«Это убийство»: что случилось с 5-летним россиянином в Польше

Пропавший в Польше пятилетний мальчик был найден мертвым. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы Польши, ребенок был убит.

«Выводы, сделанные в ходе осмотра, указывают на то, что это было убийство», — заявил представитель окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский.

В свою очередь, пресс-секретарь коменданта варшавской полиции Мариуш Мрозек заявил, что «с уверенностью может утверждать, что найдено именно тело пропавшего мальчика».

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Поисковая операция началась сразу же после исчезновения мальчика и его 32-летнего отца. Тело мужчины было вскоре обнаружено возле железнодорожного переезда. По данным полиции, он совершил самоубийство. Судьба ребенка более двух недель оставалась неизвестной. В полиции отказались раскрывать подробности гибели мальчика из уважения к горестным чувствам его близких.

В поисках мальчика принимали участие полицейские, солдаты территориальной обороны, добровольцы из простых граждан, пожарные, кинологическая служба, скауты, а также вертолет с тепловизионной камерой и беспилотные летательные аппараты. Польская пресса называла эту поисково-спасательную операцию крупнейшей в истории страны — всего обследовали более 200 гектаров территории.

Мать пятилетнего ребенка — россиянка, а его отец был поляком. У мальчика были российское и польское гражданства.

Трагическая история началась 10 июля — отец приехал за ним на машине и забрал из дома бабушки и дедушки в населенном пункте Гродзиск-Мазовецкий. После этого он уехал в неизвестном направлении. Вечером того же дня автомобиль мужчины нашли у железной дороге — в трех километрах от места, где обнаружили тело поляка, передает НСН.

Мать ребенка обратилась в полицию. На половине пути она получила от мужа сообщение, что «больше никогда не увидит сына». Телефон мужчина после этого выключил.

Полицейские лелеяли смутную надежду, что отец мог высадить ребенка по дороге или пересадить в машину предполагаемых сообщников-киднепперов. Чтобы выяснить наверняка, сотрудники правоохранительных органов опросили знакомых самоубийцы.

При этом в машине отца были найдены биоматериалы — кровь и моча мальчика. Их следы также нашли на одежде мужчины, сообщает ФАН.

Семья мальчика переехала в Польшу из Казахстана около 2000-го года по программе репатриации. Соседи рассказали журналистам, что мать и старшие родственники мальчика — «очень добрые и хорошие люди».

Отец ребенка, впрочем, был на плохом счету в городке. Его знали как азартного игрока и наркопотребителя. Однако коллеги погибшего мужчины не подтвердили эти слова. В компании, занимающейся продажей садовых принадлежностей, мужчину назвали «аккуратным и рассудительным». Кроме того, склонности к наркотикам, алкоголю и азартным играм за ним не замечали.

«Он был неспособен кого-либо обидеть. <...> Мы все шокированы», — рассказали на работе мужчины.

В России, увы, убийства детей родителями тоже происходят. В начале июня Следственный комитет РФ сообщил о жестоком убийстве двухлетней девочки ее 28-летней матерью. Трагедия произошла 9 мая — мать распивала спиртные напитки со своим сожителем, а ребенок ел булочку, рассыпав крошки на пол.

Взбешенная женщина стала злобно запихивать хлеб в рот дочери, в итоге ребенок задохнулся. Поначалу женщина пыталась свалить вину на своего сожителя — якобы это он убил ее дочь.

«На полу возле кровати батон весь раскрошила. Он начал хлеб ей запихивать, пихал-пихал, она подавилась. Она руками стала махать, потом у нее руки повисли. Я это когда увидела, выхватила ее и стала хлеб этот вытаскивать», — заявила подозреваемая.

После этого он взял труп, завернул в полотенце, засунул в сумку и ушел из дома. Однако сам мужчина скончался от алкогольной интоксикации 19 мая. Впоследствии женщина призналась, что это она убила свою дочь, а сожитель просто помог ей избавиться от тела мертвого ребенка.

Избиения детей — тоже не редкость. В конце июня в Санкт-Петербурге женщина избила и покусала трехлетних сыновей.

По данным издания, в больницу детей доставил их отец. У обоих мальчиков врачи зафиксировали сильное истощение, судороги и высокую температуру. Кроме того, их тела и лица были полностью покрыты синяками и укусами.

Как рассказали врачам сами дети, человеком, искалечившим и заморившим их голодом, оказалась их родная мать. Женщина находила любой повод, чтобы поиздеваться над детьми.

«Мама била меня за то, что я много ем. Она избила мне глазки, кусала за руки, за плечи, за писю. Мой брат вспотел, и она вырвала ему волосы. Мне тоже вырвала», — рассказал трехлетний мальчик.