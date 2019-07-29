Не сдержали гнев: в Подмосковье подростки убили двух сестер

В поселке Запрудье Талдомского района Московской области подростки 17-ти и 16-ти лет жестоко расправились с двумя сестрами 33 и 43 лет. По данным регионального Следственного комитета, совершив убийство, молодые люди упаковали тела женщин в мусорные мешки, чтобы вывезти их в лес. Однако правоохранительные органы успели перехватить злоумышленников.

Реклама

Трагедия произошла 27 июля. В этот день несовершеннолетние распивали алкоголь в компании двух женщин — застолье устроили по случаю дня рождения одной из них. Молодые люди пришли в гости без подарка — несмотря на это, атмосфера в компании была благоприятная: все шутили, много смеялись и громко разговаривали, пишет сайт kp.ru.

В ходе празднования между знакомыми произошел конфликт, переросший в драку. Подростки не сдержали силу и задушили собутыльниц. Обе сестры скончались на месте.

Чтобы замести следы, злоумышленники связали руки и ноги погибших скотчем и упаковали тела в мусорные мешки. Они намеревались вынести трупы в лесополосу, но сотрудники полиции прибыли на место преступления раньше, чем подозреваемые успели выйти из дома. Позже стало известно, что молодые люди уже имеют судимости за кражи. Теперь же следствие возбудило против них уголовное дело по статье 105 УЕ РФ «Убийство».

Это не первый случай, когда жестокость подростков обернулась чьей-то гибелью. Ранее, в ночь на 29 июня, в деревне Лесколово Всеволожского района Ленинградской области 15-летний молодой человек ударил прохожего ножом в грудь за то, что тот сделал ему замечание. От полученного ранения 49-летний мужчина скончался на месте.

В тот день юноша несся на скутере по узкой пешеходной дороге. Погибший отказался уступать лихачу место на тропе и сделал замечание, после чего пошел в местный магазин. Уже в супермаркете разъяренный злоумышленник настиг мужчину и стал избивать его. Очевидцы происшествия попытались остановить драку, но в этот момент подросток достал из кармана нож и вонзил его в сердце жертвы. Об этом сообщает интернет-журнал «Интересант» со ссылкой на источник в силовых структурах.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как получивший рану мужчина еще некоторое время стоял на ногах. Он снял пиджак и увидел кровь, льющуюся из пореза на пол магазина. В состоянии шока погибший попытался сделать несколько шагов в сторону выхода, чтобы догнать злоумышленника, но в итоге лишь упал на землю.

Прохожие, наблюдавшие за конфликтом, схватили подозреваемого, после чего отвели его в отделение полиции. Суд Всеволожского района Ленинградской области решил не помещать 15-летнего злоумышленника в СИЗО на время следствия и оставил его под домашним арестом.

Не менее трагичная история произошла в Севастополе. По данным регионального СК, там 31 января в ходе конфликта 17-летний подросток расправился со своей матерью и бабушкой. В тот день женщина обвинила своего сына в лени, безответственности и отсутствии работы.

Молодой человек не смог сдержать гнев и набросился на нее с ножом. От полученных ранений мать скончалась на месте. Однако подросток уже не собирался останавливаться — он пошел в пристройку дома, взял лежащий там топор и нанес им несколько ударов по голове погибшей.

Свидетелем преступления стала бабушка 17-летнего злоумышленника: чтобы пенсионерка не указала на него сотрудникам полиции, подросток расправился и с ней. После этого он совершил побег. По данным Следкома, позже молодой человек ограбил местную жительницу и взломал гараж своего дяди, откуда украл мойку высокого давления, сварочный аппарат и шлифовальную машинку — некоторую технику он продал, а другую отдал, чтобы погасить долги.

Через некоторое время подозреваемого задержали силовики. Против него возбудили уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц», «Грабеж» и «Грабеж с применением насилия».

По словам детского омбудсмена по республике Крым Марины Песчанской, во время убийства молодой человек находился под воздействием химических препаратов. На допросе он заявил, что убил не родственниц, а демонов.

«В семье не все было хорошо. Семья, естественно, должна была быть под надзором. Согласно информации, которую мы получили, парень находился под действием химических препаратов, так называемой соли, и боролся с демонами, которых он видел в лице своих первых ближайших родственников»,

— рассказала уполномоченная по делам несовершеннолетних РИА «Новости».