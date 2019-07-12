Ему плевать: как мэр спасал дачу в ущерб подтопленцам

Следственный комитет Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова. Его подозревают в использовании муниципальной спецтехники для восстановления дачи после паводка — в ущерб другим жителям региона.

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«Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций»,— уточнили в ведомстве.

О том, что чиновник злоупотребляет полномочиями, жители Нижнеудинского района сообщили еще в начале июля. Тогда в сообществе «Подслушано в Нижнеудинске» в соцсети «Вконтакте» появилось видео, на котором видно, как с территории дома Худоногова выезжают груженые КАМАЗы.

«Посмотрите, сколько ЖКХ на него работают, когда люди тонут. Смотрите, как у него отсыпано, уже штук 10 вывезли КамАЗов, ГАЗиков, УАЗиков. Полная ограда народу!», — заявил автор ролика.

В комментариях к видео один из пользователей отметил, что глава район привез на свою дачу несколько единиц водооткачивающей техники. В то же время другие жители Нижнеудинска долгое время не имели возможность избавиться от воды в затопленных домах.

Кроме того, по словам горожан, коммунальщики чистили бассейн мэра и завозили в него чистую воду. Тем временем у других жителей района водообеспечение и вовсе отсутствовало. «Да вообще безобразие! Живем, как в Чернобыле, ни помыться, ни покушать детям сварить. Воду только дали и снова отключили», — написала Олеся Юркив.

«Я в том районе много лет жила, видела его жилье — как три моих дома. Город маленький, все знают все и молчат! Хоть один нашелся, кто снял и выложил эту наглость. Я сама лично видела, как торчал бассейн из ограды, его вынесло водой», — добавила Анна Трошина.

В связи с этой историей вице-премьер РФ Виталий Мутко потребовал отстранить Худоногова от должности. Уже 9 июля его сняли с поста, а региональный Следственный комитет начал проверку в отношении чиновника.

Сам мэр опроверг информацию об откачке воды из бассейна. По его словам, техника лишь помогала восстанавливать затопленный погреб — при этом взята она была в аренду у частных лиц, писал сайт kp.ru. Несмотря на это, если вина чиновника по вменяемой ему статье будет доказана, мэру грозит до 4 лет лишения свободы.

Известно, что Худоногов занимал должность мэра Нижнеудинского района на протяжении 25 лет. Местные жители в соцсетях неоднократно жаловались на его работу. «Весь район развалил к чертям! Я его никогда тут не видел за 25 лет, хотя я много езжу по деревням! Хватит уже! Пора бы и на пенсии отдохнуть на участке с банькой, пока вода чистая», — написал один из пользователей «Подслушано. Нижнеудинск».

Отметим, что это уже не первое нарушение со стороны властей, выявленное в Иркутской области. Ранее региональная прокуратура выяснила, что в Тайшетском районе население не оповестили о приближающейся катастрофе.

Для людей не была организована эвакуация — им также не рассказали о правилах поведения и способах защиты от паводка. Кроме того, местные чиновники отказывали пострадавшим от стихии в выплате единовременной помощи.

«Вода поднялась до 800 см, все под контролем, причин для паники нет, — примерно такие сообщения были на сайте. Много 800 см или мало, мы не понимали... Нигде не было информации, что скоро вода преодолеет критическую отметку и хлынет в город», — рассказывала жительница Тайшетского района в разговоре с газетой «МК».

Отметим, что Нижнеудинский район, наряду с Тулунским, более всего пострадал от наводнения. Всего же в результате паводка погибли 25 человек, среди них пятеро жителей Нижнеудинского района. Девять человек остаются пропавшими без вести. 12 июля в Иркутской области объявлен днем траура.

Паводок, образовавшийся из-за сильных дождей, привел к затоплению более 11 тыс. жилых домов в 107 населенных пунктах. Ущерб от стихии оценивается в минимум в 29 млрд рублей. Вице-премьер Мутко поручил МЧС и властям Иркутской области устранить все последствия паводка к 19 июля.

По данным регионального МЧС на 11 июля, затопленными в регионе остаются 149 жилых домов, расположенных в Тулуне, — там проживают 372 человека. В город направлены около 100 человек и 11 единиц техники Сибирского спасательного центра МЧС России.

Между тем стихия не отпускает Иркутскую область. Как сообщают синоптики, в субботу, 13 июля, в регион придут ливневые дожди, грозы и порывистые ветер со скоростью до 17 м/с. МЧС призывает жителей не покидать дома без экстренной необходимости.