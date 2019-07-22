Дама без головы: страшная находка в московском сквере

Страшная находка попалась жителям севера Москвы — в сквере неподалеку от жилого дома по улице Новодачная они в воскресенье, 21 июня, обнаружили полуразложившееся тело женщины без головы.

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«Тело 31-летней женщины было обнаружено в лесном массиве в районе дома 60 по Новодачной улице. Труп имел гнилостные изменения, а голова была отделена от туловища», — сообщили правоохранители «ТАСС».

По сообщению Следственного комитета, голова погибшей была отделена от тела при помощи пилы, а смерть, по предварительным данным, наступила не менее недели назад.

Личность 31-летней женщины уже установили: погибшую звали — Алима Ф. Об этом сообщило РЕН ТВ. Сейчас следователи проводят проверку, которая покажет все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза: по результатам расследования правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

Подобные случаи происходят по всей России. Так, в Симферополе 9 июля 2019 года было найдено тело мужчины с привязанной к шее гирей. Первыми об этом написали местные жители, которые обнаружили труп. «В Николаевке после шторма к берегу принесло труп человека. У него нет головы, вместо нее - гиря. Кисти отрезаны.», — сообщил один из очевидцев телеканалу РЕН ТВ.

Позже правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 61-летний мужчина, который пропал еще в апреле текущего года. Местные жители сообщили, что он был предпринимателем, имел несколько торговых точек и складов в ряде населенных пунктов полуострова. Следователи проводят нужные действия для установления событий гибели мужчины, расследование продолжается.

Ранее, 15 марта 2019 года, жуткую находку обнаружили школьники Хабаровска. Гуляя после уроков, они обратили внимание на лежащего в снегу человека, а подойдя ближе, увидели, что он мертв. Тело нашли на месте бывшего кинотеатра «Сатурн» в 100 метрах от средней школы. По словам очевидцев, у трупа, найденного подо льдом, отсутствовала голова и одна рука.

По факту произошедшего местным Следкомом была инициирована проверка. Как сообщили в ведомстве, труп был обезображен настолько, что установить личность не удалось. Расследование дела продолжается.

В конце декабря 2018 года тело мужчины с отрезанной головой было обнаружено и возле одного из кафе Йошкар-Олы.

Однако в этом случае преступление удалось раскрыть по горячим следам: жертвой оказался посетитель заведения, а все произошедшее было зафиксировано уличными видеокамерами.

Драма разыгралась в 9-м микрорайоне Йошкар-Олы в ночь на 30 декабря 2018 года, когда двое местных жителей 30 и 35 лет проводили время в кафе. Изрядно выпив, они решили ограбить посетителя того же заведения: когда все трое вышли на улицу, злоумышленники набросились на мужчину. Один из нападавших ударил жертву по голове, потом кулаком в грудь, а когда мужчина упал, он забрал у него 300 рублей.

Но этого преступникам, видимо, оказалось недостаточно — они решили напасть на мужчину еще раз. Один из них несколько раз ударил свою жертву, затем повалил на землю, а потом отобрал у него меховую шапку и серебряное кольцо.

Потерпевший попытался вернуть отобранное назад, разговор перешел в очередную потасовку. После чего 30-летний злоумышленник достал нож и вонзил в шею погибшего. Затем, убедившись, что мужчина мертв, отрезал голову и забрал ее с собой, оставив обезглавленный труп на улице возле кафе.

Злоумышленники убежали с места преступления, выбросив голову убитого по балкон дома, который находился напротив заведения. Утром тело обнаружили прохожие — голову жертвы нашли лишь через несколько часов.

Злоумышленников задержали по горячим следам — они не только попали на запись видеокамер, но и запомнились посетителям заведения, которые стали свидетелями по делу. 20 мая 2019 года управление Следственного комитета по республике Мэрий Эл завершило уголовное дело в отношении двух местных жителей, их обвиняют по двум статьям — «Грабеж группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья» и «Убийство».

Правоохранители провели по делу все необходимые экспертизы и допросили 20 свидетелей. Всего следователи собрали четыре тома документов. Уголовное дело передали в суд. По данным следователей, все украденные вещи были оценены в 4 тысячи 700 рублей.