Месть Украины: СБУ задержала российский танкер. LIVE

Экипаж танкера находится в безопасности и отправляется домой. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель компании-судовладельца «Альтомар Шиппинг».
«Экипаж в безопасности, едет домой», — заявил собеседник агентства.
Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин назвал задержание танкера «Neyma» «плохой новостью». «Это очень плохая новость. Кто-то в Киеве хочет жесткого продолжения собственной провокации от 25 ноября (в Керченском проливе). Мы будем тщательно разбираться в происшедшем», — заявил он РИА «Новости».
В МИД России РИА «Новости» сообщили, что выясняют обстоятельства задержания танкера. «Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», — подчеркнули в ведомстве.
После того, как танкер «Neyma» в прошлом году якобы заблокировал проход украинским судам в Керченском проливе, украинские власти начали досудебное расследование инцидента, сообщили в СБУ. Результатом этого расследования и стало задержание российского судна.
Танкер «Neyma» принадлежит компании «Альтомар шиппинг», расположенной в Геленджике Краснодарского края, сообщили в Российском профессиональном союзе моряков. Там также отметили, что судно не имеет договора с профсоюзом.
Между тем СБУ опубликовало видео задержания российского танкера.
В МИД России уже знают о задержании российского танкера на Украине и ждут от Киева дальнейших разъяснений.
«Версия про Керчь анонсировалась, но пока мы ничего не знаем ни о количестве экипажа, ни о том, какие претензии конкретно к морякам будут предъявляться», — заявил РИА «Новости» источник в дипломатическом ведомстве. Там также заявили, что если украинские власти захватят россиян с танкера в заложники, то последствия не заставят себя ждать.
В Совфеде уже прокомментировали задержание российского танкера. Действия украинских властей абсолютно незаконны, считает первый замглавы комитета по международным делам Владимир Джабаров.
Как утверждает СБУ, танкер NEYMA в прошлом году блокировал украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» в Керченском проливе, которые незаконно пересекли российскую границу. Сейчас танкер сменил название на «Nika Spirit», сообщают в силовом ведомстве.
Сотрудники службы уже провели обыск на танкере, допросили экипаж и изъяли документы.
Сейчас СБУ готовит ходатайство для ареста судна.
«24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер «NIKA SPIRIT», который по номеру ІМО – 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицировано как уже известный танкер» NEYMA », который был использован для перекрытия Керченского пролива», — сообщила пресс-служба ведомства.
Добрый день, дорогие друзья! Чрезвычайное происшествие произошло сегодня в украинском порту Измаил. Здесь служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержала российский танкер «Nika Spirit», который, по их мнению, ранее назывался «NEYMA». Она обосновала это тем, что судно якобы блокировало украинские корабли в Керченском проливе. «Газета.Ru» ждет, к чему приведет это действие украинских ведомств, в режиме онлайн.