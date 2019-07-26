«Убьют — приходите»: почему россияне забивают своих жен

По данным Всемирной организации здравоохранения за 2019 год, 20% женщин в России когда-либо подвергались физическому насилию, а 38% — вербальному, причем чаще всего подобные инциденты случаются в семье. По данным проекта «Правовая инициатива», только за 2018 год около 6 тыс. российских женщин были признаны потерпевшими в делах о домашнем насилии. В некоторых случаях близкие не только наносят девушкам страшные увечья, но и лишают их жизни. По статистике, 40% убийств женщин – это преступления, совершенные их сексуальным партнером, мужчиной.

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Чем заканчивается выяснение отношений

Накануне, 25 июля, страну потряс очередной случай, когда женщина погибла от рук своего партнера — убийство в подмосковном Раменском. В тот день на детской площадке многоэтажного жилого комплекса была зарезана 25-летняя девушка, которая вышла со своей пятилетней дочерью на прогулку. Сразу после происшествия ребенка госпитализировали в местную детскую больницу.

Для розыска злоумышленника объявили план «Перехват». Сотрудники полиции обнаружили автомобиль, на котором скрылся убийца, и с помощью этой улики через несколько часов задержали подозреваемого — им оказался сожитель погибшей. На видео допроса, опубликованном региональным Следственном комитетом, мужчина признался в содеянном.

Он рассказал, что заранее назначил девушке встречу на детской площадке и, как только присел с ней на скамейку, нанес 20 ножевых ударов. Очевидцами происшествия стали взрослые и дети, которые находились на тот момент во дворе дома, а также ребенок погибшей.

По словам злоумышленника, он не намеревался убивать возлюбленную, а просто хотел выяснить с ней отношения. «Я с ней встретился, она меня оскорбила. У меня всегда нож с собой. Из ревности убил человека, свою девушку. Изменяла. Убил ножом», — рассказал мужчина.

Позже выяснилось, что он уже был судим по статье 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия». Теперь следователи подозревают, что убийство сожительницы может быть не первым в жизни задержанного. «Следствием проверяется информация о причастности задержанного к совершенному в 2014 году убийству девушки на территории полуострова Крым», — сообщили в региональном СК.

Как объяснил «Газете.Ru» адвокат по семейным делам Алексей Титов, если человек погиб в результате регулярного насилия, то злоумышленник не избежит ответственности за истязание жертвы: его осудят как по статье о побоях, так и за убийство.

«Если будет доказано, что до этого, вчера или позавчера, обвиняемый причинил жертве вред здоровью какой-то степени, то этот случай должны квалифицировать по совокупности статей. Сначала злоумышленника привлекут к административной ответственности, потом – к уголовной. То есть он не избежит в этой части наказания, совершая впоследствии более тяжкое правонарушение»,

— заявил специалист.

По статье «Халатность»

К смертельному исходу в результате домашнего насилия может привести халатность сотрудников правоохранительных органов. Так, 11 июня Советский районный суд Орла приговорил к двум годам колонии-поселения экс-участкового Наталью Башкатову. По ее вине от истязаний со стороны бывшего возлюбленного умерла орловчанка Яна Савчук.

17 ноября 2016 года в ходе конфликта экс-бойфренд погибшей Андрей Бочков угрожал ей убийством, из-за чего она и обратилась в полицию. Участковая прибыла на вызов, но задержать злоумышленника отказалась. «Башкатова видела, как мужчина в присутствии полицейских и прохожих выражался нецензурными словами, проявлял агрессию к Савчук, оскорблял ее и обещал уничтожить имущество в квартире сожительницы. На это участковый ответила: «Ломайте, ломайте идите!» и, стремясь побыстрее покинуть место конфликта, открыто выразила свое желание словами: «Дайте нам уехать», — рассказал адвокат на заседании по делу сотрудницы полиции, передает РАПСИ.

В итоге обвиняемая неохотно приняла заявление от девушки. «В заключение Башкатова цинично заявила Савчук: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте!» — сообщил в суде юридический поверенный.

После этого участковая уехала, но конфликт между молодыми людьми не утих. Чтобы избежать дальнейшей ссоры, погибшая села за руль своей машины и не успела даже нажать на педаль газа, как злоумышленник схватил за ее волосы, вытащил из автомобиля и стал бить ногами по голове. Мужчина прекратил истязания только после того, как девушка перестала дышать.

