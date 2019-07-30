Подпольные аборты: как экономист прикидывалась гинекологом

В столице следователи возбудили уголовное дело в отношении лже-гинеколога, которая делала женщинам аборты, будучи экономистом по образованию. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве, сотрудники ведомства расследуют действия сотрудницы одного из частных медицинских центров – ей предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 123 УК РФ (незаконное проведение искусственного прерывания беременности) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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По данным следствия, сотрудница частной клиники в центре Москвы в январе и феврале 2019 года «не обладая надлежащими знаниями и медицинским образованием соответствующего профиля, представляясь врачом акушером-гинекологом данного учреждения, за денежное вознаграждение передала лекарственный препарат двум обратившимся пациенткам за искусственным прерыванием беременности».

Препарат вызвал у женщин серьезные осложнения: одна из них находилась на сроке беременности, превышавшем 12 недель, когда медикаментозные аборты делать уже нельзя.

Накануне СМИ со ссылкой на Росздрав сообщили, что в Москве разоблачена деятельность экономиста, выдававшей себя за акушера-гинеколога. На сайте ведомства сообщалось, что речь идет о частной московской «Евроклиник»: в июле 2019 года в ведомство поступила информация о том, что в медицинском учреждении был нанесен тяжкий вред жизни и здоровью пациенток. «По итогам выездных проверок совместно с правоохранительными органами выявлен факт осуществления медикаментозного прерывания беременности лицами, не имеющими медицинского образования», — говорится в сообщении.

Как выяснилось, в клинике прописывали препараты для медикаментозного прерывания беременности всем обратившимся – включая несовершеннолетних и женщин, находящихся на поздних сроках. При этом «специалисты» учреждения создавали видимость проведения диагностики: лжеврач, в отношении которой сейчас заведено уголовное дело, не назначала анализов – она лишь включала в кабинете аппарат УЗИ, который даже не использовала по назначению.

В результате проверок, сообщает Росздрав, «Евроклиник» была закрыта в июле текущего года, а сотрудница, проводившая нелегальные аборты, не имея для этого соответствующего образования, находится под подпиской о невыезде.

В своем сообщении Росздрав призвал других пациенток, обращавшихся с просьбой об аборте в «Евроклиник» на 3-й Тверской-Ямской улице и пострадавших от рук мошенников, обратиться в региональное управление Следственного комитета или самого Росздрава.

Сейчас уголовное дело расследуется по факту нанесения вреда здоровью двух пострадавших. Как стало известно «МК», это девушка 18-ти лет и 22-летняя женщина, находившаяся в момент медикаментозного прерывания беременности уже на 22 неделе. У пациентки, решившейся на аборт на таком серьезном сроке, после принятия препарата возникли серьезные осложнения: у нее началось кровотечение, а затем последовал выкидыш.

Женщину срочно госпитализировали – после того, как врачи провели операцию, ребенок оказался живым. Сейчас его поместили в инкубатор.

По сведениям «МК», частную клинику создали экономист по образованию по имени Наталья Николаевна, представлявшаяся пациенткам Светланой, и ее знакомый, который тоже не имеет медицинской подготовки – лицензию на ведение частной медицинской практики они получили в 2011 году. Мужчина выполнял функции гендиректора, а также принимал звонки на ресепшне, женщина – принимала в кабинете клиенток центра и включала аппарат УЗИ, делая вид, что диагностирует сроки беременности. После этого пациенткам давали препараты для медикаментозного прерывания беременности.

Свои услуги «медицинский центр» рекламировал в интернете. «Мы гарантируем профессионализм со стороны медицинского персонала и предлагаем приемлемые цены. Внимательные специалисты, приятная доброжелательная атмосфера, уют, индивидуально подобранные курсы лечения для каждого пациента позволяют добиваться положительных результатов даже в самых сложных ситуациях», — говорилось в рекламном объявлении. При этом указывалось, что оплату в «клинике» принимают наличными.

Рекламное объявление на специализированном сайте medkompas.ru, впрочем, доверия не вызывает: в нем нет ни информации о врачах центра, ни отзывов пациенток, при этом представлена только одна фотография, сделанная на ресепшне. Адреса сайта клиники в объявлении также нет.