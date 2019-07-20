Уснула на скамейке: как россиянку изнасиловали в Барселоне

Два румына изнасиловали спящую россиянку в Барселоне

В Каталонии задержаны два гражданина Румынии, которых подозревают в изнасиловании и незаконном удерживании россиянки. Также по подозрению в соучастии полицейские задержали подданную Испании. О случившемся стало известно 16 июля, когда была обнаружена дезориентированная девушка. По ее словам, она не помнит, как попала на пустырь, где ее якобы изнасиловали. Последнее, что помнит девушка, это то, как она уснула на скамейке в городе.

В Каталонии полицейские задержали двух граждан Румынии, которых подозревают в причастности к изнасилованию и незаконному лишению свободы молодой россиянки в Барселоне, сообщает местная газета El Periodico.

По информации издания, помимо мужчин, задержали также гражданку Испании, которая, по версии правоохранителей может иметь отношение к случившемуся.

Об инциденте каталонская полиция (Моссос д'Эсквадра) узнала 16 июля. В этот день дезориентированная девушка была обнаружена и отправлена в больницу. После этого сотрудники Моссос д'Эсквадра получили уведомление о возможном изнасиловании пострадавшей.

Сама россиянка не помнит, что с ней произошло и как она оказалась на пустыре, куда ее якобы увезли. Девушка рассказала, что заснула на скамейке в городе, а когда проснулась, поняла, что находится далеко от того места, где была. По версии следствия, ее изнасиловали и удерживали именно на том пустыре.

В настоящее время, по данным газеты, сотрудники местной полиции разыскивают третьего подозреваемого.

Российскому агентству ТАСС в каталонской полиции подтвердили факт случившегося и проводимого в связи с этим расследования. Однако в Моссос д'Эсквадра не стали уточнять национальность пострадавшей женщины.

Ранее немецкие правоохранители предположили, что пропавших в Мюнхене несколько дней назад двух россиянок, могли убить или совершить в отношении них насильственное преступление, передает газета Bild со ссылкой на следствие.

«Все обстоятельства позволяют предполагать совершение насильственного преступления», — приводит издание слова источника, который отметил, то уголовным делом занимается отдел по расследованию убийств мюнхенской полиции.

18 июля в посольстве России в Германии сообщили, что пропали две россиянки. «13 июля в Мюнхене пропали две гражданки России, Мария Герцуски и ее дочь, в связи с чем полицией города было возбуждено уголовное дело», — отметили в диппредставительстве.

О пропаже 41-летней женщины и ее 16-летней дочери в правоохранительные органы ФРГ сообщил нынешний муж Марии, которые проживает с ней и падчерицей в Мюнхене. Кроме того, пропажу россиянок заметил и бывший супруг Герцуски, который также проживает в этом городе.

Мужчины отмечали, что долгое время не могут связаться с женщиной и ее дочерью. По их словам, такое поведение нетипично для пропавших, которые регулярно связывались с родственниками. Тем не менее их телефоны уже неделю находятся «вне зоны действия сети».

Версий пропажи россиянок в Германии у правоохранителей было несколько. Одну из них — о том, что мать с дочерью могли улететь в другую страну, — сотрудники полиции исключили, так как все их документы, в том числе паспорта, остались в квартире.

Согласно основной версии, в субботу 13 июля россиянки отправились днем в большой торговый центр Perlacher, расположенный на востоке Мюнхена в районе Нойперлах. После этого они не связывались с родными. В связи с этим их внесли в список пропавших без вести, разместив их фото на сайте правоохранительных органов, отмечает ТАСС. В настоящее время они объявлены в розыск.

«С субботы с женщиной и ее дочерью нет контакта. Их телефоны отключены. Поскольку Мария не собиралась уезжать и не предупреждала о своем отсутствии на рабочем месте, мы подозреваем худшее»,

— приводит слова представителя мюнхенской полиции портал «Germania.One».

В то же время выяснением обстоятельств произошедшего занимается Генеральное консульство России в Мюнхене, находясь в постоянном контакте с компетентными органами ФРГ. Однако там, как сообщили ТАСС в дипмиссии, не располагают новой информацией. «Мы контролируем весь ход расследования и сообщим о результатах родственникам», — сказали дипломаты агентству, напомнив, что сотрудники правоохранительных органов ФРГ не обязаны раскрывать детали ведущегося расследования дела.

В то же время россиянки подвергаются насилию иностранцев не только за рубежом. Так, 18 июля районный суд Геленджика вынес решение об аресте на время проведения расследования 19-летнего гражданина США. Его подозревают в изнасиловании 21-летней московской балерины. В этом деле есть еще один фигурант — 16-летний житель села Дивноморское Краснодарского края. Его задержание продлили на 72 часа, передает издание «Новая Кубань», ссылаясь на Следственный комитет Краснодарского края.

По версии следствия, москвичка приехала в Геленджик на отдых. 13 июля она познакомилась с гражданином США и его приятелем. Они провели вместе вечер, после чего подозреваемые пригласили девушку к себе в номер отеля. Там, как считают правоохранители, молодые люди начали приставать к балерине, а затем якобы изнасиловали ее. После того, как девушке удалось сбежать из гостиницы, она обратилась в полицию.