На глазах у ребенка: девушку зарезали на детской площадке

Кровавая драма разыгралась в четверг, 25 июля, в подмосковном Раменском. Здесь среди бела дня на детской площадке многоэтажного жилого комплекса была убита молодая женщина, вышедшая на прогулку с ребенком.

Реклама

Убийца нанес женщине около 20 ножевых ранений и скрылся с места преступления — об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий. «От полученных ранений женщина скончалась. Личность нападавшего установлена, ведется его розыск», — говорилось в сообщении ведомства.

Следователи предположили, что убийца — муж погибшей женщины. «По имеющимся данным, подозреваемым является супруг убитой», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Источник агентства добавил, что мужчина наносил жертве удары ножом на глазах у ребенка.

Для поимки преступника был объявлен план «Перехват». Автомобиль убийцы найден в подмосковном Ногинске, а через несколько часов задержали и самого убийцу. Следственный комитет завел по факту преступления дело по статье «Убийство».

По словам очевидцев, преступлению предшествовала ссора. Как рассказали жители Раменского сайту kp.ru, молодая женщина играла с ребенком на площадке, когда к ней подъехала белая машина, из которой вышел мужчина. «Они что-то кричали, мужчина нецензурно говорил, — рассказала сайту одна из женщин, наблюдавших за происходящим. — Ударил ее по щеке, а потом еще и еще. Мужчина сел в белую машину и уехал. А девушка упала и полилась кровь. Мы в шоке — он зарезал ее».

Ребенка, по словам собеседницы, увезли медики – она предположила, что он находится в шоковом состоянии. По признанию женщины, она не была знакома с погибшей и не разглядела внешность ее убийцы. Телеграм-канал Mash, между тем, уже сообщил, что погибшая – 26-летняя Наталья Басова – снимала квартиру в доме неподалеку от места убийства и работала в детском саду.

В последнее время в прессе все чаще появляются сообщения о женщинах, которые становятся жертвами своих мужей. Так, 10 июля стало известно, что в Челябинской области житель поселка Кумысное расправился со своей женой, воспитательницей детского сада.

Трагедия произошла в городе Троицке — мужчина зарезал супругу, которая за два месяца до этого подала на развод, в подъезде, где она жила – об этом сообщал региональный Следственный комитет.

По данным следователей, убийца подкараулил женщину возле дома, когда она возвращалась с работы, и в подъезде нанес ей несколько ударов ножом, от которых она скончалась.

У погибшей остались трое детей: 17-летняя дочь-инвалид, 10-летний сын и 5-летняя дочь, которых взяла на попечение бабушка.

Областной главк МВД сообщал, что погибшая женщина уже обращалась в полицию с жалобами на мужа, поскольку он не раз набрасывался на нее с побоями и угрожал убить. В ведомстве уточняли, что убийца находился под подпиской о невыезде. «Женщина обращалась в полицию в апреле. В отношении супруга было возбуждено уголовное дело по статье за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказали в полиции. Там уточнили, что мужчина был отпущен под подписку о невыезде.

На этой неделе стало известно и о трагедии в Башкирии – там было найдено тело 46-летней женщины, которую задушил бывший муж. В убийстве он признался на допросе в полиции: как выяснилось, он увидел супругу, с которой развелся в 2016 году, когда та шла к автобусной остановке, догнал и задушил. От дела мужчина избавился, бросив его в яму и при помощи трактора забросав глиной. На то, чтобы найти тело женщины, у сотрудников экстренных служб, правоохранительных органов и помогавших им местные жителей ушло 15 дней.

У погибшей было шестеро детей, двое из них – от бывшего мужа, расправившегося с ней. Знакомый женщины предположил, что на убийство он мог пойти из-за конфликта. «Незадолго до смерти женщина говорила знакомым, что собирается лишить его родительских прав или подать на алименты», — заявил приятель погибшей порталу UFA1.ru.