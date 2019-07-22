Тело в траве: назван убийца пятилетнего россиянина в Польше

Пятилетнего россиянина, ранее найденного мертвым в Польше, зарезал его родной отец. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский.

Реклама

В ходе расследования дела специалисты зафиксировали на теле ребенка многочисленные колотые раны грудной клетки, приведшие к внешнему и внутреннему кровотечению.

Раны, по информации прокуратуры, ребенку нанес собственный отец.

«В инциденте не принимали участие третьи лица, за исключением отца. Можно сказать, что это были запланированные и реализованные им действия»,

– рассказал Лапчиньский.

По его словам, в настоящий момент орудие преступления еще не найдено. Сотрудники прокуратуры продолжают поиски острого предмета, которым были нанесены смертельные для мальчика ранения. «Мы предполагаем, что это был нож, но пока орудие не найдено, мы не употребляем термин «нож», — уточнили в прокуратуре.

При этом поиски могут сильно затянуться, так как к убийству мужчина явно подошел с осторожностью. Как заявил пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Мариуш Чарка, тело ребенка было очень сложно обнаружить — оно было тщательно спрятано в высокой и густой траве,. «Можно сказать, что тот, кто его там оставил, делал все, чтобы скрыть тело и осложнить его обнаружение», — подчеркнул он.

Ранее, утром 22 июля, представитель Окружной прокуратуры Варшавы сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении отца-убийцы. По его словам, в этом деле сыщикам уже «многое известно».

«Кроме вскрытия тела, будут проведены токсикологические экспертизы. Остальные действия были уже проведены во время поисков. Многое, в принципе, мы знаем в этом деле. Мы ждем информацию экспертов», — сказал Лапчиньский.

В частности, наибольший интерес для следствия представляют результаты исследований следов ДНК, которые были сняты в автомобиле отца мальчика, а также данные с электронных носителей, изъятых прокуратурой по месту жительства мужчины.

Сейчас следователи уже располагают информацией о финансовых проблемах, которые испытывал отец-убийца из-за своего пристрастия к азартным играм. Официального подтверждения ждут также сведения о том, что незадолго до преступления в полицию поступило заявление о домашнем насилии, совершенном мужчиной.

Тело пятилетнего гражданина России было обнаружено на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий в субботу, 20 июня. Его поиски начались в ночь с 10 на 11 июля – именно тогда мать малыша обратилась в полицию. По ее словам, бывший муж должен был привезти их общего сына к ней от своих родителей – для этого он заехал за ребенком около 17.00 в среду, 10 июля. Однако до пункта назначения автомобиль так и не доехал.

По информации «МК», примерно на середине пути 32-летний мужчина в последний раз вышел на связь с матерью ребенка: он отправил ей сообщение: «Больше никогда не увидишь сына». После этого он отключил телефон.

Позже тело мужчины было найдено на железнодорожном переезде – по предположению польских полицейских, он совершил самоубийство. Однако самого ребенка рядом не было. Не нашли мальчика и в машине, которую обнаружили в трех километрах от места гибели отца.

В результате на поиски пропавшего малыша отправились 200 полицейских со специально обученными собаками, к которым позже подключились волонтеры и диггеры. С помощью беспилотников и вертолетов были также обследованы более 4 тысяч гектаров земли, передает «МК». По словам официального представителя комендатуры полиции Варшавы Сильвестра Марчака, эта поисково-спасательная операция стала самой масштабной в истории Польши.

Полицейские до последнего надеялись, что отец высадил ребенка где-то в дороге. Однако уже через несколько дней в польской прессе появились сообщения, что в автомобиле отца пропавшего мальчика были найдены биоматериалы ребенка — его кровь и моча. Проведенная экспертиза также обнаружила их и на одежде погибшего мужчины.

В целом, по информации польских журналистов, в городе, где живут родители погибшего мужчины, за ним закрепилась дурная слава. Как сообщает «МК», он был увлечен азартными играми и употреблял наркотики.

Между тем, женщина, проживающая в одном доме с родителями предполагаемого отца-убийцы, рассказала изданию, что у нее никогда не возникало вопросов к семье.

«Это репатрианты из Казахстана. Очень добрые и хорошие люди...Вчера утром видела их. Отец приехал с ребенком на автомобиле. Они постучали в дверь дома, где проживали дед с бабушкой [мальчика], но им никто не ответил. Наверное, никого не было дома», — цитирует ее слова «МК.

При этом ранее представитель российского консульства подтвердил РИА «Новости», что пропавший ребенок — гражданин России.

Отрицательный образ отца-убийцы не смогли подтвердить его коллеги. «Павел был неспособен кого-либо обидеть. Был очень рассудительный, спокойный. Мы все в шоке», — рассказали сотрудники фирмы, в которой покойный занимался продажей садовых принадлежностей.