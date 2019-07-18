Изнасилование в отеле: как американец издевался над русской балериной

Районный суд Геленджика арестовал на время следствия 19-летнего гражданина США, который подозревается в изнасиловании 21-летней московской балерины. Срок задержания еще одного фигуранта дела, 16-летнего жителя села Дивноморское Краснодарского края, продлили на 72 часа. Об этом изданию «Новая Кубань» сообщили в Следственном комитете Краснодарского края.

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По данным ведомства, москвичка приехала на отдых в город-курорт Геленджик. Там 13 июля она познакомилась с американцем и его приятелем. После того, как молодые люди провели вечер вместе, подозреваемые воспользовались доверчивостью москвички и пригласили ее в номер гостиницы на улице Мичурина. Как позже выяснили правоохранительные органы, комнату арендовал гражданин США, передает «Интерфакс».

Уже в номере злоумышленники начали приставать к девушке, а позже изнасиловали ее, считают следователи. Спустя некоторое время пострадавшая смогла убежать из гостиницы — на следующий день она обратилась в полицию.

Силовики быстро задержали американца и его знакомого. «Следственным отделом по городу Геленджику СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка и 19-летнего гражданина США, им предъявлено обвинение в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девушки», — отмечали в региональном СК.

Правоохранительные органы установили личности нападавших: гражданином США оказался уроженец штата Мичиган по имени Роус Э. Американское посольство уже уведомили о его задержании.

Местные жители обсуждают эту историю в соцсетях, недоумевая, почему балерина доверилась двум незнакомцам. «А девушка о чем думала, когда шла с двумя парнями в номер? Голову иметь надо! Теперь с иностранца доллары содрать хотят», — написала горожанка Венера Шадиева в сообществе «Геленджик» в соцсети «Вконтакте».

Ее землячка Вероника Зайченко в свою очередь защитила балерину: «Понимаете, вот поэтому у нас женщины боятся идти в милицию при изнасиловании. Потому что ей сразу прилепят ярлык «сама виновата!». А эти двое тут, наверное, святые, невинно соблазненные коварной оторвой. Пришлось бедолагам уступить, если дама просит. Ужас! На вопрос «зачем пошла с ними?» можно задать встречный «а как им это вообще в голову пришло?».

Не менее ужасающая история произошла в сентябре 2018 года в Санкт-Петербурге. Тогда силовики задержали 47-летнего американца, который преподавал английский язык в местной школе. Ему вскоре предъявили обвинения в изнасиловании учеников начальных классов.

По данным регионального СК, о преступлениях гражданина США стало известно от 43-летней глухонемой женщины. Она сообщила в полицию, что злоумышленник попытался изнасиловать ее ребенка — воспитанника школы для глухонемых.

Все произошло вечером 3 сентября, когда петербурженка гуляла с сыном по берегу озера Долгое.

В какой-то момент ребенок убежал вглубь пустыря и пропал. Женщина нашла сына спустя 15 минут в кустах — он лежал без штанов, а сверху на нем со спущенными трусами сидел неизвестный мужчина. Мать ребенка криками спугнула педофила. По ее словам, он убежал, надевая на ходу нижнее белье и джинсы.

Мальчика госпитализировали, врачи зафиксировали у него травму грудной клетки. Позже ребенок описал обидчика — силовики вскоре задержали 47-летнего американца. Он проживал в Приморском районе Санкт-Петербурга.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина может быть причастен к изнасилованию еще одного 9-летнего русского мальчика — учащегося одной из школ Приморского района. Инцидент произошел 30 августа 2018 года. Тогда подозреваемый преследовал ребенка и его мать, которые направлялись в магазин. Когда женщина отвлеклась на покупки, злоумышленник подошел к мальчику, начал гладить по спине и попытался засунуть руку ему в штаны. Ребенок быстро среагировал и позвал мать.

По факту преступления в отношении гражданина США возбудили два уголовных дела по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». В результате расследования также выяснилось, что преподаватель около шести лет находился на территории России незаконно — руководство одной из частных школ на нелегитимных основаниях пригласило мужчину в Санкт-Петербург работать учителем английского языка, писали «Невские Новости».

К делу 47-летнего мужчины подключились и американские правоохранительные органы. Выяснилось, что он с 2012 года находится в розыске на родине. Его жертвами могли стать еще как минимум двое несовершеннолетних американцев, писал сайт kp.ru со ссылкой на Бюро расследований штата Теннесси. Одно преступление учитель мог совершить в июне 1992 года, а второе – в декабре 1989 года.