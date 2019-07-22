Смерть вместо родов: пьяный водитель скорой погубил роженицу

Беременная женщина погибла в результате ДТП с машиной скорой помощи в Иркутской области. Трагедия произошла 21 июля под поселком Качугом на юго-востоке региона.

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Как сообщают СМИ, сорокалетняя женщина на восьмом месяце беременности почувствовала недомогание и вызвала медиков. По дороге в родильный дом водитель скорой помощи не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Иркутские полицейские опубликовали видео с места ДТП — на кадрах видно, что машина лежит на боку и сильно повреждена. Беременная женщина и ее неродившийся ребенок от полученных травм погибли на месте.

54-летний водитель и 29-летняя фельдшер, находившаяся в салоне автомобиля, получили черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей. Фельдшера доставили в Иркутск санитарной авиацией, врачи подозревают у нее перелом позвоночника.

По данным пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, на месте ДТП водитель прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что мужчина сел за руль пьяным — содержание алкоголя в его крови составило 1,032 мг/литр. Мужчина работал водителем с 1983 года, у него открыты категории А, В, С, D, об этом сообщает Life со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В полиции сообщили, что водитель пытался скрыться после аварии, однако вскоре его задержали в лесном массиве недалеко от места ДТП. Задержанный заявил правоохранителям, что не справился с управлением.

«Выкинуло меня. Бровку поймал и начало кидать», — говорит он на видеозаписи.

Инспекторы ГИБДД разбираются в подробностях происшествия. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

В Минздраве Иркутской области также пообещали организовать служебное расследование инцидента и провести профилактические беседы со всеми водителями машин скорой помощи. В ведомстве добавили, что водитель, попавший в ДТП, сейчас временно отстранен от работы.

В начале апреля в подмосковном Подольске столкнулись две иномарки и карета скорой помощи. ДТП произошло по вине пьяного водителя легковушки. По сообщению местных СМИ, скорая помощь с включенным проблесковым маячком поворачивала на перекрестке, когда в нее врезался автомобиль Nissan. От удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Chevrolet Epica. В результате происшествия фельдшеры и водитель скорой помощи, а также два пассажира Nissan получили различные травмы.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что 22-летний водитель Nissan в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Оказалось, что ранее молодой человек неоднократно нарушал ПДД — 10 раз в текущем году и 14 раз в прошлом.

В марте нынешнего года в Нижегородской области 50–летний водитель скорой помощи был остановлен сотрудниками полиции на автодороге в Бутурлинском районе. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее его уже подвергали административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

После этого в отношении должностных лиц Бутурлинской ЦРБ правоохранители организовали проверку, чтобы выяснить, как пьяного мужчину допустили до управления автомобилем скорой помощи. В отношении самого нарушителя возбудили уголовное дело.

Ранее в станице Заплавской в Ростовской области произошло ДТП по вине пьяного водителя машины скорой помощи. В темное время суток навстречу автомобилю «Лада Калина» вылетел УАЗ местной медслужбы. Водитель легковушки слишком поздно заметил опасность, поскольку скорая двигалась без света фар и даже без габаритных огней. УАЗ ударил «Ладу» по касательной, а затем съехал в кювет, где врезался в дерево. От удара дерево сломалось, а водитель «буханки» нажал на газ и помчался дальше. Через несколько десятков метров машина угодила в глубокую канаву и остановилась.

К счастью, в результате ДТП никто не погиб, однако трое мужчин, находившихся в УАЗе, получили травмы и были госпитализированы. Все пострадавшие, включая водителя, были пьяны.