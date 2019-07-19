«Жить тут невозможно»: самые загрязненные города России

Росгидромет назвал 22 российских города, в которых в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха. Об этом сообщает RT.

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Так, в список попали Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов. В общей сложности в них проживают более 5 млн человек.

Как отмечают специалисты, все перечисленные города объединяет наличие крупных промышленных центров — предприятий черной, цветной и алюминиевой промышленности, машиностроения, угольной и горнодобывающей промышленности.

Кроме того, в Росгидромете подчеркнули, что самые загрязненные города расположены в азиатской части России, которая считается наиболее неблагоприятной для рассеивания вредных примесей.

Там же находится и Новокузнецк, который также вошел в топ самых загрязненных городов. Россиянка Елена Купер недавно приехала в этот город погостить к родственникам. «Я прилетела из Ростова-на-Дону и уже через пару дней ощутила, что просто не могу сделать вдох полной грудью, мне нечем дышать. Как будто что-то забилось в горло и не проталкивается, душит, — рассказала она «Газете.Ru». – Жить тут стало просто невозможно, да и не хочется. По молодости, конечно, помню, дым из труб заводов – мы всегда называли клубы этого дыма «лисьими хвостами», они буквально затуманивают въезд в город. Тот же самый КМК – Новокузнецкий металлургический комбинат — ими всегда отличался».

Сами местные жители на выбросы уже почти не жалуются, а только с грустной ухмылкой рассказывают, как зимой на них падает черный химический снег. «Уже смирились. Да, выбросы чувствуются сильно, воздух действительно как будто чем-то пропитан. Но что поделать – обещают бороться, нам остается только верить и мучиться астмой и различными аллергиями», — сообщила «Газете.Ru» жительница Новокузнецка Наталья Кинева.

Отметим, что загрязненный воздух провоцирует неинфекционные заболевания, такие как болезни сердечно-сосудистой системы и диабет. Как причина 70% смертей в мире, они заняли второе место в списке глобальных угроз, указывают во Всемирной организации здравоохранения.

Отдельную группу «повышенного риска» по смертности от этих заболеваний составляют люди в возрасте 30−69 лет, проживающие в городах с сильно загрязненным воздухом. Ежегодно 7 миллионов людей умирают преждевременной смертью из-за экологических проблем — это вторая по численности причина смертности от неинфекционных заболеваний после табакокурения.

Согласно данным научного журнала «Социальные аспекты здоровья населения», в одной только Кемеровской области за последние годы уровень распространения сердечно-сосудистых заболеваний составил 204 случая на 100 тыс. населения.

Однако для некоторых городов нашелся и повод для радости. Так, по сравнению с 2017 годом, из списка выбыли два города — Чегдомын, расположенный в Хабаровском крае, и Магнитогорск в Челябинской области. В обоих регионах уровень загрязнения воздуха стал значительно ниже.

Ранее свой список регионов, где в 2018 году был выявлен наиболее высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, опубликовал и Роспотребнадзор. В него попали города Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

Серьезное превышение предельно допустимых концентраций было зафиксировано на территориях Сахалинской, Иркутской и Кемеровской областей, а также Бурятии, Тувы и Красноярского края.

Отметим, что летом 2019 года Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект, который позволит контролировать количество вредных выбросов, загрязняющих атмосферу. «Эксперимент будет проходить в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце, Чите», — отмечали в нижней палате парламента. Сами мероприятия по очищению воздуха начнутся с 1 января 2020 года и будут продолжаться по 31 декабря 2024 года, подчеркивали в Госдуме.

Кроме того, специально для эксперимента Минприроды намерено разработать единую систему мониторинга качества атмосферного воздуха в городах. Ведомству также предстоит определить требования к мерам по снижению выбросов и нормы для проведения расчетов загрязнения воздуха.