Уснула на скамейке: как россиянку изнасиловали в Барселоне

В Каталонии полицейские задержали двух граждан Румынии, которых подозревают в причастности к изнасилованию и незаконному лишению свободы молодой россиянки в Барселоне, сообщает местная газета El Periodico.

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По информации издания, помимо мужчин, задержали также гражданку Испании, которая, по версии правоохранителей может иметь отношение к случившемуся.

Об инциденте каталонская полиция (Моссос д'Эсквадра) узнала 16 июля. В этот день дезориентированная девушка была обнаружена и отправлена в больницу. После этого сотрудники Моссос д'Эсквадра получили уведомление о возможном изнасиловании пострадавшей.

Сама россиянка не помнит, что с ней произошло и как она оказалась на пустыре, куда ее якобы увезли. Девушка рассказала, что заснула на скамейке в городе, а когда проснулась, поняла, что находится далеко от того места, где была. По версии следствия, ее изнасиловали и удерживали именно на том пустыре.

В настоящее время, по данным газеты, сотрудники местной полиции разыскивают третьего подозреваемого.

Российскому агентству ТАСС в каталонской полиции подтвердили факт случившегося и проводимого в связи с этим расследования. Однако в Моссос д'Эсквадра не стали уточнять национальность пострадавшей женщины.

Ранее немецкие правоохранители предположили, что пропавших в Мюнхене несколько дней назад двух россиянок, могли убить или совершить в отношении них насильственное преступление, передает газета Bild со ссылкой на следствие.

«Все обстоятельства позволяют предполагать совершение насильственного преступления», — приводит издание слова источника, который отметил, то уголовным делом занимается отдел по расследованию убийств мюнхенской полиции.

18 июля в посольстве России в Германии сообщили, что пропали две россиянки. «13 июля в Мюнхене пропали две гражданки России, Мария Герцуски и ее дочь, в связи с чем полицией города было возбуждено уголовное дело», — отметили в диппредставительстве.

О пропаже 41-летней женщины и ее 16-летней дочери в правоохранительные органы ФРГ сообщил нынешний муж Марии, которые проживает с ней и падчерицей в Мюнхене. Кроме того, пропажу россиянок заметил и бывший супруг Герцуски, который также проживает в этом городе.

Мужчины отмечали, что долгое время не могут связаться с женщиной и ее дочерью. По их словам, такое поведение нетипично для пропавших, которые регулярно связывались с родственниками. Тем не менее их телефоны уже неделю находятся «вне зоны действия сети».

Версий пропажи россиянок в Германии у правоохранителей было несколько. Одну из них — о том, что мать с дочерью могли улететь в другую страну, — сотрудники полиции исключили, так как все их документы, в том числе паспорта, остались в квартире.

Согласно основной версии, в субботу 13 июля россиянки отправились днем в большой торговый центр Perlacher, расположенный на востоке Мюнхена в районе Нойперлах. После этого они не связывались с родными. В связи с этим их внесли в список пропавших без вести, разместив их фото на сайте правоохранительных органов, отмечает ТАСС. В настоящее время они объявлены в розыск.

«С субботы с женщиной и ее дочерью нет контакта. Их телефоны отключены. Поскольку Мария не собиралась уезжать и не предупреждала о своем отсутствии на рабочем месте, мы подозреваем худшее»,

— приводит слова представителя мюнхенской полиции портал «Germania.One».

В то же время выяснением обстоятельств произошедшего занимается Генеральное консульство России в Мюнхене, находясь в постоянном контакте с компетентными органами ФРГ. Однако там, как сообщили ТАСС в дипмиссии, не располагают новой информацией. «Мы контролируем весь ход расследования и сообщим о результатах родственникам», — сказали дипломаты агентству, напомнив, что сотрудники правоохранительных органов ФРГ не обязаны раскрывать детали ведущегося расследования дела.

В то же время россиянки подвергаются насилию иностранцев не только за рубежом. Так, 18 июля районный суд Геленджика вынес решение об аресте на время проведения расследования 19-летнего гражданина США. Его подозревают в изнасиловании 21-летней московской балерины. В этом деле есть еще один фигурант — 16-летний житель села Дивноморское Краснодарского края. Его задержание продлили на 72 часа, передает издание «Новая Кубань», ссылаясь на Следственный комитет Краснодарского края.

По версии следствия, москвичка приехала в Геленджик на отдых. 13 июля она познакомилась с гражданином США и его приятелем. Они провели вместе вечер, после чего подозреваемые пригласили девушку к себе в номер отеля. Там, как считают правоохранители, молодые люди начали приставать к балерине, а затем якобы изнасиловали ее. После того, как девушке удалось сбежать из гостиницы, она обратилась в полицию.