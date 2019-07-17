Серая неделя: ливни и грозы добьют Москву

До конца рабочей недели в столичном регионе выпадет около половины месячной нормы осадков, сообщают синоптики. За прошедшие сутки только в Москве выпало 14 мм осадков, что около 15% месячной нормы, передает Гидрометцентр. При этом в Подмосковье к югу от столицы в течение 16 июля местами выпало до 26 мм — практически треть месячной нормы, рассказал журналистам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, назвав прошедшие дожди «аномальными».

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Основной пик непогоды еще впереди — он придется на среду и четверг, 17 и 18 июля.

По прогнозам синоптиков, до конца рабочей недели в столице выпадет больше осадков, чем в сумме с начала месяца. Из-за дождей и гроз в столице с 16 по 18 июля действует «желтый» уровень погодной опасности.

17 июля в Москве и области ожидается сильный дождь и грозы. Ветер юго-восточный со скоростью 5–10 м/с, во время грозы порывы могут достигать 12-17 м/с. В связи с этим пресс-служба Главного управления МЧС России по региону рекомендует пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями во время грозы.

Водителям советуют значительно снизить скорость движения на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Не следует парковать автомобили близко к деревьям и слабо укрепленным конструкциям, отметили в ведомстве.

Хотя в городе будет свирепствовать непогода, температура воздуха останется довольно высокой и составит +23°С, передает Гидрометцентр. Атмосферное давление ожидается в районе 742 мм рт. ст.

Обильные дожди с грозами обрушатся 17 июля не только на Москву, но и на большую часть Центрального федерального округа (ЦФО) страны. Виной всему циклон, который принес с собой непогоду. Местами порывы ветра будут достигать 13-18 м/с. Помимо столичного региона «желтый» уровень погодной опасности объявили в Тверской, Калужской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях.



«Для столичного региона ненастным окажется и четверг (18 июля). Циклон, перемещаясь с юга на север ЦФО, продолжит сопровождаться сильными дождями, грозами и порывистым ветром», — сообщили в Гидрометцентре.

18 июля атмосферное давление несколько понизится — до 740 мм рт. ст. В целом погода не изменится. Ночью столбики термометра в столице будут показывать +10..15°С, днем + 20..22°С.

В пятницу, 19 июля, на большей части Москвы гроза, наконец, прекратится, однако погода останется облачной и дождливой. К утру пятницу в разных районах Москвы может выпасть может выпасть 20-50% месячной нормы осадков, сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова «Российской газете». Всего в июле эта норма составляет 94 мм.

Дожди пройдут неравномерно — наиболее обильные осадки 19 июля ожидаются на западе и юго-западе города, пояснила специалист. При этом не исключены грозы, град и усиление ветра с порывами до 17 м/с.

Температура ночью составит +13..15°С, днем +19..21°С. Атмосферное давление — 742 мм рт.ст.

Южный циклон, который принес в город обильные ливни, поможет поднять температуру месяца до нормальных для середины лета значений, отметила Позднякова. Выпавшие осадки также восполняют недостаток влаги, поскольку начало месяца и июнь были достаточно сухими.

«Это только кажется, что в столице июль дождливый, чаще погода стоит пасмурная, а осадки идут слабые. Например, с начала месяца выпало только 15 мм осадков, при норме 94 мм. А что касается температуры, то отставание пока более чем на 1,5 градуса», — пояснила главный специалист Метеобюро столицы.

Дожди прекратятся в Москве лишь к выходным, 20 и 21 июля. С пятницы циклон будет уходить, и погода начнет улучшаться. В субботу дожди пройдут лишь в некоторых районах города, а в целом будет облачно, с прояснениями. Температура воздуха ночью составит +13..15°С, днем +19..21°С. Атмосферное давление повысится до 745 мм рт.ст.

В воскресенье, 21 июля, москвичи смогут порадоваться солнцу. Воздух днем прогреется до +24°С. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/c. Атмосферное давление – 748 мм рт.ст.