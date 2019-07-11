Тело под поездом: что с 5-летним россиянином сделали в Польше

В Польше разыскивают пятилетнего гражданина РФ. В день исчезновения, 10 июля 2019 года, ребенок находился в доме у 32-летнего отца в населенном пункте Гроджиск Мазовецкий. После развода с супругой мужчина иногда забирал мальчика погостить к себе. Об этом сообщает польский портал Onet.pl.

По данным местной полиции, в 17.00 среды отец уехал вместе с ребенком в неизвестном направлении. Спустя четыре часа тело мужчины обнаружили на железнодорожном переезде: он попал под поезд и погиб.

Его автомобиль нашли в трех километрах от места происшествия. При этом местонахождение мальчика по-прежнему неизвестно.

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На его поиски правоохранительные органы Польши выслали несколько сотен полицейских и пожарных, служебных собак, а также вертолет. Полиция опубликовала фотографию и характеристики мальчика, а также обратилась за помощью в поиске к местным жителям.

Кроме того, правоохранительные органы объявили в розыск серый автомобиль Skoda Fabia с номером WGM 01K9. Машина может быть причастна к возможному преступлению. Она была замечена в Варшаве — недалеко от аэропорта им. Шопена.

«Консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с полицией и отслеживает поиски ребенка», — заявили в свою очередь в посольстве России.

Хотя судьба пропавшего в Польше мальчика пока неизвестна, некоторые истории русских детей за границей заканчивались трагически. Так, в Нью-Йорке 22 июня были убиты дети трех и двух лет, а также их мать — 37-летняя гражданка РФ Алла Аушева.

Прибывшие на место происшествия правоохранители зафиксировали возгорание в квартире.

Мертвая Аушева лежала лицом вниз на кровати с серьезными травмами головы и лица. Тела ее детей с признаками асфиксии были в соседней комнате, сообщал портал New York Post.

По подозрению в убийстве и поджоге задержали 36-летнего Шона Уолкера, который был супругом Аушевой и служил в ВВС США. Его арестовали, когда он шел по улице с мобильным телефоном и удостоверением личности своей жены в руках.

Отмечается, что подозреваемый уже применял насилие в отношении россиянки в начале отношений. Позже она неоднократно жаловалась на мужчину. Так, в декабре 2018 года Уолкера задержали за то, что он ударил Аушеву. После инцидента суд запретил мужчине подходить к сожительнице. Однако это не спасло женщину и ее детей.

Знакомые россиянки утверждают, что ее супруг был достаточно агрессивным человеком. «Они снимали квартиру в Нью-Йорке в Куинсе в корейском квартале. Ее бойфренд был такой большой черный мужчина. Когда он пришел домой и увидел меня, Алла меня представила как одноклассника. Он был недоволен, сказал: «Понятно». Мне он показался довольно агрессивным персонажем», — заявил приятель Аушевой NYP.

Похожая история произошла и в испанском городе Матаро — он расположен в 30 км к северу от Барселоны. Там 16 июня 2019 года была зверски убита 14-летняя девочка.

Незадолго до трагедии ее мать, 37-летняя гражданка России Ольга Кавер, уехала в Москву на день рождения. Своих детей — дочь и 16-летнего сына — она оставила под присмотр соседей, который также являются выходцами из РФ.

16 июня 2019 года Кавер попыталась связаться с детьми, однако те не отвечали. Тогда женщина попросила знакомых навестить подростков. Когда соседи зашли в квартиру, они заметили, что мебель была сдвинута, а на стенах и простынях остались пятна крови.

Позже знакомые Кавер обнаружили тело ее 14-летней дочери с ножевые ранениями в области шеи. При этом 16-летний сын россиянки пропал.

«Мать жертвы заявила об исчезновении другого ребенка, также несовершеннолетнего. Розыск не имеет никакой криминальной составляющей и призван обеспечить его безопасность. Его ищут, только поскольку он исчез и есть обращение со стороны матери», — пояснили позже в Высшем суде Каталонии, передает РИА «Новости».

На допросе соседи семьи поделились разной информацией относительно трагедии, передают испанские СМИ. Некоторые утверждали, что видели, как после отъезда матери к детям заходил русский мужчина крупного телосложения. Другие сообщили о том, что между братом и сестрой произошла ссора, в ходе которой был слышен сильный удар.

По информации «Catalunya Press», 37-летней Ольге Кавер могли отомстить злоумышленники. Известно, что россиянка была основательницей центра репродуктивной медицины в Барселоне. Ее знакомые подчеркивают, что семья Кавер уже не первый раз сталкивается с нападениями: несколько месяцев назад им разгромили всю квартиру, мебель и двери.

«Я думаю, что пропавшего мальчика вряд ли найдут живым. Эти подозрения разделяют многие соседи — соотечественники, которые знали что-то о делах и делишках Ольги», — заявила знакомая россиянки изданию El Espanol.