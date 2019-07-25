Расчленил — и в морозилку: за что красноярец убил жену и мать

51-летний житель Красноярска зверски убил супругу и пожилую мать. По данным регионального Следственного комитета, тело 43-летней жены он закопал на территории дачного участка, а труп 83-летней пенсионерки расчленил и держал в морозильной камере.

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Изначально правоохранительные органы подозревали мужчину лишь в убийстве жены. По версии следствия, в июле 2018 года в квартире многоэтажного дома между супругами вспыхнула ссора на почве ревности.

В результате конфликта мужчина расправился с женой, а тело перевез в Емельяновский район, где находилась дача его матери. Там красноярец сбросил труп в яму и засыпал землей.

Женщина числилась пропавшей без вести на протяжении года. Летом 2019-го следователи решили осмотреть частный дом матери подозреваемого. Как уверял сам преступник, она проживала там, однако по прибытии на место сотрудники СК увидели заброшенный участок, что свидетельствовало о давнем отсутствии пенсионерки. Обследовав территорию с помощью георадара, следователи нашли место, где было закопано тело 43-летней женщины. Уже 25 июля злоумышленника задержали. «Под тяжестью предъявленных улик мужчина, который до этого момента утверждал, что не владеет информацией о местонахождении супруги, признался в совершенном преступлении», — рассказали в региональном СК.

На допросе мужчина признался, что через два месяца после убийства супруги он расправился и с пожилой матерью — тело расчленил и положил в морозильную камеру у себя дома. Против красноярца возбудили уголовное дело по факту двух убийств. Мотивы преступления устанавливаются.

Похожая история произошла в Башкирии. Там 22 июля нашли тело матери шестерых детей, которую разыскивали более двух недель, пишет издание «Актуальные новости».

Об исчезновении 46-летней Оксаны Волковой стало известно 7 июля, когда ее родственники обратились в правоохранительные органы после четырех дней самостоятельных поисков. В день пропажи женщина намеревалась поехать в одну из больниц Уфы. Она ждала автобус на остановке родного села Клинники, когда ее заметил там бывший супруг. Он сразу же напал на женщину, задушил, а тело бросил в ближайшей лесополосе.

Через два дня после расправы мужчина все-таки вернулся на место преступления на тракторе. Чтобы замести следы, он выкопал яму и сбросил туда труп, засыпав его землей и глиной.

На протяжении 15 дней сотрудники экстренных служб, полиции и местные жители искали женщину. Следователи заранее возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», чтобы расширить свои полномочия. «Когда прочесывали местность, видели эту землю, там рядом глину копают, внимания особого не придали, но потом решили проверить, так как покоя не давала эта земля, и откопали где-то через 40 см сначала ее ногу. Тут же вызвали полицию и достали труп», — сообщил участник поисков сайту ProUfu.ru.

Позже экс-супруг был задержан по подозрению в убийстве — на допросе он признался в содеянном. По данным СК, официально он нигде не работал, имел за плечами судимость.

«Представляете, этот товарищ, который ее прибил, вместе ходил с нами, ее искал. Это же вообще! Милиция нас спрашивает: «Может, он?» А мы не верили. Как человек, он был улыбчивый, всегда здоровался, если попросишь, по хозяйству помогал. А каким он дома был? Да кто его знает?», — поделилась впечатлениями с порталом UFA1.ru соседка погибшей.

По предварительным данным, мотивом преступления мог послужить конфликт между бывшими возлюбленными. «Незадолго до смерти женщина говорила знакомым, что собирается лишить его родительских прав или подать на алименты», — заявил односельчанин погибшей.

Как позже стало известно, развелась пара в 2016 году. В браке женщина родила от злоумышленника двоих детей, после чего тот бросил ее и вступил в новые отношения с молодой соседкой. Также у Волковой были еще четверо детей от другого мужчины, самому младшему из которых четыре года. На данный момент все несовершеннолетние дети живут у своего старшего брата, однако вскоре органы опеки будут решать, кому отдать их на попечение.

По словам местных жителей, погибшая была примерной матерью. «То, что пишут про нее, якобы она пила — это неправда. Она никогда не пила. Она за своих детей всегда была горой, всегда за ними смотрела. Старшему сыну 23 года, у него уже своя семья. Второй дочери 18 лет, средним — 14 и 10 лет. Младшим 7 и 4. У самой Оксаны много братьев и сестер, она из многодетной семьи. Возможно, они оформят опеку над детьми», — рассказала UFA1.ru сотрудница администрации Ралия Гильданова.