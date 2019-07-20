«Не увидишь сына»: в Польше нашли тело 5-летнего россиянина

Пятилетний россиянин, пропавший в Польше более недели назад, найден мертвым. Как сообщает РИА «Новости», погибшего ребенка обнаружили на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий. Пока не проведено опознание, польские полицейские не готовы заявить, что тело найденного мальчика принадлежит тому самому малышу, которого 10 июля отец забрал у бабушки и дедушки, но так и не довез до его матери. Однако они убеждены, что поиски пропавшего пятилетнего россиянина завершены.

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«С вероятностью и даже уверенностью можно сделать вывод, что мы нашли тело этого мальчика. Об этом свидетельствует, в частности, его одежда, — сказал в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек. — Будет, конечно, опознание с участием семьи, будут соответствующие действия прокурора, однако мы считаем, что вероятность достаточно высокая, и эта информация должна быть передана».

Подробностей полицейский не раскрыл — в частности, он не сообщил представителям прессы, как погиб мальчик, из уважения к горю его родных. Мариуш Мрожек попросил прессу отнестись к трагедии так же и не спекулировать на гибели ребенка.

Пятилетнего гражданина России начали искать в Польше в ночь с 10 на 11 июля, когда его мать обратилась в полицию, не дождавшись, когда отец ребенка и ее бывший муж привезет его к ней в Варшаву. Тогда стало известно, что в среду, 10 июля, мужчина забрал сына около 17.00 от своих родителей, живущих в городке Гродзиск-Мазовецкий, однако до матери ребенка, с которой он расстался незадолго до этого, не довез.

По информации «МК», примерно на середине пути 32-летний мужчина отправил матери ребенка сообщение: «Больше никогда не увидишь сына». После этого он отключил телефон.

Позже тело отца малыша было найдено на железнодорожном переезде, но самого ребенка рядом не было. Не нашли мальчика и в машине, которую обнаружили в трех километрах от места гибели отца.

Как предположили польские полицейские, мужчина совершил самоубийство, однако судьба ребенка оставалась загадкой. К поискам малыша, в которых были заняты 200 полицейских со специально обученными собаками, подключились волонтеры и диггеры: по словам официального представителя комендатуры полиции Варшавы Сильвестра Марчака, поисково-спасательная операция стала самой масштабной в истории Польши. Как передает «МК», с помощью беспилотников и вертолетов были обследованы более 4 тысяч гектаров земли.

Полицейские надеялись, что отец высадил ребенка где-то в дороге. По другой версии, он мог пересадить мальчика в автомобиль своих соучастников — чтобы их установить, сотрудники правоохранительных органов изучили круг общения мужчины. При этом несколько дней назад в польской прессе появились сообщения, что в автомобиле отца пропавшего мальчика на обивке кресла были найдены биоматериалы — кровь и моча ребенка. Экспертиза показала, что они есть и на одежде самого погибшего мужчины.

Члены семьи мальчика, как сообщает «МК», были выходцами из Казахстана — соседка рассказала польским журналистам, что они переехали в Польшу около 20 лет назад.

«Это репатрианты из Казахстана. Очень добрые и хорошие люди...Вчера утром видела их. Отец приехал с ребенком на автомобиле. Они постучали в дверь дома, где проживали дед с бабушкой [мальчика], но им никто не ответил. Наверное, никого не было дома», — цитирует ее слова издание. При этом ранее представитель российского консульства подтвердил РИА «Новости», что пропавший ребенок — гражданин России.

Журналисты польских СМИ, по информации «МК», сообщали, что в маленьком городке, где жили родители погибшего мужчины, у него была дурная слава — якобы он был увлечен азартными играми и употреблял наркотики.

Между тем, опрос коллег отца погибшего ребенка эту информацию не подтвердил. Как передает «МК», сотрудники компании, продающей садовые принадлежности, где работал покойный, отзывались о нем как об аккуратном рассудительном человеке, а тяги к спиртному и азартным играм за ним не замечали. «Павел был неспособен кого-либо обидеть. Был очень рассудительный, спокойный. Мы все в шоке», — процитировало сотрудников фирмы издание.