туроператора или в само генконсульство.

Ранее, 25 июля, в СМИ появилась информация о коллективной жалобе группы российских туристов из тридцати человек, которых не устроили ужасные условия отдыха в одном из пятизвездочных турецких отелей.

По словам отдыхающих, на курорте они столкнулись с отравлениями, кражами и жуткой антисанитарией, передает РЕН ТВ.

Как сообщает телекомпания, россияне заселились в гостиницу в рамках программы «фортуна» — эта система предполагает автоматическое распределение людей по отелям, в то время как они выбирают только класс отеля, тип питания, продолжительность тура и дату вылета. Российские туристы, испытавшие на себе все отрицательные стороны этой схемы, специально выбрали пятизвездочную гостиницу.

Однако, как выяснилось по прилету, даже это условие им не помогло: людей заселили в заброшенную гостиницу в глубине курортного города под названием «Club sunny world 5*». По словам отдыхающих, вместо обещанного «Все включено» они столкнулись с полной антисанитарией: плесенью на кафеле в ванной, отсутствием полотенец и света.

«Нас поселили вообще, по-моему, туда, где живет персонал, нас сожрали муравьи», — рассказала одна из туристок.

Наибольшее разочарование россиян ждало в ресторане: «Мы боимся здесь есть, были зафиксированы отравления, с вызовом неотложки. Кто-то даже ходил в соседний отель, просил их покормить», — заявила другая отдыхающая порталу Life.

Кроме того, на странице «Club sunny world 5*» на сайте интернет-бронирования можно встретить и другие комментарии, которые заставляют задуматься о перспективах отдыха в Турции вообще. Так, по словам одного из пользователей, людям приходилось питаться кислыми овощами, а также самим протирать стаканы, которые бармены даже не утруждались отмывать от чужой помады.

«Адское чистилище. В этом отеле воруют абсолютно все. Уборку номера лучше производить самим, иначе будьте готовы к кражам», — написал мужчина в июне этого года.

Такой сервис турецкие курорты предоставляют, несмотря на популярность страны у российских туристов. Только этим летом, по данным сервиса Travelata.ru., более половины путевок (53%) граждане РФ купили именно в Турцию. При этом средняя стоимость поездки оказалась достаточно высокой — 98 тыс. рублей, что вдвое превышает средний чек на туры по российским побережьям (49 тыс. рублей).