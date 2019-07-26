«Хороший прецедент»: США одобрили захват российского танкера

Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля. «То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров», — указывается в заявлении американской дипмиссии в твиттере.

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Претензий к украинским силовикам нет и у российских моряков. Старший механик российского танкера, задержанного в порту Измаил сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), Сергей Карпов после прилета в Москву рассказал о том, что задержание проходило спокойно, передает РИА «Новости».

«Когда зашли на судно [сотрудники СБУ]: откуда пришли, сколько шли, где были, как сюда попали? Стандартные вопросы», — сообщил Карпов. Он добавил, что моряков допрашивали в течение часа и потом сказали, что «в принципе претензий к экипажу нет».

«Поначалу вообще за шутку приняли, а потом посмотрели — все серьезно. Потом увидели, что отношение нормальное. Нормально себя вели, напряжения никакого не было», — рассказал механик российского танкера Nika Spirit.

Как отметил Карпов, сотрудники СБУ во время обыска и допроса говорили по-русски. «Украинской речи даже не слышно было», — рассказал он.

По словам российского механика судна, весь экипаж хочет вернуться домой. Сам же Карпов запланировал отдых в Новороссийске, после которого он отправится искать новую работу. Прибывший в Москву старший механик Nika Spirit признался, что он служит на флоте уже 40 лет, однако подобный инцидент произошел с ним впервые, передает РИА «Новости».

СБУ задержала российский танкер в четверг, 25 июля. Как рассказал старший помощник капитана Александр Чайкин, экипаж «Nika Spirit» перевозил его на ремонт в порт Измаил в Одесской области — после того, как экипаж покинул Украину, танкер остался в порту.

«Мы перевозили судно на ремонт, оно там и осталось», — передает слова Чайкина агентство. Кроме того, по его словам, сотрудники СБУ просто задавали российским морякам вопросы.

«Ничего, просто спрашивали. Не было там людей в масках, обычные люди. Ничего страшного», — сообщил он.

Как ранее сообщил капитан танкера Илья Дребязко, сотрудники военной прокуратуры Украины пришли на судно в 8 утра. «Мы прибыли в порт Измаил, представили все документы, которые нам предоставило агентство. Я не вижу никаких нарушений ни со стороны экипажа, ни со стороны судовых правил», — считает капитан судна.

Он отметил, что военная прокуратура проводила проверку без согласования с консульством. «Понятно, что судно под русским флагом — это территория России, обыск провели, не согласовав с консулом, документы изъяли. Для меня это немного странно», — добавил он.

Украинские спецслужбы задержали танкер потому, что уверены, что он раньше назывался Neyma и якобы «участвовал в блокировке» военных кораблей Украины в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

При этом сами члены экипажа задержанного российского корабля не знали таких подробней, связанных с его названием. «Мы узнали, что раньше у нашего танкера было название Neyma и им перекрывали проход для украинских кораблей в Керченском проливе, только при оформлении в СБУ», — признался старший механик российского танкера Сергей Карпов.

После опроса моряков и изъятия найденных на судне документов сотрудники СБУ отпустили членов экипажа — сейчас они уже прибыли в Москву.

Тем временем российская сторона намерена вернуть свой танкер.

«Конечно, мы будем добиваться возвращения судна всеми правовыми средствами, которые имеются в распоряжении. Это у нас не первый корабль, который захвачен. У нас стоит на причале в Херсоне, не может выйти из порта танкер «Механик Погодин», уже почти целый год, поэтому вопрос существует, будем его решать и МИД подключится к этому. Но и собственник судна должен какие-то усилия приложить», — заявил РИА «Новости» источник в российском Министерстве иностранных дел.

При этом источник не рассказал, какие механизмы могут быть задействованы для возвращения судна на территорию России, так как, по мнению собеседника агентства, «пока преждевременно говорить, через международные инстанции или немеждународные».

«Разные были прецеденты — обращались и в местные суды, украинские, нанимали адвокатов, оспаривали решение. Преждевременно говорить, как будет решаться. В любом случае мы будем добиваться возвращения судна», — добавил он.