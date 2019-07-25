Отравления и разруха: что творится в детских лагерях

В Хабаровском крае решением суда арестованы фигуранты уголовного дела о пожаре в палаточном лагере «Холдоми», унесшем жизни четверых детей. На два месяца под стражу отправили директора компании-владельца лагеря Виталия Бурлакова, руководителя лагеря Максима Кузнецова и главу отдела ГУ МЧС по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, под руководством которого осуществлялась проверка «Холдоми». Их подозревают в халатности и оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Реклама

Вопреки заявлениям губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что лагерь был частным и о его существовании власти не знали, в соответствующем реестре по региону «Холдоми» значился. На его сайте сообщается, что последняя проверка проводилась в мае и надзорные органы не предъявляли претензий к палаточному городку. После трагедии уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что проверки детских лагерей не должны быть формальными.

«Судя по нашей информации, проверки были в лагере регулярно, но то ли они были формальными, то ли данный формат отдыха детей (в палатках) вообще не был представлен проверяющим.

Какой смысл в формальных и рамочных проверках? Задача проверочных мероприятий – выявить то, что реально может навредить детям», — подчеркнула омбудсмен.

Трагедия в «Холдоми» стала самым крупным инцидентом в детских лагерях по числу погибших за лето 2019 года. Однако далеко не единственным.

Буквально накануне СМИ сообщили, что на юге Хабаровского края в детском лагере «Спецназ дети» подростки избили 12-летнего мальчика. По данным «Аргументов и фактов», 24 июля ребенок позвонил родителям и сказал, что его побили и сбросили в окоп. В больницу мальчика доставили с многочисленными ушибами синяками и ссадинами, врачи заподозрили у него перелом позвоночника первой степени. Родители пострадавшего уже обратились в полицию с просьбой разобраться в инциденте.

В лагерях в Крыму в течение последнего месяца произошло два серьезных массовых отравления. 22 июля региональный Роспотребнадзор сообщил о временном закрытии детского оздоровительного лагеря «Берег» в Алуште на юге полуострова. В результате отравления были госпитализированы 16 детей. Сейчас все они выписаны из больницы. В ходе расследования Роспотребнадзор установил, что источник кишечной инфекции находился в столовой — у сотрудников пищеблока обнаружили патогенный стафилококк.

Случай массового отравления произошел и в лагере «Лучистый» в Евпатории на западном берегу Крыма. Тогда с симптомами пищевого отравления в состоянии средней тяжести госпитализировали 57 человек. Все заболевшие приехали на отдых из Татарстана. Их уже выписали из больницы и отправили домой.

Как и в первом случае, дети заразились от сотрудников пищеблока, у которых обнаружили норовирус — поскольку они не соблюдали личную гигиену во время работы, дети заразились через еду.

Следственный комитет Крыма возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

В начале лета в Башкирии еще до начала смены в лагере «Чайка» погиб 15-летний подросток. Мальчик вместе с другими детьми натягивал волейбольную сетку. По словам директора базы отдыха, в процессе парень решил выдернуть штырь-крепление шестиметрового флагштока, и металлическая труба упала на него.

Подросток скончался на месте от черепно-мозговой травмы и повреждения внутренних органов. При этом очевидцы заявили, что мальчик не выдергивал крепление, а флагшток свалился на него, поскольку старая конструкция плохо держалась.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Прокурорская проверка выявила множество нарушений в самом лагере — заброшенные здания с разбитыми стеклами, старые и изношенные игровые площадки. Как выяснилось, администрация лагеря привлекла погибшего мальчика вместе с еще 22 детьми к работе перед началом смены. Подросткам обещали позже принять их на работу уже на платной основе. С несовершеннолетними не заключили трудовые договоры и не проводили для них инструктаж по технике безопасности. Ребят привозили на автобусе, угощали чаем и давали задания.

По итогам проверки прокуратура внесла представление в адрес районной администрации и руководителей лагеря, а также обратилась в суд с требованием взыскать невыплаченную детям зарплату — 229 тыс. руб.

В этом году в России работает более 45 тыс. детских лагерей, сообщала министр просвещения РФ Ольга Васильева. Ожидается, что за лето их посетят около 5,8 млн детей — на 200 тыс. больше по сравнению с прошлым годом.

«Газета.Ru» обратилась к Ирине Волынец, председателю центрального совета Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» с просьбой рассказать, как родители могут убедиться, что отправляют ребенка в безопасный лагерь, где ему не грозит пожар, отравление или несчастный случай из-за старого оборудования.

«Никто больше родителей не будет беспокоиться о безопасности своих детей, поэтому сначала необходимо самим проверить наличие всей разрешительной документации на работу лагеря, — пояснила эксперт.

«Базы детского отдыха, работающие не один год, имеют сайты, на которых можно найти все документы с печатями и подписями, — напомнила Ирина Волынец. — Если же лагерь новый или на сайте нет информации о разрешениях, то нужно запросить все эти документы в офисе компании, которая продает путевки. Более того, существует всероссийский реестр лагерей и отсутствие лагеря в этом писке означает, что его работа не санкционирована».

Еще один надежный показатель того, что лагерь работает согласно всем регламентам, — наличие льготных путевок. В этом случае часть стоимости льготных билетов покрывается из бюджетных средств, и государство, являясь плательщиком, более тщательно проверяет место отдыха, отметила собеседница.

«Если лагерь находится в вашем регионе, то по возможности посетите его, посмотрите, как там все обустроено, чтобы понимать, в каких условиях будет жить ваш ребенок», — посоветовала Волынец. Она считает, что детям необходимо рассказывать о правилах безопасности, чтобы они сами знали, что делать в экстренной ситуации.