Месть Украины: СБУ задержала российский танкер. LIVE

В МИД России уже знают о задержании российского танкера на Украине и ждут от Киева дальнейших разъяснений.

«Версия про Керчь анонсировалась, но пока мы ничего не знаем ни о количестве экипажа, ни о том, какие претензии конкретно к морякам будут предъявляться», — заявил РИА «Новости» источник в дипломатическом ведомстве. Там также заявили, что если украинские власти захватят россиян с танкера в заложники, то последствия не заставят себя ждать.