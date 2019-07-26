Пираты Черного моря: что Россия требует от Украины

Моряки с российского танкера Nika Spirit (Neyma), задержанные ранее Службой безопасности Украины (СБУ), приземлились в московском аэропорту Домодедово. Как сообщает «Интерфакс», экипаж летел рейсом из Кишинева.

«Мы ничего не нарушали – ни украинских, ни российских законов», — заявил капитан судна Илья Дробязко.

По словам капитана, перед заходом в порт Измаил, где судно задержали, все формальности были соблюдены. На следующее утро после швартовки у судоремонтного завода на борт танкера пришли сотрудники военной прокуратуры Одессы, которые начали проводить следственные мероприятия.

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Дробязко отметил, что команда не собиралась вступать в конфликт с украинскими силовиками. Тем не менее, он убежден, что представители властей Украины не имели права подниматься на борт в отсутствие российского консула.

Капитан подчеркнул, что сотрудники украинской прокуратуры разъяснили права и обязанности членам экипажа российского танкера. «Все было мирно, разрешали связываться с родными», – добавил он.

Сейчас моряки вылетели на самолете домой, в Краснодар. Судно по-прежнему остается под контролем СБУ в Измаиле.

Ранее экипаж танкера заявлял, что не знал об изменении названия судна. Сейчас танкер называется Nika Spirit, но раньше он назывался Neyma и, по данным СБУ, использовался для блокировки украинских военных кораблей в Керченском проливе.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника задержанного танкера Александра Чайкина, судно перегоняли в Измаил на ремонт. По словам старпома, «ничего страшного» не происходило, сотрудники СБУ лишь задавали россиянам вопросы.

Заместитель главы комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с НСН назвал инцидент с танкером «пиратством».

«По-другому как пиратством назвать это нельзя. Россия будет действовать в соответствии с международным правом по отношению к виновным, которые совершили данное преступление. Иначе как преступлением это назвать нельзя, потому что практически в заложниках оказались наши моряки. Я думаю, есть над чем задуматься СБУ», – заявил российский парламентарий.

По словам Швыткина, действия СБУ вызывают недоумение и возмущение, а также противоречат словам президента Украины Владимира Зеленского. Он ранее заявлял о необходимости выстраивания конструктивных отношений с Москвой, напомнил депутат.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич также прокомментировал возвращение российских моряков, передает ФАН.

«Пусть Киев не рассчитывает, что освобождение российских моряков задержанного в Измаиле танкера исчерпает инцидент. Мы требуем возвращения танкера, и то – осадок останется», — возмутился сенатор.

Клинцевич убежден, что Киев «серьезно осложнил» решение старых проблем и создал новые препятствия для улучшения российско-украинских отношений. Он добавил, что столь скорое освобождение россиян связано с крайне жесткой позицией МИД России.

«Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», — заявили в МИД России.

История с российским судном «Норд» началась еще 25 марта прошлого года, когда его захватили украинские пограничники. На борту находились десять человек — экипаж сейнера. Им предъявили обвинения в незаконной ловле рыбы и нарушении порядка пребывания на «временно оккупированной территории» — в Крыму. После длительного пребывания на судне, экипаж удалось освободить и вернуть в Россию. Капитану сейнера Владимиру Горбенко пришлось провести на Украине на несколько месяцев дольше из-за судебного разбирательства.

Не только Украина задерживает российские суда. Всего несколько дней назад, 17 июля, КНДР задержала российское рыболовецкое судно и 17 человек экипажа.

Двое из них — граждане Южной Кореи, остальные — россияне. Моряков содержат на самом сейнере, где нет вентиляции, из-за чего сохраняется высокая температура. Российские дипломаты утверждают, что судно задержали за «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР».