Короткое замыкание: на АЭС отключились три энергоблока

На Калининской АЭС в Тверской области произошло отключение трех энергоблоков из-за короткого замыкания. Об этом сообщается на сайте атомной станции. Согласно опубликованной информации, инцидент произошел около 5.00 18 июня.

«Из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на Открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередач «Белозерская» (750 кВ), «Опытная» (750 кВ). Как следствие – отключены от сети энергоблоки №1, 2 и 4», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе АЭС, после сбоя в работе находится только энергоблок №3. Сейчас он работает на три четверти своей мощности, однако уже до конца дня должен выйти на номинальную мощность.

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В то же время реакторные установки энергоблоков №1 и 2 полностью разгружены, а четвертый блок не вырабатывает электрическую энергию, однако готов к набору нагрузки.

Представитель станции сообщил РИА «Новости», что четвертый энергоблок может вернуться к работе уже в четверг. «Сейчас надо установить причину — для того, чтобы получить разрешение Ростехнадзора на подключение. Это первый момент. Энергоблок №4, скорее всего, начнет нагружать сегодня, но пока — ждем. По энергоблоку №1 и №2 — то есть, после выяснения причин уже будет понятно, когда будем включать их», — пояснил собеседник агентства.

По словам специалистов «Росэнергоатома», в настоящий момент радиационный фон на станции и расположенной рядом территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений. Никаких последствий для потребителей из-за отключения энергоблоков также обнаружено не было, уточнили в «Системном операторе» — диспетчерской службе Единой энергосистемы.

В «Росэнергоатоме» также уточнили, что сбой в работе блоков не связан с работой основного оборудования. По словам пресс-секретаря «Росэнергоатома» Андрея Тимонова, такую ситуацию можно считать штатной.

«Сегодня утром в одном из выключателей произошло короткое замыкание. Как следствие, отключился весь трансформатор, что в свою очередь повлекло за собой отключение линий электропередач, идущих от станции. Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, и они по проектному алгоритму остановились и отключились от сети», — сообщил Тимонов.

По словам представителя организации, трансформаторы установлены около каждой электростанции, независимо от способа выработки электроэнергии. Их основной задачей является изменение характеристики электрического тока, выработанного на станции, таким образом, чтобы его можно было выдать в энергосистему. «На трансформаторе есть прибор — выключатель, задача которого в разных режимах включать или выключать трансформатор», — рассказал Тимонов.

По словам директора Центра энергетики и безопасности Антона Хлопкова, остановка реакторов зачастую проводится и для профилактики — это обычная процедура. «Могут останавливать по показаниям каких-то датчиков. Так называемые легководные реакторы под давлением, а таких 85% эксплуатируется в мире, останавливают ежегодно для профилактики, для замены топлива», — рассказал он телеканалу «360».

Специалист также подчеркнул, что остановка энергоблоков произошла исключительно из-за проблемы с энергосетями, а не с реакторами, поэтому причин для беспокойства нет.

«Насколько я понимаю, никаких вопросов, связанных с безопасностью реакторов, в данном конкретном случае нет. Произошла остановка реактора по показаниям тех датчиков, того оборудования, которое установлено на АЭС», — отметил Хлопков.

Калининская атомная электростанция расположена на севере Тверской области на южном берегу озера Удомля. Ее строительство началось в 1974 году, в эксплуатацию она введена в 1984 году.

В состав станции входят четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. В прошлом году станция поставила рекорд выработки электроэнергии за всю историю эксплуатации российских АЭС.