«Кусала африканская блоха»: как волгоградец расправился с сыном

Житель Волгограда задушил своего 44-летнего сына, страдающего ДЦП, после чего покончил с собой. По данным регионального Следственного комитета, мужчина оставил предсмертную записку, в которой объяснил убийство родственника

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О трагедии стало известно 4 июля, когда в правоохранительные органы обратилась соседка погибших. Она на протяжении долгого времени оказывала помощь отцу в уходе за сыном-инвалидом, но в день происшествия никто не открыл дверь пенсионерке и не отвечал на ее звонки. По словам женщины, она встретила мужчину еще 3 июля и предложила помочь по хозяйству, но тот отказался принять соседку, сославшись на головную боль, передает агентство «Высота 102».

Сотрудники полиции проникли в дом через балкон соседки. В одной из комнат они обнаружили тело сына, а на кухне — отца, около которого лежала предсмертная записка. В ней 69-летний мужчина написал, что не хочет жить, но и сына оставить не в силах, так как тот не справится в одиночку.

«В своей предсмертной записке мужчина указал, что его все время кусает африканская блоха, а еще, что сын без него не проживет. Поэтому он написал, что забирает его с собой»,

— заявили в Следкоме, передает «Блокнот Волгограда».

Люди, знавшие погибших, подтвердили, что после случившего несколько месяцев назад инсульта мужчина много раз жаловался на укусы каких-то насекомых. «Но соседи этому значения не придавали, поскольку на дворе лето, комары, летают и другие насекомые, мало ли», — пояснили в СК.

В ходе следствия выяснилось, что незадолго до трагедии злоумышленник потерял супругу, скончавшуюся от рака, из-за чего стал злоупотреблять алкоголем. Знакомые уговорили его на госпитализацию в наркологический диспансер. Несмотря на то, что лечение вдовцу помогло, после выписки он отказался должным образом ухаживать за сыном. По словам друзей, общение у мужчин не складывалось, поэтому помогать 44-летнему инвалиду пришлось соседям.

Как отмечает «Высота 102», покончивший с собой мужчина, в прошлом военный, страдал от психических расстройств, из-за которых должен был лечь в больницу за несколько дней до убийства, пишет. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Похожая история произошла в городе Алексеевка Белгородской области в ночь с 26 на 27 июня. В тот день 37-летний отец убил собственного 10-летнего сына и 72-летнюю бабушку ребенка.

Он вооружился огнестрельным оружием и пришел в квартиру к своей бывшей сожительнице. Дверь открыла ее мать. Ворвавшись в дом, мужчина выстрелил несколько раз в пожилую женщину и мальчика, который оказался рядом. От полученных ранений они скончались на месте. Затем злоумышленник напал на свою бывшую возлюбленную и ее нового сожителя, которые также находились в квартире. Их после происшествия увезли в больницу в тяжелом состоянии.

По данным регионального СК, подозреваемый успел скрыться. Правоохранительные органы установили его личность и объявили в розыск. В ночь на 27 июня в полицию поступила информация, что вооруженный мужчина ехал в отечественном автомобиле по шоссе в Белгородской области. Против преступника возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Не менее ужасающее убийство сына произошло в поселке Цильна Ульяновской области. Там 14 мая из-за ссоры с женой 37-летний мужчина избил до смерти пятимесячного сына. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник в региональной прокуратуре.

В день происшествия мужчина приехал на автомобиле домой, где его ждала супруга. В ходе беседы у пары возник в конфликт: женщина подозревала возлюбленного в регулярных изменах. В гневе она заявила, что разведется с мужем и заберет ребенка.

Слова жены разозлили подозреваемого — он схватил лежавшего в детской кроватке младенца и стал наносить ему удары. Женщина испугалась и скрылась в неизвестном направлении.

«Он пригрозил убить ее и схватил ребенка. Она, опасаясь за свою жизнь, убежала, оставив мужа с младенцем», — сообщили в областной прокуратуре.

Правоохранительные органы задержали злоумышленника. Ему вменяют статью 105 УК РФ «Убийство малолетнего». «Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и причинение вреда здоровью средней тяжести, однако в последнее время, по словам соседей, вел себя примерно: не злоупотреблял алкоголем, работал, официально состоял в браке», — заявили в ульяновском Следкоме, передает «Российская газета».