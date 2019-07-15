Лето насмарку: погода отыграется на москвичах

Холод и осадки не отпустят Москву вплоть до конца текущей недели. Столбики термометров в ближайшие дни не превысят отметку в +20°C. По словам специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, единственное, что порадует жителей столицы, — это отсутствие порывистого ветра. По его словам, он будет западный, 3-8 м/c, а атмосферное давление составит 745 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

«Прогноз на ближайшие дни неутешителен. Причиной стали североатлантические циклоны, которые практически каждый день будут поливать нас дождями разной интенсивности. <...> Это уже не июль, а сентябрь. Купальный сезон сорван, температура воды — не более +18°C», – сообщили в «Фобосе».

Причиной прохладной погоды, установившейся в Москве, может быть глобальное потепление, считает глава лаборатории климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. По словам специалиста, теоретические исследования давно показали, что при потеплении климата во всем мире устанавливаются стационарные погодные режимы.

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«То есть, либо долго будет жарко, либо долго будет прохладно. Вероятность таких событий дальше будет только расти, потому что, условно говоря, вся циркуляция замедляется, и циклоны, антициклоны, такие волны будут более медленные и чаще оставаться долго на одном месте. Возможно то, что мы сейчас наблюдаем, это как раз проявление такой тенденции», — пояснил он агентству «Москва».

Семенов подчеркнул, что такие необычные погодные явления были предсказаны еще около 30 лет назад. «Это у нас холодно, а в Центральной Европе, например, сейчас жара, это стоит такая волна. В целом, тенденция такова — из-за глобального потепления такие неподвижные волны будут образовываться все чаще и чаще», — пояснил специалист.

Между тем в Гидрометцентре России не согласны с неутешительным прогнозом центра «Фобос». Там заявили, что в конце недели москвичей все же ждет заметное потепление — до +25°C.

Придет в норму и атмосферное давление, которое в начале месяца было на 13-15 мм ниже средних показателей. «Погоду можно будет назвать консенсусной или компромиссной: температура поднимается на пять градусов, но все же будет не жарко. В целом следующая неделя будет заметно теплее предыдущей, ближе к средним многолетним значениям», — пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Однако в ближайшие дни жителям столицы не стоит обольщаться. Во вторник, 16 июля, солнце выглянет лишь в первой половине дня и уступит место осадкам во второй. К среде, 17 июля, порывы ветра в Москве усилятся — в этот день столичный МЧС рекомендует жителям избегать деревья, дорожные знаки и другие шаткие конструкции.

19 июля погода будет более благоприятной, однако, по словам научного руководителя Гидрометцентра, атмосферное давление к этому моменту еще не придет в норму. В выходные дни дожди также сохранятся, однако обещают быть короткими, теплыми и летними, подчеркнул Вильфанд.

Глaвный специaлист центрa «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 25-градусное тепло может посетить Центральную Россию только к концу июля. Тем не менее купание в этот период придется по вкусу «только моржам».

С ним согласились и в Гидрометцентре. Там отметили, что практически на всей территории страны температура в конце июля ожидается около и выше нормы. «Хочу подчеркнуть, что в связи с глобальным потеплением изменчивость погоды увеличивается. Практически везде на территории России. Поэтому, когда мы прогнозируем температуру в пределах нормы и выше нормы, это не означает, что весь месяц везде будет постоянно тепло. Будут и периоды похолодания, и жара», — сообщал Вильфанд порталу «РГ».

Август в свою очередь станет по-настоящему знойным месяцем, обещают синоптики. «Обязательно будут периоды погоды с температурой +30°C», — заявил научный руководитель Гидрометцентра «Интерфакс».

В частности в Москве, обещают синоптики, средняя температура в августе составит +16,5°С. Днем воздух будет прогреваться до 20-23°С, ночью — до 10-13°С.