Суд приговорил убийцу к 13 годам колонии, а против Башкатовой возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей». На допросе бывшая сотрудница полиции отрицала свою вину. «Считаю, что уголовное дело в отношении меня возбуждено незаконно, необоснованно, в угоду искаженно сложившему общественному мнению под влиянием СМИ», — заявила женщина, передает РАПСИ.

Она отмечала, что не видела в Бочкове злоумышленника, так как во время конфликта молодых людей убитая «провоцировала его, кричала, не соглашалась с его разумными доводами, при всем при этом проявляла недовольство тем, что он обещал поломать изготовленное и отремонтированное его руками имущество».

Но сторона обвинения была не согласна с экс-участковой. Следователи опросили очевидцев конфликта, которые отметили неадекватное поведение убийцы. «Есть показания подруги, грузчиков, которые говорят, что там очевидно было, что нельзя ее с ним оставлять. Это видели даже водители и грузчики, вообще посторонние люди. Те, кто видел ситуацию со стороны, говорят, что нужно было их просто отвезти в отделение и развести по сторонам. Это могло исчерпать конфликт, по крайней мере, на какое-то время», — заявил адвокат.

По словам эксперта «Газета.Ru», если жертве насилия, которая обратился в полицию, ответили: «Убьют – приходите», то в этом случае есть три пути: обжаловать в прокуратуру отказ в возбуждении, обратиться в суд или пойти в травмпункт.

«К сожалению, в таком случае злоумышленника не задержат сразу. Максимум это передается участковому, а он уже проводит беседу с подозреваемым в рамках заявления и вынесет отказную, если не будет очевидных побоев. Или можно идти снимать побои в травмпункте — там в обязательном порядке сообщат в полицию. К примеру, приходит женщина с синяком в травмпункт и просит оказать медицинскую помощь. Врач спрашивает, при каких обстоятельствах получена травма, а она говорит, что вчера побил муж. Врачи обязаны сообщить в полицию. Это является более весомым основанием для проверки, чем заявление самой пострадавшей», — рассказал Алексей Титов.

Отделываются штрафом

По статистике, 80% женщин, страдающих от домашнего насилия, в полицию не обращаются — об этом говорят данные Национального центра по предотвращению насилия «Анна». При этом 95% всех уголовных дел, которые возбуждают по ст. 116 УК РФ «Нанесение побоев», заканчиваются наказанием без лишения свободы, более того, по статистике, которую приводит Верховный суд РФ, половина таких дел прекращается в связи с раскаянием или примирением сторон.

В прошлом году организация Human Rights Watch заявила, что после того, как в 2017 году домашние побои были декриминализированы, ситуация с насилием в отношении членов семьи значительно ухудшилась.

«Ситуация с домашним насилием в России стала хуже в разы», — заявляла исследователь организации Юлия Горбунова на пресс-конференции в «Интерфаксе». Ссылаясь на данные Росстата и Минздрава, она заявила: 2012 году каждая пятая женщина в России страдала от побоев со стороны партнера. Число таких случаем росло вплоть до 2017 года, а потом резко упало — и связано это, по словам исследователя, с частичной декриминализацией домашних побоев, принятой в 2017 году, когда подобные преступления были переведены в разряд административных правонарушений.

«Мы сделали вывод, что последствия декриминализации статьи были исключительно негативные. Во-первых, декриминализация привела к ощущению безнаказанности для агрессора, что можно не бояться уголовной ответственности. Практически исчезла превентивная функция уголовного наказания, которая очень важна именно в делах по домашнему насилию»,

— сообщила специалист.

Она привела статистику судебного департамента при Верховном суде, по которой видно, что после изменений в статье 115 УК РФ «Побои» истязателей стали чаще привлекать только к административной ответственности. «Здесь нужно сказать, что, во-первых, большинство этих людей были оштрафованы, это максимальная санкция, которой они были подвергнуты. И второе, что штраф выплачивался зачастую из семейного бюджета, то есть в результате опять страдают сами женщины», — пояснила Горбунова.

По закону, судить по статье 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» будут только, если человек истязает потерпевшего уже не в первый раз. При этом побои на теле родственника должны быть сняты врачами. В случае, если нападавший не бил жертву, а, например, таскал за волосы, доказать факт насилия будет сложно, рассказала ТАСС адвокат Мария Ярмуш.

По мнению исследователя Human Rights Watch, именно из-за таких недочетов декриминализации число пострадавших в результате домашнего насилия только увеличивается, поэтому дела о побоях должны вновь приобрести уголовно-правовой характер.

«Домашнее насилие должно преследоваться в порядке публичного обвинения. Нужны охранные ордера, нужен доступ к специализированной помощи», — заключила Горбунова.