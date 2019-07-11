Огненный столб: адский пожар на электростанции в Подмосковье

Пожарные ликвидировали столб пламени, вспыхнувший на территории ТЭЦ-27 в подмосковном городе Мытищи. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Факельное горение ликвидировано», – заявили в ведомстве. Высота огненного столба достигала 50 метров. Пожарные применили «пенную атаку» и остановили распространение огня.

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Минэнерго предполагает, что огненный факел могла вызывать вспыхнувшая цистерна с машинным маслом. Свидетели пожара сообщали также о нескольких сильных взрывах после возгорания, передает НСН.

Однако пожар еще не потушен — площадь, охваченная огнем, выросла в четыре раза — до 800 кв. метров. К тушению привлечены десятки пожарных расчетов, два вертолета и два пожарных поезда. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием на территории Северной ТЭЦ в Мытищах под личный контроль, сообщила в четверг его пресс-служба.

В министерстве заявили, что угрозы самой ТЭЦ нет. «Огонь не распространился на хозпостройки, на само здание ТЭЦ. Угрозы возгорания оборудования нет», – отметил в эфире «России 24» глава департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Горобчак.

«Интерфакс» со ссылкой на источники при этом сообщает, что в Мытищах загорелся участок газопровода, прилегающий к ТЭЦ-27. Кроме того, рядом со зданием централи располагаются газовая заправка. В 500 метрах от ТЭЦ расположены жилые дома, решается вопрос об эвакуации местных жителей.

По предварительным данным, в результате возгорания 12 человек получили травмы, заявили в подмосковном МЧС, передает ФАН. У пострадавших зафиксированы ожоги и отравление продуктами горения. По данным Минздрава Московской области, за медпомощью с ожогами 1-й и 2-й степеней обратились шесть человек.

ЧП в Мытищах вызвало перекрытие движения по Осташковскому шоссе в сторону области. Кроме того, пробки образовались на Волковском и Ярославском шоссе, а также на Олимпийском проспекте в Мытищах.

ТЭЦ-27 – важный узел в системе энергообеспечения Мытищ и Москвы. Ранее теплоэлектроцентраль называлась «Северная ТЭЦ». Она обеспечивает энергией Северный и Северо-Восточный административные округа столицы.

В качестве топлива на ТЭЦ-27 используют природный газ. Эта централь – самая современная в Подмосковье. Два новых энергоблока на ТЭЦ были построены еще в нулевых годах.

Оборудование, согласно заявлению Мосэнерго, не пострадало в пожаре. Чтобы обеспечить население САО и СВАО электричеством, из резерва была выведена дополнительная электрогенерация. Мощность на работающих станциях также была увеличена.

Пожары на ТЭЦ происходят сравнительно регулярно. Летом 2017 года на Новосибирской ТЭЦ-2 произошел пожар на одном из трансформаторов. «В тушении задействовано 18 единиц техники и 56 человек личного состава», — заявили в региональном ГУ МЧС. Впоследствии пожар был локализован и потушен.

В 2016 году в башкирском городе Салавате произошел крупный пожар на территории ТЭЦ-1. Отмечается, что возгорание произошло на неэксплуатируемой градирне — устройстве для охлаждения большого объема воды. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. Сообщается, что технологический процесс ТЭЦ-1 не нарушен.

«Пожар ликвидирован на площади 1,2 тыс. кв. метров. По предварительным данным, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Зимой 2015 года пожар вспыхнул на Василеостровской ТЭЦ в Санкт-Петербурге. Спустя полтора часа после сообщения о пожаре было ликвидировано открытое горение. Возгорание произошло рядом с одной из электрических турбин, столб огня достигал в высоту 30 метров.

Пожары на ТЭЦ происходят и за рубежом. Три года назад крупный пожар произошел на территории ТЭЦ в округе Сэнт-Клэр, штат Мичиган, США. Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия не было. Телеканал ABC News сообщал, что перекрыто движение наземного транспорта по дорогам вблизи территории возгоревшейся централи.

Компания DTE Energy, которой принадлежит ТЭЦ, впоследствии подтвердила, что никто из сотрудников не пострадал. Причиной пожара стало возгорание в электроблоке, передал заявление компании канал WXYZ.