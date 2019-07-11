Драка на «Каширской»: глава УМВД Омска избил машиниста

Драка начальника УМВД России по Омску полковника Алексея Меркушова с машинистом московского метро на станции «Каширская» стала предметом проверки со стороны Академии управления МВД России, куда омский силовик приехал на переподготовку.

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«По факту информации об инциденте между слушателем академии управления МВД России и гражданином в вестибюле метро проводится проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — приводит РИА «Новости» сообщение Академии.

Поздно вечером 10 июля Меркушов в нетрезвом состоянии подрался на станции «Каширская» с машинистом электродепо «Замоскворецкая» Сергеем Гоевым, у которого в тот день был выходной. От прохождения медицинского освидетельствования Меркушов отказался, передает ФАН.

В результате рукоприкладства со стороны «правоохранителя» сотрудник метрополитена был госпитализирован с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой. Известно, что дел в Москве, кроме уголовного – если оно будет возбуждено – у Меркушова уже больше нет, поскольку из Академии он был отчислен сразу после появления информации об инциденте.

В прошлом месяце в Ингушетии сотрудники полиции пострадали, когда защищали двух мужчин, которые соблазняли замужних женщин и шантажировали их, передает Telegram-канал Baza.

Как отмечалось в сообщении, два жителя не только соблазняли женщин, но и заставляли их заниматься действиями сексуального характера с другими мужчинами, а потом шантажировали их.

Один из мужей обманутой женщины узнал это и захотел разобраться с обидчиками. Он нашел их и выстрелил в ногу одному из злоумышленников.

Когда мужчину доставили в больницу, то медики вызвали сотрудников полиции. Приехав, они стали участниками драки, в которую ввязались родственники стрелявшего мужчины, пытавшиеся зайти в палату к раненному. Семеро полицейский стали стрелять в воздух, чтобы успокоить толпу, но их избили.

В середине июня Следственный комитет Чеченской республики начал проверку массовой драки со стрельбой из автоматического оружия в одной из школ Грозного. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

«Организована доследственная проверка по распространенному в СМИ видеоролику с дракой учащихся старших классов и стрельбой из автоматического оружия неустановленными лицами на территории, прилегающей к одной из школ», — рассказали в СК.

В понедельник, 10 июня, в сети появилась видеозапись массовой драки между молодыми людьми в белых рубашках. Среди шума и криков толпы также слышны звуки выстрелов.

По данным телеканала НТВ, столкновение произошло возле школы №54 — в этот день учащиеся сдавали основной госэкзамен (ОГЭ). Когда между подростками завязалась потасовка, их пришлось разнимать охранникам. Осознав, что справиться с буйными школьниками не получается, они вызвали полицию.

Приехавшим на место правоохранителям также не удалось повлиять на развитие событий мирным путем. На кадрах видео видно, как они грубо расталкивают учащихся. После этого полицейские стали стрелять в воздух, чтобы разогнать детей.

В мае нынешнего года

профессиональный боец смешанных единоборств Михаил Газаев напал на сотрудников ГИБДД в Ардонском районе Северной Осетии.

По информации источника, 12 мая сотрудники правоохранительных органов остановили машину, которой управлял спортсмен. Документов у водителя не оказалась. Также сотрудникам ГИБДД показалось, что Газаев находился в состоянии алкогольного опьянения.

Боец позвал на помощь своих друзей, после чего завязалась драка. Один из полицейских потерял сознание после удара, а у второго отобрали табельное оружие во время попытки применить его. Боец и его товарищи скрылись с места преступления.

Спортсмен был позднее задержан. Газаев и группа молодых людей пыталась оказать сопротивление полицейским, но в итоге все были задержаны. Бойцу и его товарищам Станиславу Маргиеву и Хетагу Гогаеву Следственное управление СКР по республике Северная Осетия предъявило обвинение в применении насилия в отношении представителей власти.

Месяцем ранее две группы полицейских устроили массовую драку в баре на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Министерства внутренних дел (МВД) России, передает НСН.

В результате конфликта пострадали три человека. Из них двое получили травмы головы, третьему пострадавшему медики, прибывшие на место происшествия, диагностировали ушиб грудной клетки. От госпитализации мужчины отказались.