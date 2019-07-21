Захваченный танкер: что происходит с россиянами

Жизни и здоровью российских моряков, задержанных на британском танкере Stena Impero в Ормузском проливе ничего не угрожает. Об этом сообщает посольство России в Тегеране в своем твиттере, передает ФАН.

На борту судна, задержанного Корпусом стражей исламской революции (КСИР), находятся трое россиян и 20 моряков из других стран.

Пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко заявил в разговоре с «Интерфаксом», что моряки могут свободно перемещаться по танкеру без каких-либо ограничений со стороны иранцев. Представители дипмиссии также контактируют с властями Ирана, добиваясь установления связи с россиянами на борту Stena Impero, сообщает НСН.

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Экипаж не выпускают с танкера, поскольку по-прежнему продолжаются следственные мероприятия, заявили власти Ирана.

Оператор судна, шведская компания Stena Bulk, предпринимает действия по обеспечению благополучного возвращения команды судна в целости и сохранности.

«Запрос [на посещение моряков] был получен властями Ирана, мы ожидаем от них официального ответа», – заявили в компании.

Кроме того, местные представители компании в России, Латвии и Финляндии поддерживают постоянный контакт с семьями моряков «в это трудное время», подчеркнул глава Stena Bulk Эрик Хонелл.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал задержания британского танкера КСИР и арест другого танкера на Гибралтаре, который состоялся ранее. По его словам, аргументация Ирана гораздо убедительнее заявлений Великобритании.

Рябков отметил, что в своих высказываниях Гибралтар ссылается к «невнятным» отсылкам санкционного законодательства, чтобы поддержать позицию Лондона в момент ареста танкера под панамским флагом с грузом иранской нефти.

Замглавы МИД РФ также заявил, что на задержание танкера третьей стороной не было никакого основания.

Иран задержал британское судно за «нарушение международных правил», которое произошло в связи со столкновением между ним и иранским рыболовецким судном. Впоследствии посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад заявил, что Тегеран готов к любому развитию событий после задержания британского нефтяного танкера.

По его словам, иранская сторона настаивает на своей правоте, но готова к «различным сценариям». Он подчеркнул, что в настоящее время власти Британии просто обязаны сдерживать силы, которые хотят разжечь конфликт между странами из-за танкера.

«Это довольно опасно и неразумно в трудное для региона время», — добавил персидский дипломат.

Судоходная палата Великобритании заявила, что «безоговорочно осуждает захват британского танкера». Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пообещал, что иранская сторона «ощутит последствия», если не отпустит задержанный танкер Stena Impero.

Хант назвал эту ситуацию неприемлемой и отметил, что британская сторона будет отвечать решительно, но взвешенно. Также подчеркивается, что последствия не будут носить военный характер.

Правительство Германии выразило солидарность с Великобританией и осудило задержание властями Ирана судна в Персидском заливе. В правительстве ФРГ считают арест неоправданным вмешательством в гражданское судоходство и предупреждают об опасности эскалации конфликта.

При этом Королевская морская пехота Великобритании может быть отправлена в Персидский залив вместе с ядерной подводной лодкой для обеспечения безопасности судоходства, сообщил таблоид The Sun со ссылкой на источники.

Как отмечается, Британия может решиться на этот шаг, чтобы обезопасить другие судна от иранской стороны, которая, по данным издания, захватила уже несколько британских нефтяных танкеров.

Журналистам стало известно, что идея с подлодкой уже обсуждалась на экстренных заседаниях правительственного комитета по безопасности.

Инцидент с британским танкером уже не первый в регионе за последнее время. Утром 13 июня арабские СМИ сообщили о торпедной атаке, которой подверглись два нефтяных танкера в Оманском заливе. Факт нападения подтвердил представитель береговой охраны султаната Оман.

Впоследствии телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник сообщил, что танкер Front Altair «полностью затонул» из-за попадания торпеды. Однако представитель норвежской компании-судовладельца опроверг эту информацию — танкер «горел, но держался на плаву».

Рост напряжения вокруг Персидского залива может быть напрямую связан с тем, что в начале мая власти Ирана заявили о частичном прекращении со своей стороны соблюдения условий ядерной сделки. Решение было принято иранскими властями после того, как Вашингтон перешел к жесткому давлению, в том числе путем демонстрации военной силы в регионе. В Тегеране решили не соблюдать ограничения, которые касаются хранения запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Кроме того, Исламская республика приостановила на два месяца продажу «ядерных» ресурсов.

Тегеран уточняет, что готов вернуться к выполнению своих обязанностей в рамках ядерной сделки в случае обеспечения своих интересов.