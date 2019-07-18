Визовая война: почему россиян не пускают в США

Посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в развязывании визовой войны в отношении российских дипломатов и административно-технического персонала дипмиссии. Об этом он заявил на встрече с журналистами.

«В последние недели мы сталкиваемся с ситуацией, когда при решении даже визовых схем мы выдаем американцам визы, а они — нет. Это заставляет нас задуматься очень серьезно о возможных наших дальнейших шагах», — заявил Антонов.

По словам посла, проблемы с визами начались после того, как в апреле 2018 года 60 российских дипломатов и члены их семей были высланы из США — всего около 200 человек. Тогда же было закрыто российского консульство в Сиэтле из солидарности с Великобританией по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль. Сразу после этого по инициативе Вашингтона была введена система разменов.

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«Американцы прекратили выдавать нам визы для дипломатов и административно-технического состава. Они ввели систему разменов — за каждого российского дипломата мы должны будем давать визу американскому дипломату, как и за каждого сотрудника административно-технического состава мы должны давать визу американцу», — пояснил Антонов.

Ограничения коснулись учителей, поваров, садовников, водителей, работающих в российских дипмиссиях. «Нам не хватает дипломатического состава, административно-технического состава для решения главной проблемы — выправления российско-американских отношений», — отметил посол.

Антонов подчеркнул, что он и его коллеги неоднократно обращались в Госдепартамент с просьбой решить проблему с выдачей виз админперсоналу. «Ответ меня просто поразил: «Нет, вы обязаны выдать визы нашим сотрудникам. Что касается озабоченности российской стороны, то мы, может быть, рассмотрим эту возможность осенью». Вопрос: непонятно, почему осенью, и еще раз — может быть», — заявил посол. По его словам, следующий шаг для взаимного упрощения визового режима должна сделать уже американская сторона.

В разговоре с журналистами посол также упомянул недавнюю статью The New York Times, в которой говорилось об отказе в выдаче виз 30 учителям из США, которые работают в московской Англо-американской школе. Там обучаются дети предпринимателей и дипломатов, а также работают порядка 150 учителей, большинство из которых — носители английского языка из-за границы.

Однако Антонов заявил, что информация NYT является ложной. «Ни одного отказа сделано не было. <...> Используются информационные средства, чтобы просто надавить на нас, выломать нам руки, заставить нас двигаться вперед без ожидания, без расчета на то, что мы получим какую-то взаимность с американской стороны», — пояснил дипломат, подчеркнув, что такое поведение США вряд ли даст какие-либо результаты.

Напомним, что сокращение числа выданных россиянам американских виз наблюдается с 2014 года. Тогда было оформлено 245,6 тыс. разрешений на въезд. После присоединения Крыма западные страны стали вводить санкции в отношении России. Так, в 2015 году количество выданных россиянам виз обвалилось до 159,8 тыс. — на докризисный уровень ситуация так и не вышла.

На данный момент, отмечают в посольстве США в Москве, дипмиссия обрабатывает около 24 тыс. заявлений на выдачу неиммиграционной визы в год. Разрешения на въезд выдаются и в Генсконсульстве США в Екатеринбурге — там срок ожидания собеседования на неиммиграционную визу составляет 45 дней. В то же время в Москве эта процедура занимает порядка 300 суток. Непревзойденным лидером по скорости выдачи виз остается консульство во Владивостоке: там время ждать придется около двух недель, передает «Уралинформбюро».

Всего в 2019 году в России планируют выдать до 200 тыс. американских виз. Об этом заявлял министр-советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер. «Мы выдали 250 тыс. виз в 2016 году. У нас пока нет статистики за 2018 год, но в следующем году, думаю, выдадим от 150 до 200 тыс. виз по всей стране», — отмечал он. По словам Йодера, отказы в получении виз составляют около 10%. В большинстве случаях они связаны с неудовлетворительной историей путешествий заявителей по Америке или отсутствием «естественных семейных экономических связей» на родине.

Напомним, что с 1 января 2019 года туристические и деловые визы в США для россиян подорожали. Нынешняя стоимость многократной визы сроком на три года выросла почти вдвое — до $303. Кроме того, с мая 2019 года Госдепартамент США ввел новые правила для подачи заявок на американскую визу. Теперь ведомство запрашивает информацию об аккаунтах соискателя в соцсетях. Также визовые офицеры требуют указывать адреса электронной почты, а также номера телефонов заявителя за последние пять лет.

Нововведение коснулось туристических, студенческих и рабочих типов виз. Исключение сделано только для дипломатов и членов официальных делегаций.