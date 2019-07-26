Драки и скандалы в очередях: что творится в Царском Селе

У входа в музей-заповедник «Царское Село» в Пушкине двое туристов из Юго-Восточной Азии избили россиянку. Об этом сообщила в соцсети «ВКонтакте» Вневедомственная охрана по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Инцидент произошел в четверг, 26 июля: сотрудники Росгвардии получили вызов из музея в Пушкине. Когда правоохранители прибыли на место, выяснилось, что конфликт произошел между туристами, ожидавшими в очереди на вход. Двое иностранных туристов в ходе ссоры ударили 29-летнюю гражданку России локтем в живот, а затем повалили ее на землю. Нападавшими оказались двое мужчин 45 и 53 лет из Азии.

Ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о гражданах Китая. В Росгвардии, однако, национальность задержанных не уточнили.

Пострадавшую девушку доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее тупую травму живота. Задержанных иностранцев передали сотрудникам территориального отдела полиции, которые на данный момент выясняют причины конфликта.

Царскосельский музей-заповедник является одним из самых посещаемых туристических объектов России. Самые популярные достопримечательности заповедника — Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон «Агатовые комнаты» и музей Первой мировой войны в Ратной палате.

Ранее издание «Фонтанка» сообщало, что туристы из Китая наводнили «Царское Село». По данным журналистов, посетители из Китая называют Пушкин «Городом Пу» и якобы пользуются дополнительными услугами и неофициальными привилегиями при посещении музея-заповедника.

Больше всего китайские туристы хотят посетить Янтарную комнату, поскольку у них существует культ янтаря, который, согласно поверьям, обладает целебными свойствами. На территории заповедника работает огромный магазин янтаря, который рассчитан на посетителей из Китая. Украшения из этого камня здесь стоят несколько десятков тысяч рублей.

Пока туристы ждут в очередях, чтобы попасть внутрь музея, к ним подходят молодые люди азиатской внешности с большими сумками и раздают бутылки воды, печенье и складные стульчики.

Причем пользоваться такими удобствами могут только китайцы. Примечательно, что на территории музея-заповедника курьеры деньги не принимают — торговля здесь запрещена. По этой причине стульчики и воду туристы заказывают через своих гидов заранее — у людей, про которых знают лишь опытные китайские экскурсоводы.

Дирекция «Царского Села» сообщила журналистам, что о ситуации с «особенным» положением китайских туристов в администрации знают, однако изменить ситуацию нельзя — у музея, а также у полиции просто нет юридических рычагов давления.

«Запретить проход на территорию парка со стульчиками, едой и водой нет законных оснований. Фактов передачи денег на территории музея нет, а значит, нет фактов незаконной торговли на музейной территории. А есть и пить на территории музея не запрещено. Как не запрещен вход на территорию с сумками, в которых находятся маленькие складные стульчики, еда и питье. Скорее всего, денежные расчеты происходят при входе в парк, на Садовой улице в районе Лицейской арки», — пояснили в ГМЗ «Царское Село».

Администрация, пытаясь решить проблему длинных очередей во дворец, с 25 июля ввела продажу электронных билетов для индивидуальных посетителей только по паспортным данным и не чаще раза в месяц. Однако эта мера не помогла. Если раньше китайские турлидеры могли купить билеты на всю группу заранее, то теперь вся очередь ждет, пока каждый китаец купит билет на себя в кассе во дворце.

При этом очереди, по отзывам посещающих музей — огромные: для того, чтобы попасть к достопримечательностям екатерининской эпохи, туристам приходится проводить по несколько часов в ожидании возможности войти.

Самой большой проблемой оказывается войти в Екатерининский дворец. Он невероятно популярен. В 2018 году его посетило 3,9 млн человек, и с каждым годом желающих становится все больше. Попасть сюда в период с мая по октябрь можно, лишь отстояв очередь — дело в том, что дворец построен по принципу анфилад, снаружи он кажется большим, но на самом деле он узкий. Три года назад музей подсчитал: одновременно могут находиться в Екатерининском дворце не больше 950 человек, включая сотню сотрудников музея. Если эту цифру превысить, могут пострадать интерьеры дворца, а кроме того, это просто небезопасно.