Крысы, тараканы, грязь: как производят продукты в России

Роспотребнадзор вынес временный запрет на работу сыроварни в Нижегородской области, где сотрудники работали в полуобнаженном виде. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

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Внимание ведомства к необычному производству привлек ряд новостных сюжетов о Нижегородской сыроварне, вышедших в эфир нескольких телеканалов.

«На видео видно, как работники варят сыр и плетут из сырья сырные косички, не соблюдая правила санитарии и гигиены. Управление Роспотребнадзора после согласования с прокуратурой Нижегородской области организовало внеплановую проверку по данному факту», — говорится в сообщении.

По результатам проверки специалистам удалось выявить многочисленные грубые нарушения санитарного законодательства.

В частности, сотрудники предприятия закручивали сыр-косичку полуобнаженными, а также использовали грязную посуду для хранения и смешивания сырья. Саму продукцию каждый мог взять голыми руками – остатки сыра валялись на полу, который также никто давно не мыл.

«Специалисты Управления Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете деятельности по производству молочной продукции ИП, наложили арест на 0,5 тонн сырного продукта, — сообщили в ведомстве. — В настоящее время в лаборатории Роспотребнадзора проводятся исследования отобранных проб продуктов и смывов с объектов внешней среды».

Сейчас служба Роспотребнадзора продолжает контрольно-надзорные мероприятия на производстве сыра — опечатаны вся техника, холодильники и входы в коптильни. К проверкам также подключился Следственный комитет, сотрудникам которого предстоит установить куда и в каких объемах поставляли сыр, сколько человек работало в цехе, а также проверить наличие разрешения на производство.

По словам местных жителей, площадь загрязнения распространилась далеко за пределы сыроварни — все отходы от своего производства завод сливал рядом в низину. В результате жители села были вынуждены обходить это место стороной: от одного запаха можно было задохнуться.

«Это у людей просто нет совести. Нет совести у руководителя, прежде всего. Те, кто здесь работает, они должны понимать, что они преступление совершают», — рассказал местный житель Дмитрий Назаров «Первому каналу».

В январе 2019 года полчища тараканов и грубые нарушения условий хранения продуктов были обнаружены после проверки Сестрорецкого хлебозавода в Санкт-Петербурге. В результате прокуратуре Курортного района пришлось возбудить два дела об административных правонарушениях.

«Установлено, что дезинфекция на предприятии проведена некачественно, в ходе проверки в производственном цеху обнаружены тараканы... Условия хранения готовой продукции не соблюдаются — грязные лотки с хлебобулочными изделиями хранятся на полу без подтоварников», — говорится в сообщении городской прокуратуры.

Как удалось выяснить правоохранителям, хлебозавод кишел не только насекомыми, но и грызунами. Также на предприятии категорически не соблюдались условия хранения сырья, а для приготовления теста использовались просроченные продукты.

По итогам проверки руководству Сестрорецкого хлебозавода было вынесено прокурорское представление об устранении нарушений. Представитель предприятия сразу же сообщила журналистам, что все нарушения будут устранены, однако отказалась назвать их характер и сроки устранения.

Не менее вопиющие нарушения также зафиксировал Россельхознадзор в сентябре 2018 года в ходе проверки популярного бренда колбасных изделий — АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», сообщает ИА PrimaMedia.

В частности, специалисты обнаружили около 3,5 кг продукции из мяса индейки, а также 75 кг свинины с истекшим сроком годности. Еще почти полтонны продукции без идентифицирующих признаков были также найдены на территории пищевого склада.

Кроме того, к просрочке добавились и пугающие антисанитарные условия — свободный доступ с улицы, нарушенная упаковка сырья и сухих компонентов, наклеенные на одну и ту же продукцию разные чеки с указанием даты производства.

Не обошлось без нарушений и в цехе изготовления самой мясной продукции: там специалисты нашли грязный инвентарь, а также зафиксировали нарушение хранения свиных полутуш. Среди других серьезных недочетов — несоблюдение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

По итогу проверки знаменитый колбасный завод был привлечен к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 800 тыс. рублей.

На серьезные нарушения санитарных условий на Чебаркульском молочном заводе указал инцидент, произошедший в июне прошлого года. Тогда житель города Миасса Челябинской области выложил в соцсетях снимки мертвой мыши, которую он обнаружил в пакете молока. По словам мужчины, она могла попасть в упаковку только на молокозаводе.

«Молоко покупали щенку, слава богу, не себе», — отметил он.

Тем не менее, представитель самого молочного завода Екатерина Егорова категорически отказалась признавать возможность попадания мыши в продукцию на производственном конвейере.

«Молоко после транспортировки проходит очистку, далее попадает в сепаратор, где оно нормализуется и идет на розлив через систему фильтров, там не то что мышь, там соринка не попадет! Везде стоят сетки и фильтры, вся территория завода обработана, и мышей нет!» — написала она в комментариях под фото, ранее выложенном челябинцем.

Еще одна крыса в пакете молока попалась и жителю Тюмени Сергею Никитину, который опубликовал фотографии мертвого грызуна на своей странице «Вконтакте» в январе 2017 года.

«Представляю, сколько коробок молока получилось с одного чана. Мы молоко купили и сразу же сели пить с ним чай. Потом племянница стала наливать себе в стакан просто молока и вылез этот сюрприз», — написал мужчина.

Однако руководство молочного завода «Абсолют» признавать ужасную оплошность также отказалось. По словам директора предприятия, мышь физически не могла попасть в пакет.

«Молоко было выпущено 27 января, а претензии поступили только 18 февраля. Продукт был заморожен и лежал где-то, скорее всего, на улице. Там с ним могло приключиться что угодно. На фотографии видно, что угол пакета отгрызен», — заявил руководитель завода, уточнив, что намерен отстаивать права предприятия в суде.

Разобраться с недобросовестным предприятием решил и иркутянин Анатолий, который в ноябре 2014 года обнаружил в купленной в магазине колбасе лапку мыши. К разбирательствам с красноярским заводом мужчина привлек и Роспотребнадзор, который установил — в колбасе также содержалась ДНК возбудителя кишечной инфекции.

После экспертизы специалисты направились с проверкой прямо на предприятие, где были выявлены нарушения санитарных норм: в частности, входные ворота на предприятии были не герметичны, что не исключало попадание грызунов на территорию. С этими результатами Анатолий пошел в суд — и выиграл. В результате исковые требования были удовлетворены только частично, и мужчина получил 30 тыс. рублей.

В том же 2014 году управление Роспотребнадзора по Омской области также временно приостановило работу предприятия ООО «Торговый дом «Сыры» за нарушение санитарных норм — сотрудники предприятия активно выкладывали фотографии, на которых они купались в ванне с молоком.

В ходе проведения проверки специалисты также установили, что в здании предприятия проводились ремонтные работы, однако молокосырье, используемое при производстве продукции, по-прежнему находилось на хранении.

«Производственные, бытовые помещения находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, нарушается поточность технологического процесса, территория предприятия не отвечает требованиям санитарных норм», — сообщил Роспотребнадзор. В результате на заводе был введен временный запрет деятельности.