И убьют, и похоронят: конфликт ритуальщиков привел к стрельбе

На Украине конфликт между работниками ритуальных служб Украины перерос в драку со стрельбой, в результате которой одного человека госпитализировали, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Киевского областного отделения Нацполиции.

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«Ссора между работниками погребальных служб, которая переросла в драку со стрельбой, произошла среди группы людей. Так, старший мужчина, грубо нарушая общественный порядок, действуя с особой дерзостью, нанес кулаком удар в лицо младшему оппоненту. Затем он выхватил пистолет и произвел два выстрела», — сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место инцидента медики выявили у пострадавшего непроникающее огнестрельное ранение левой подключичной области и передней брюшной стенки. Мужчину госпитализировали.

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции. Там полицейские обнаружили и изъяли оружие ПМР калибра 9 миллиметров, разрешительные документы, магазин и шесть патронов с резиновыми пулями. Стрелком оказался 59-летний житель поселка городского типа Гостомель. Он сейчас задержан», — отметили в полиции, добавив, что возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Согласно этой статье злоумышленнику, грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Сотрудники ритуальных услуг применяют силовые методы не только по отношению друг к другу. Так, в конце июня в Волгограде ритуальное агентство переманило клиента от конкурента при помощи давления, передает РИА «Новости».

По данным УФАС по Волгоградской области, городская ритуальная служба ООО «Совместное предприятие «Память» («СП «Память») распространяла ложную информацию о том, что именно эта организация может оказывать услуги по захоронению на кладбищах Волгограда.

По данным ведомства, житель города для захоронения родственника заключил сначала договор с другой ритуальной компанией под названием «Радоница». Однако это не устроило сотрудников «СП «Память». Чтобы переманить клиента они начали оказывать «своего рода психологическое давление», предлагая «в настойчивой форме» заключить договор именно с ними.

Кроме того, как сообщили в УФАС, они доводили до клиента «недостоверную и несоответствующую законодательству информацию о том, что исключительным правом на оказание услуг по захоронению на кладбищах Волгограда наделены только специализированные службы по вопросам похоронного дела в Волгограде, каковой ООО «Радоница» не является».

Действия «СП «Памяти» нарушают действующий закон о защите конкуренции, рассказали в антимонопольной службе. В связи с этим организацию предупредили, что они должны прекратить совершать «действия, содержащие нарушения антимонопольного законодательства».

В марте произошел еще один случай, связанный с самоуправством ритуальных организаций.

В феврале у Дмитрия Жукова из Ржева умер брат. Мужчина решил похоронить его рядом с могилой матери, на что буквально сразу получил разрешение в местной администрации, передает РИА «Новости». Затем он забрал тело из морга, однако в погребении ему отказали. Жуков якобы не заплатил за копание могилы муниципальному унитарному предприятию (МУП) «Ритуал», хотя семья умершего договаривалась об организации похорон с другой компанией.

После того, как житель Ржева забрал тело брата из морга, в МУП «Ритуал» от него потребовали выплату 6 тыс. руб. и заявили, что пока оплата не будет произведена, согласованные документы ему не отдадут. Когда Жуков сказал, что все ритуальные услуги будет оказывать другое ритуальное агентство, в МУП «Ритуал» отказались делать запись в регистрационной книге захоронений, передает агентство.

Тогда мужчина обратился в полицию и в администрацию. Все это время он возил с собой гроб с телом брата. «Иного варианта не было. Возил его два дня. Но я не мог делать это до бесконечности, поэтому приехал и сам прикопал к могиле матери, так и не дождавшись разрешения от «Ритуала», — рассказал он РИА «Новости».

По словам Жукова, который сам в течение нескольких лет работает в ритуальном бизнесе, до прихода «Ритуала» проблем с захоронениями не было, так как существовало другое муниципальное предприятие, которое предлагало клиентам выбор: либо они у них заказывают услуги, либо в другой компании.

«А сейчас выбора нет. Администрация, по сути, заявила: только МУП «Ритуал» будет заниматься захоронениями», — объяснил собеседник агентства.

Предприниматели, как передает агентство, жаловались в УФАС по Тверской области, в прокуратуру и полицию. Несмотря на то, что антимонопольная служба встала на сторону бизнесменов, власти города игнорируют все предписания.