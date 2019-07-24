Утопили в крови: две сестры в Туве расправились с семьей

В Туве судят двух сестер Милану и Рузанну Данданян, которые жестоко расправились с целой семьей в городе Ак-Довурак Республики Тыва. На судебном заседании в понедельник обвиняемым предоставили последнее слово, которое могло повлиять на приговор. По данным регионального Следственного комитета, в марте 2017 года девушки 19-ти и 25-ти лет зарезали супружескую пару и утопили в ванной их маленьких дочерей, после чего попытались уничтожить улики, совершив поджог квартиры.

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На убийство женщины решились после того, как погибшая женщина 35 лет обнаружила любовную связь младшей из сестер, Рузанны Данданян, и своего мужа.

Драма разыгралась, когда жена с детьми вернулась домой с работы и застала там девушку со своим супругом. Возникла ссора, к которой позже присоединилась Данданян-старшая. В гневе сестры расправились с парой и их детьми, а потом подожгли квартиру. Соседи заметили сильный дым на лестничной клетке, из-за чего вызвали пожарных и правоохранительные органы. Девушки забаррикадировались в квартире и не открывали сотрудникам полиции. Вышли они, только когда в дом попытался ворваться спецназ.

В ходе следствия злоумышленницы несколько раз меняли показания. Сначала вину на себя взяла младшая сестра, но потом криминалисты зафиксировали на орудиях убийства следы другой девушки, и им пришлось рассказать новую историю. 22 июля в содеянном призналась Данданян-старшая. По ее словам, супруги сами хотели расправиться с обвиняемыми, и убийство было лишь превышением самообороны.

«Я защищала свою жизнь и жизнь своей родной сестры, поэтому убила супругов. Мной также было совершено убийство двух малолетних девочек, что даже я сама себе не могу простить. Я сожалею о случившемся и искренне раскаиваюсь в содеянном»,

— заявила Милана Данданян в суде, передает газета «МК».

Младшая сестра заявила, что виновата лишь в том, что имела отношения с женатым мужчиной, а также собственной рукой в день трагедии открыла дверь его супруге и детям. Убийства, по ее словам, она не совершала, поэтому просит суд снять с нее обвинения. Заседавшим в суде стало ясно, что эта версия преступления удобна девушкам, так как тогда групповое убийство переквалифицируют в одиночное, и Данданян-старшей смягчат приговор, а младшую и вовсе отпустят, пишет «МК». Окончательный приговор сестрам вынесут 7 августа.

Не менее ужасающее убийство целой семьи произошло в Хабаровске. Там 28 марта 2019 года были обнаружены тела супружеской пары, Павла и Евгении Ольшанских и их грудного ребенка. Трупы с множеством ножевых ранений нашли в квартире после того, как в правоохранительные органы обратились родственники погибших, которые несколько дней не могли с ними связаться.

«Павел не появлялся на работе и не отвечал на звонки. При этом автомобиль, на котором ездила семья, стоял на парковке. Родственники обратились в полицию, рассказали о ситуации. В итоге было принято решение вскрыть дверь и войти внутрь», — заявил RT источник в силовых структурах.

По словам сотрудника полиции, дверь в квартиру была заперта изнутри. Когда оперативники проникли в дом, они ужаснулись от увиденного. «Вся квартира была залита кровью. Женщина и ребенок лежали рядом, а чуть поодаль от них — муж. Рядом с ним валялся нож», — пояснил он.

По версии следствия, убийство супруги и ребенка совершил сам мужчина, после чего покончил с собой. Его коллеги подтвердили, что при жизни у погибшего не редко возникали суицидальные мысли. Однако друзья Ольшанского сомневаются, что он был способен на такое. «Он очень любил Евгению и старался ее обеспечить. При этом он надеялся решить проблемы с жильем. Хотя Павел и Евгения несколько лет жили в Хабаровске, они сохраняли прописку в Якутии. Павел надеялся получить субсидию как нуждающийся в жилье», — рассказал RT знакомый подозреваемого.

Соседи семьи также опровергли версию о плохих отношениях между супругами. По их словам, мужчина очень любил свою жену и был счастлив, когда 28 января 2019 года у них родилась дочка. «Мама в ней души не чаяла и, когда выходила с ней на прогулку, так трепетно ее держала. Я их близко не знала, но слышала, что у него был какой-то бизнес, а сам он ездил на дорогой машине. Он ее под окном во дворе оставлял», — отметила местная жительница.

Мотивом преступления также не могла стать профессиональная деятельность погибшего: он был учредителем и генеральным директором фирмы, занимающейся оптовой торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, а ранее успешно возглавлял рекламное агентство.