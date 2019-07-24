Задыхаются в дыму: кто травит жителей Урала

Жители Екатеринбурга пожаловались в Роспотребнадзор на химический запах и густую дымку, окутавшие город утром 24 июля. В разных районах люди отмечали першение горла и кашель из-за гари, витающей в воздухе. Самое невыносимое зловоние, по словам местных жителей, ощущалось на окраинах.

«Проснулся, вышел на балкон, чтоб вдохнуть свежего медового воздуха с полей. Смотрю — туман. Думаю, красота-то какая. Открыл створку, а там как заперло резиной и еще чем-то. Когда уже нас перестанут травить?»,

— возмутился горожанин Анатолий Мубараков в сообществе «Типичный Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте».

Некоторые екатеринбуржцы считают, что неприятная взвесь в воздухе оказала негативное влияние не только на людей, но и на животных. «Кто-нибудь замечает, что не стало мух, комаров, пчел, оводов, мошек. Голуби какие-то вялые, а воробьев вообще не видно», — рассказал Николай Кузнецов на той же странице.

Реклама

В связи с многочисленными жалобами оперативная группа МЧС выехала на проверку торфяников вблизи города, в усиленном режиме заработали региональные метеостанции. Они подтвердили, что ночью и утром над Екатеринбургом была именно дымка, а не туман — центр экологического мониторинга зафиксировал превышение мелкой пыли в воздухе.

«С 00:00 до 12:00 в районе расположения автоматической станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха в городе Екатеринбурге (ул. Коммунистическая) отмечено максимальное разовое превышение предельно допустимой концентрации пыли мелкодисперсной — 1,8 ПДКмр», — пояснили синоптики порталу 66.ru.

При этом в ходе проверки сотрудники МЧС не обнаружили природные или техногенные пожары в Свердловской области. По данным ведомства, туман окутал город из-за соответствующих погодных условий. «Слабый ветер и высокая влажность привели к образованию дымки, а также к усилению процесса накопления вредных веществ в приземистом слое атмосферы. Однако превышений предельно допустимой концентрации не зафиксировано», — сообщили в Министерстве.

О дымке неизвестного происхождения и неприятном химическом запахе сообщили также жители другой части Урала. «В Миассе нечем дышать. Пелена, вонь с химическим привкусом. Росприроднадзор пояснил, что вонь идет со стороны Карабаша. Миасс, Чебаркуль, Златоуст, Челябинск, Екатеринбург — у всех дымовая завеса и запах с химическим составом»,

— рассказала горожанка Алена Королева, передает портал 74.ru.

Местные власти предполагают, что дымка могла прийти в Челябинскую и Курганскую области как раз от лесных пожаров в Свердловской области. «Мы связались с коллегами из Свердловской области, там есть аналогичные жалобы, есть сообщения из Сургута. Наши регионы могло накрыть дымом от лесных пожаров. Кроме того, в Челябинске прошел дождь, а так как земля была разогрета, началось испарение, что усиливает визуальный эффект. И не стоит исключать воздействия местных предприятий», — заявили в челябинском министерстве экологии, передает интернет-газета «Znak.com».

Прогнозы Гидрометцентра неутешительны: по словам синоптиков, улучшения ситуации ни в Кургане, ни в Челябинске в ближайшие дни ждать не стоит.

«Не исключено, что это лесные пожары в других регионах. На карте видно, что северо-восточнее нашего региона тоже отмечается это явление — ухудшение видимости из-за дыма. Но пока точных сведений нет. Мы пока не ожидаем улучшения большого, потому что завтра возможны дожди, но потом будут два дня без осадков со слабым ветром неблагоприятного направления. Ночью ветер слабый, ожидаются туманы, а завтра ветер немножко усилится», — сообщила порталу 74.ru ведущий специалист челябинского Гидрометцентра Татьяна Ильина.

Эксперты, как один, настаивают на версии о пожарах со стороны Екатеринбурга, однако власти Свердловской области отрицают, что леса горят. Поэтому причина феномена, настигнувшего некоторые регионы России, остается неизвестной.

В отличие от Екатеринбурга, Челябинская область мучается от запаха гари еще с 20 июля. В этот день на номер единой диспетчерской службы поступило множество звонков с жалобами на жуткую вонь.

Проверка показала, что виновником образования смога является завод по изготовлению битумных смесей «Олевин», который расположен в городе Копейске. По данным местной администрации, к выбросам вредных веществ в атмосферу привела поломка оборудования.

23 июля после устранения неполадок завод вновь заработал, а его директор принес извинения челябинцам за происшествие. «Мы извиняемся перед жителями за смог над городом в минувшие выходные. У нас на предприятии 20 июля произошло небольшое ЧП — вышло из строя оборудование. Работа предприятия восстановлена, мы установили новое оборудование. Все результаты замеров соответствуют экологическим разрешениям», — заявил глава «Олевина» Альберт Акопян, передает интернет-газета «Znak.com».

Горожане рассказали, что это не единственное предприятие в округе Копейска, которое на постоянной основе вредит окружающей среде.

«Это далеко не все, есть еще несколько объектов в городе, которые регулярно портят воздух. Кроме того, к нам приносит ветром еще и все то, чему все так радуются в Челябинске. Тем более, что работают почти все жители Копейска в Челябинске, соответственно, и дышат тем же воздухом», — написала местная жительница Анастасия Гельбутовская в сообществе «Типичный Челябинск» в соцсети «Вконтакте».