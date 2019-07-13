«Сорвало крышу»: исповедь убийцы 23-летней стюардессы

Полиция задержала 25-летнего Никиту Денина, который подозревается в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой. Операция прошла в районе станции метро «Университет», сообщили в МВД РФ.

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«При задержании мужчина достал нож и пытался оказать сопротивление нашим сотрудникам. Один из оперативников произвел предупредительный выстрел вверх из табельного оружия. Затем подозреваемый был задержан», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В ходе допроса Денин дал признательные показания. Он сообщил, что убил возлюбленную в ходе конфликта на почве ревности, произошедшего 10 июля в номере отеля на территории Новой Москвы.

«Была нормальная встреча. Потом я решил посмотреть ее переписки и увидел там, что она мне изменяла», — сказал подозреваемый, его цитирует телеканал РЕН ТВ.

Позже молодой человек попытался выяснить у Мухаметзяновой, почему она, будучи в отношениях, встречается с другими мужчинами. «А дальше она начала уже громче и громче говорить, мне просто крышу сорвало», — сказал Денин на видео, опубликованном МВД.

Между тем знакомые предполагаемого убийцы отмечают, что между молодыми людьми часто вспыхивали конфликты. Тем не менее, по их словам, в роковой день мужчина лишь хотел помириться с возлюбленной после очередной ссоры.

«Он спокойный, обычный парень, это его девушка была, они расставались и в понедельник [8 июля] должны были встретиться, чтобы помириться, знаю, что за пару дней до этого говорили несколько часов по телефону! Если бы было что-то за рамки выходящее, я бы сообщил, мне проблемы тоже не нужны. Он был обычный парень из тех, что обсуждают девушек и тусовки», — пояснил РЕН ТВ друг Денина.

Ранее знакомая подозреваемого рассказала о его увлечениях БДСМ. «Он был немного странный, очень общительный, до навязчивого! Был любителем БДСМ, часто пытался об этом рассказывать, о связываниях всяких, подвешиваниях и так далее», — сообщила она.

Друг Денина в свою очередь заявил, что тот верил в магию и проводил обряды. «По общению чуть странноватый, верит в магию. Точно не могу объяснить, для успехов, говорил, что нужно какие-то обряды проводить», — пояснил он.

Знакомые предполагаемого преступника уточнили, что в отношениях со стюардессой он состоял на протяжении нескольких месяцев. Они познакомились в стриптиз-клубе, где Мухаметзянова танцевала еще до карьеры стюардессы.

«Девушка его работала в другой сфере до стюардессы, он к ней на работу ходил отдыхать. <...> С его слов могу сказать, что да, в стриптиз-клубе. Не знаю правда кем», — рассказал приятель Денина.

Как ранее писала газета «МК», погибшая с 2017 года работала в ночных клубах Нижних Челнов, Казани и Москвы. По данным News.ru, девушка также делала массаж своим клиентам и иногда покидала с ними клубы до завершения рабочего дня – эта услуга была платной. В одном из таких заведений Мухаметзянова и встретила Денина.

Приятель подозреваемого утверждает, что ранее тот не проявлял агрессию в отношении девушки. Пара иногда ссорилась, однако быстро мирилась. «А он точно ее убил? Может, это какой-то несчастный случай, даже не верится», — сказал знакомый Денина в разговоре с РЕН ТВ.

При этом поводы для ревности у предполагаемого преступника все же были. Близкие Мухаметзяновой утверждают, что она всегда была окружена большим количеством поклонников.%

«Я всегда спрашивала у нее про личную жизнь, но она говорила, что ей пока про это думать рано. Хотя по фото в соцсетях я понимала, что у нее есть поклонники. Но ничего серьезного не было. Я бы знала: сестра ведь самый близкий человек», — рассказала сестра погибшей сайту kp.ru.

Между тем, по словам матери бортпроводницы, у нее никогда не было финансовых трудностей. Девушка не только помогала родственникам, проживающим в Нижних Челнах, но и полностью обеспечивала себя. На момент смерти у нее была банковская карта, на которой лежали вырученные с продажи автомобиля 320 тыс. рублей. Родственники обеспокоены тем, что злоумышленник мог похитить деньги.

Напомним, что об убийстве бортпроводницы стало известно 10 июля 2019 года. В тот день уборщица отеля в Новой Москве пришла в номер, который сняли молодые люди, и увидела труп бортпроводницы в ванной. На ее теле криминалисты выявили следы удушения.