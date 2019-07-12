БДСМ и стриптиз: из-за чего убили 23-летнюю стюардессу

Мужчина, подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой, познакомился с бортпроводницей в стриптиз-клубе. Молодые люди несколько месяцев состояли в отношениях. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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«Девушка его работала в другой сфере до стюардессы, он к ней на работу ходил отдыхать. <...> С его слов могу сказать, что да, в стриптиз-клубе. Не знаю правда кем», — рассказал телеканалу приятель предполагаемого убийцы.

В свою очередь знакомая 25-летнего парня сообщила о его увлечении БДСМ. «Он был немного странный, очень общительный, до навязчивого! Был любителем БДСМ, часто пытался об этом рассказывать, о связываниях всяких, подвешиваниях и так далее», — пояснила она.

Молодые люди состояли в отношениях на протяжении нескольких месяцев, однако часто ссорились — это приводило к временным расставаниям. «Боже, Альбина это и есть его девушка. Какой кошмар. Он спокойный, обычный парень, это его девушка была, они расставались и в понедельник [8 июля] должны были встретиться, чтобы помириться, знаю, что за пару дней до этого говорили несколько часов по телефону!», — пояснил РЕН ТВ друг предполагаемого убийцы.

Он также рассказал о том, что попытался связаться с другом 10 июля, однако тот был недоступен. «Я ему написал, но он уже был не на связи. Если бы было что-то за рамки выходящее, я бы сообщил, мне проблемы тоже не нужны. Он был обычный парень из тех, что обсуждают девушек и тусовки», — заключил знакомый.

Между тем сестра стюардессы ничего не знала о ее возлюбленном. «Я всегда спрашивала у нее про личную жизнь, но она говорила, что ей пока про это думать рано. Хотя по фото в соцсетях я понимала, что у нее есть поклонники. Но ничего серьезного не было. Я бы знала: сестра ведь самый близкий человек», — подчеркнула родственница в разговоре с сайтом kp.ru.

Друзья и бывшие коллеги бортпроводницы также отмечают, что за ней всегда ходили толпы поклонников. Не исключено, что это было связано с работой девушки в стриптиз-клубах. Мухаметзянова с 2017 года танцевала в ночных заведениях Нижних Челнов, Казани и Москвы, писала газета «МК». Эту информацию подтвердил и отец убитой.

По данным News.ru, девушка также оказывала услуги массажа своим клиентам и иногда покидала клубы с посетителями до завершения смены. Как уточняет портал, эта услуга тоже была платной.

Параллельно погибшая посещала курсы бортпроводников, что и помогло ей устроиться в авиакомпанию и перебраться в Москву. Ее подруги отмечают, что работа на борту самолета давалась стюардессе не так легко, как стриптиз. «Она часто хотела вернуться, но мы ее убеждали в том, что в Москве лучше и что стюардесса — это лучше, чем ее прежняя работа», — рассказала Вероника Куделина порталу «Вести.ru».

При этом знакомые стюардессы убеждены, что ночная жизнь и новая работа испортили девушку. «Хорошая девчонка была, правда, скромностью в последние годы не отличалась. Профессия немного ее испортила. Полетала, посмотрела мир и стала нос задирать. Стала такой гламурной штучкой», — пояснил бывший одноклассник Мухаметзяновой газете «КП».

По словам матери погибшей, девушка никогда не нуждалась в деньгах. «Она работала, никому ничего не должна, долгов нет, постоянно помогала всем, себе все купила. Всю семью поддерживала. Не знаю, что ему надо было. Если девушка такая молодая жизнь потеряла, то и его надо убить», — сообщила родственница РЕН ТВ.

Близкие рассказали, что на момент убийства на банковской карте девушки могли быть 320 тыс. рублей, которые она выручила с продажи автомобиля. Теперь они обеспокоены тем, что убийца мог похитить деньги.

О смерти 23-летней девушки стало известно 10 июля 2019 года, когда ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в отеле на территории Новой Москвы. Стюардесса арендовала номер с 25-летним парнем на сутки, однако позже мужчина попросил администратора продлить их пребывание еще на день. Сразу после этого он уехал на такси в неизвестном направлении, писал сайт kp.ru.

По данным СМИ, молодой человек мог улететь за границу — аэропорт «Внуково» располагался в непосредственной близости от отеля.

Обыск в номере показал, что в день происшествия молодые люди распивали алкогольные напитки. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полиция продолжает разыскивать подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».