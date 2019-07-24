Арктический мороз: снегопад обрушится на россиян

В Гидрометцентре предупредили о возможном выпадении снега в предстоящие выходные 27-28 июля, сообщает «Российская газета». Уже в воскресенье Россию накроет холодный циклон из Арктики, который быстро оттеснит тепло к западным границам.

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Однако если на юге просто спадет жара и наконец наступит комфортная температура, то в средней полосе и на севере (от Кольского полуострова до Средней Волги) столбики термометров будут отставать от нормы на 4-7 пункта.

Хуже всего себя будут чувствовать жители побережья Белого моря и берегов Верхней Волги и Урала, где температура опустится ниже нормы на 8-10 ℃.

По словам заведующего отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александра Голубева, подобная расстановка погодных сил может привести к тому, что

на крайнем севере и северо-востоке европейской части России выпадут осадки в виде мокрого снега.

Однако для этих регионов это вовсе не станет чем-то аномальным — несколько лет назад в Республике Коми снегопад в июле продолжался три дня.

Не обойдет стороной циклон и центральную часть страны, куда ультраполярное вторжение придет в воскресенье, резко сбив столбики термометров. Так, 28 июля синоптики обещают москвичам температуру воздуха не выше 18-23℃.

На будущей неделе, по предварительному прогнозу, будет еще холоднее – до 13-18 ℃ в дневные часы и 8 ℃ ночью. Такая температура воздуха будет отставать от климатической нормы на 8, а местами и 10 градусов.

Как отметил Голубев, обширный холодный циклон вполне может покружить над европейской территорией в течение нескольких дней: вместе с ним будет удерживаться и прохладная погода с облаками и дождями.

В связи с резким похолоданием метеорологи предупреждают россиян о возможном обновлении исторических минимумов температуры. Последними московскими рекордами остаются 29 июля 1916 года (+5,6 ℃), 31 июля 1971 года (+6,1℃) и 30 июля 2006 года (+7,6℃).

Тем не менее, поиграть в снежки летом жителям столицы все же не удастся. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, мокрый снег действительно возможен в проливе между Новой Землей и Архангельской областью и в Воркуте — но не в Москве.

«Поскольку у нас происходит заток холодного воздуха, не исключено, что на северо-востоке европейской России могут в ночные часы выпадать осадки в виде мокрого снега с дождем. И это только в воскресенье. Боже упаси, в Москве — нет», — сказала Позднякова, уточнив, что в столице в это время могут пройти ливни.

Ранее метеоролог уже предупреждала москвичей о надвигающемся арктическом холоде. По словам Поздняковой, уже в начале следующей недели температура воздуха в Москве опустится до +13... +15℃.

«Не исключено, что это будет ультраполярное вторжение, то есть самое холодное вторжение, которое наблюдается у нас вообще в течение всего года», — цитирует слова Татьяны Поздняковой «РИА Новости». Самыми холодными днями, по словам эксперта, на следующей неделе станут понедельник и вторник.

При этом дыхание зимы москвичи почувствуют уже в ночь на 28 июля. Особенно заметным похолодание окажется после жаркой субботы, пояснила «Газете.Ru» специалист Гидрометцентра по кратковременным прогнозам Людмила Паршина.

«Похолодание связано с тем, что к нам придет холодный арктический воздух с Баренцева и Карского морей. Относительно той же субботы, 27 июля, на следующей неделе это будет резкое похолодание, так как в этом день мы ожидаем +23…+28 градусов тепла», — рассказала Людмила Паршина.

Ранее в московском метеобюро уже объясняли причины резкого ухудшения июльской погоды в 2019 году. По мнению метеорологов, предвестником для этого стало изменение циркуляции в атмосфере.

В мае и июне воздушные массы перемещались по Европейской части России вдоль меридианов, с севера на юг либо с юга на север. «Если приходили с юга — то уже с горячим воздухом. Если с севера — то с холодным, но сухим, и он моментально прогревался в солнечные дни. Все это время в атмосфере над нами господствовал антициклон», — уточнили специалисты.

Однако в июле ситуация кардинально изменилась: воздушные массы движутся с запада на восток и несут прохладу и дожди, поэтому погода скачет. В то же время один за другим идут циклоны, которые не позволяют воздуху прогреваться.