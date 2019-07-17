Выкинули на обочину: страшная судьба челябинского грудничка

В Челябинской области 35-летней жительнице поселка Бердяуш, которая выкинула тело своего новорожденного ребенка на обочину, грозит до двух лет лишения свободы. Женщине предъявили обвинение по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» — первое заседание запланировано на июль 2019 года. На данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщили в региональном Следственном комитете.

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По данным ведомства, в январе 2019 года женщина родила младенца при отсутствии медицинской помощи, из-за чего тот скончался. Вместе с супругом она смастерила деревянный ящик и поместила туда тело грудничка. Импровизированный гроб стоял во дворе дома до тех пор, пока не растаял снег.

В апреле женщина вместе с мужем поехала искать место для захоронения. По пути супруги увидели инспекторов ГИБДД и, испугавшись, выбросили гроб на обочину.

Уже 23 апреля прохожие обнаружили тело новорожденного ребенка, которое уже начало разлагаться. Из-за этого криминалистам было сложно определить пол младенца. Позже в ходе допроса мать грудничка призналась, что не планировала рожать и воспитывать ребенка, поэтому еще во время беременности пыталась спровоцировать выкидыш. Для этого она носила тяжести и самостоятельно колола дрова. Роды начались на десятом месяце беременности.

«Злоумышленница полностью признала свою вину. Изначально говорила, что всеми способами пыталась вызвать выкидыш. Но в итоге родила сама дома мертвого ребенка. В суде заявила, что просто хотела родить сама, потому в больницу не обращалась», — отмечал источник агентства «Регион online» в силовых структурах.

По данным Следкома, у 35-летней женщины остались трое несовершеннолетних детей. Ее семья не числится как неблагополучная — обвиняемая имеет постоянный доход и не стоит на учете в полиции.

Это не первая история, когда родители пытаются безнаказанно избавиться от собственных детей. Так, в июле 2019 года 33-летняя жительница Мурманска сначала утопила новорожденную дочь, а потом выбросила ее тело в мусорный бак своего же дома.

По данным регионального СК, труп 10 июля обнаружил дворник. Экспертиза установила, что девочка была жива при рождении, однако позже ее утопили. Вскоре силовики задержали мать ребенка. Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Женщину отпустил под подписку о невыезде. Как уточняли в СК, у нее остались два ребенка пяти и шести лет.

Похожая трагедия весной 2019 года произошла и в Рязани. Там 10 марта 31-летняя женщина родила младенца в туалете квартиры, где выпивала спиртное с приятелями. Чтобы не отвлекаться от застолья, она завернула ребенка в пакет и выбросила в мусорный контейнер.

Случайная прохожая услышала громкий плач из бака и вызвала скорую помощь. В Минздраве Рязанской области сообщили, что мальчик провел в мусорке не менее двух часов. Его доставили в детский перинатальный центр с сильным переохлаждением и отказом ряда внутренних органов. В результате младенца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вскоре сотрудники полиции задержали мать мальчика. Как отмечали в региональном СК, вела маргинальный образ жизни, однако к ответственности не привлекалась. Воспитывать рожденного ребенка она не хотела, однако сделать аборт вовремя не успела. «К слову, она выбросила его как ненужную вещь, даже не посмотрев, кто там родился — мальчик или девочка», — уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Правоохранительные органы не нашли у подозреваемой родственников, которые могли бы взять опеку над ребенком. «Сейчас главное — вылечить малыша. Потом уже начнем решать вопрос о его судьбе. В Рязани есть хороший Дом малютки — первое время ребенок поживет там. А дальше, мы надеемся, найдутся хорошие родители», — сообщала детский омбудсмен по Рязанской области Екатерина Мухина.