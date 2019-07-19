Не выпустят за границу? ФСБ взялась за полеты

Министерство транспорта РФ предложило наделить ФСБ правом отменять любые международные рейсы в случаях, угрожающих безопасности страны. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства.

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Между тем на данный момент на портале проектов нормативных актов размещено лишь уведомление о начале разработки реформы. Несмотря на это, «Ъ» утверждает, что проект уже проходит публичные слушания — он может вступить в силу в 2020 году.

В случае вступления в силу новых правил Росавиация по указанию ФСБ будет обязана отменить подозрительный рейс за рубеж. Что именно можно считать угрозой безопасности государства, в документе не уточняется.

Рейс будет отменен, если авиакомпания за полчаса до вылета не предоставит нужную ФСБ информацию. В том числе количество, национальность членов экипажа и пассажиров, наименование груза, график полета с указанием пунктов посадок, расчетного времени входа-выхода из воздушного пространства России и других государств.

Повторный отказ предоставить данные Росавиации может стоить перевозчикам отстранения от международных полетов на месяц. За три таких нарушения и более срок отстранения увеличится до года.

При этом Росавиация планирует выдавать авиакомпаниям только одно разрешение, поэтому в случае его отзыва заблокированными окажутся все международные рейсы перевозчика. Наибольший урон это может нанести нескольким российским чартерным перевозчикам, которые осуществляют только международные рейсы. Среди них – iFly и Royal Flight. Приостановка или отзыв допуска может означать для них крах всего бизнеса.

Как утверждают источники «Коммерсанта», нововведения могли быть предложены самой ФСБ, так как за последние три года ведомство неоднократно пыталось добиться ужесточения контроля за полетами. Кроме того, в штате Росавиации нет специальных сотрудников, которые смогли бы заняться анализом предоставляемой информации, поэтому в новых условиях вся она будет передаваться непосредственно силовикам.

Сами авиакомпании возможных изменений не испугались. Как сообщили в пресс-службе Smartavia, все перечисленные данные перевозчики уже давно передают «соответствующим органам». Это делается перед вылетом или уже по факту выполнения рейса. Новые правила просто заставят авиакомпании передавать все данные в один госорган.

В Smartavia также прокомментировали размытую формулировку об «угрозе безопасности страны». По мнению компании, она может подразумевать как безопасность граждан РФ, которые направляются в иностранные аэропорты, так и самолетов российских авиакомпаний при их обслуживании за рубежом, «с точки зрения возможных противозаконных актов».

Тем временем в самом Минтрансе объяснили, что законопроект направлен на повышение уровня безопасности полетов, а не на избыточные ограничения для авиакомпаний.

«Минтранс России не заинтересован в установлении избыточных норм и правил, которые повлекут за собой издержки для авиаотрасли», — сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что реформа поможет усилить контроль за техническим обслуживанием лайнеров российских авиалиний, а также соблюдением экипажем режима труда и отдыха при выполнении полетов за пределами РФ. Однако в Минтрансе добавили, что сейчас законопроект находится на стадии обсуждения. «В случае поступления замечаний по существу проекта он будет доработан», — пояснили в ведомстве.

Напомним, что этим летом члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложили запретить бывшим сотрудникам ФСБ выезжать из страны в течение пяти лет с момента увольнения. В нижней палате парламента пояснили, что на фоне напряженной международной обстановки увеличивается риск враждебных действий и провокаций со стороны иностранных государств в отношении России.

«В последнее время участились случаи задержания правоохранительными органами иностранных государств граждан, уволенных из органов безопасности, и привлечения их к уголовной ответственности исключительно за факт прохождения ими службы в таких органах», — пояснили авторы законопроекта.

Не исключено, что реформы Минтранса и Госдумы связаны между собой, так как в случае вступления их в силу спецслужбы смогут отслеживать передвижения своих экс-агентов и предупреждать возникающую опасность.

Напомним, что ныне действующий ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» предусматривает ограничение для действующих военнослужащих, имеющих допуск к гостайне. В связи с правительственной инструкцией от 2004 года они обязаны согласовывать выезд за границу с руководством.