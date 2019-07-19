Страшная находка: ижевские газовики наткнулись на мумию

В Ижевске сотрудники газовой службы нашли мумифицированное тело мужчины, которое около шести лет пролежало в запертой квартире. По данным регионального Следственного комитета, мертвеца обнаружили 18 апреля в жилом доме на улице 9 Января после вскрытия квартиры. Как установили криминалисты, на момент смерти мужчине было 53 года. Признаки насилия на теле зафиксированы не были.

«Тело хозяина не сгнило за шесть лет, оно мумифицировалось, при определенных условиях и температуре такое бывает. Следователи опрашивают соседей и родственников, а также соцслужбы, почему за это время никто не потерял этого человека», — пояснили РИА «Новости» в региональном СК.

Как позже стало известно, родственники ижевчанина живут далеко за пределами Удмуртской области. Есть вероятность, что до недавнего времени они не знали о его смерти. На данный момент мумию отправили на судмедэкспертизу — она поможет установить причину смерти.

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Еще одного мертвеца 10 июля нашли в Ленинградской области. Мумифицированное тело мужчины лежало в тепловой камере теплотрассы, сообщало агентство «АЖУР» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Очевидцы инцидента отметили, что на трупе было много одежды: вязаный свитер белого цвета, черные брюки и носки. Отсутствовала лишь обувь. По словам горожан, на теле не были зафиксированы признаки насильственной смерти.

Ужасающая история ранее произошла на севере Москвы. 26 мая местные жители пожаловались в экстренные службы на вонь из соседней квартиры. Прибывшие на место происшествия спасатели вскрыли однокомнатное помещение, откуда исходили неприятные запахи.

Внутри были обнаружены мумифицированные трупы 79-летней женщины и ее 59-летней дочери — они пролежали в квартире около пяти месяцев. Тело пенсионерки лежало в коридоре под грудой вещей, выпавших из шкафа, а ее дочери — на диване.

Об этом писала газета «МК» со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах. «У меня собака слышит каждый шорох и всегда реагировала на жизнь за стенкой. Но после января от соседок не было ни слуху ни духу», — рассказала изданию одна из жительниц дома.

Женщин могли обнаружить и раньше. Еще в феврале этого года соседи заметили, что стена квартиры, где проживала пенсионерка, раскалена. Позже выяснилось, что жар шел от включенной плиты. Спасатели не стали вскрывать квартиру, а лишь отключили электричество 79-летней москвичке и ее дочери.

Как писал «МК», 59-летняя погибшая стояла на учете в психоневрологическом диспансере. В мае 2016 года она пыталась выгнать пожилую мать из дома, угрожая расправой — после этого ее госпитализировали.

О похожей находке правоохранительные органы сообщали и 3 апреля 2019 года. Тогда мумию мужчины, погибшего около четырех лет назад, обнаружили в квартире, расположенной в московском поселке Мосрентген. В этом полиции помогла 73-летняя пенсионерка. 2 апреля она позвонила в управляющую службу и заявила об ужасном запахе в доме.

Коммунальщик приехал к пожилой женщине с газоанализатором. «Прибор показал незначительное содержание газа, но потом оказалось, что это был не бытовой газ, а трупный», — рассказал он позже «МК».

Специалист стал искать источник запаха и наткнулся на трехкомнатную квартиру, дверь которой по какой-то причине была взломана. Он зашел в дом и увидел недавно сгнившее тело в клетчатой рубашке. Одна рука трупа лежала на груди, а вторая была вытянута вдоль тела. «Думаю, дверь могли ломать какие-нибудь воришки, но увидели труп и сбежали от страха!» — отмечал сотрудник управляющей службы.

Позже на место происшествия прибыли правоохранители. Они выяснили, что на момент смерти мужчина было 56 лет. О его пропаже ранее рассказывали жители дома, однако сотрудники полиции игнорировали их заявления. Они подчеркивали, что об исчезновении человека могут сообщать только его родственники.

По данным регионального СК, мужчина мог умереть от тяжелой формы онкологии. До того, как врачи обнаружили у него заболевание, он работал в Научно-исследовательском институте. Позже погибший уволился из учреждения и стал продавать газеты. Из родственников в живых у него остался только брат, проживающий в Санкт-Петербурге. В последний раз он приезжал в гости в 90-х, когда умерла мать. Больше его никто не видел.