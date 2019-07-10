Бабка-мясник: как пенсионерка держала в ужасе все село

В деле 80-летней жительницы села Березовка Хабаровского края Софьи Жуковой, которую еще в феврале 2019 года задержали по делу об убийстве квартиранта, появились еще несколько эпизодов. По данным телеграм-канала «Baza», хабаровчанка призналась в убийстве восьмилетней девочки, которая пропала 14 декабря 2005 года.

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Спустя несколько дней силовики нашли ее труп, однако установить исполнителя преступления долгое время не могли.

Уже почти через 15 лет в ходе допросов Жукова рассказала, что девочка была ее соседкой и постоянно мешала ей играми и беготней. В какой-то момент нервы старой женщины не выдержали, и она «сорвалась», пишет «Baza».

Во время следственных действий женщина призналась, что в апреле 2013 года она убила свою подругу. Известно, что незадолго до трагедии приятельница пенсионерки остановилась пожить у нее.

«Она жила ровно под нами. Продала квартиру за наличку, решила переехать в Приморье. На одну ночь попросилась переночевать к бабе Соне. После этого бесследно пропала. Сперва основными подозреваемыми были купившие квартиру. Проверяли и бабу Соню. Но никаких доказательств не нашли», — рассказал изданию «Хабаровский край сегодня» сосед погибшей.

По данным СМИ, в селе пенсионерку называли «Сонькой Сипатой» — из-за сиплого голоса. Земляки отмечают, что она была сильной и крепкой женщиной, а также отличалась скандальным характером и злопамятностью.

О преступлениях 80-летней Софьи Жуковой впервые стало известно зимой 2019 года. Тогда 30 января дети из села Березовка заметили, что бродячие собаки грызут человеческую руку. Вскоре в мусорных баках неподалеку от дома, где проживала пенсионерка, были обнаружены мужские останки.

Правоохранители быстро установили личность погибшего — им оказался 52-летний мужчина, который снимал комнату у злоумышленницы. По данным сайта kp.ru, погибший мужчина приехал в Россию из Украины и трудился дворником. В ходе обыска квартиры старушки криминалисты обнаружили кровь и куски человеческого мяса, принадлежавшие убитому. Против женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

«Преступница работала мясником на свиноферме. Внутренности мужчины нашли в ее холодильнике, а кости бабушка решила выбросить. Но собаки учуяли запах крови и растащили все содержимое по улицам», — рассказывал источник портал «DVHab».

Еще одна трагедия произошла в Хабаровске 21 августа 2018 года. В этот день неприметная пожилая женщина шла по улице с большими мусорными мешками. Как позже выяснили силовики, внутри них находилось расчлененное тело ее сына.

Преступница на допросе рассказала, что ее родственник развелся почти год назад и переехал к ней. Он часто выпивал, якобы избивал мать и угрожал ей убийством. Женщина много раз вызывала участкового, чтобы тот утихомирил сына, однако издевательства не прекращались.

В итоге пенсионерка убила сына и решила расчленить его при помощи болгарки. Затем она разложила части его тела по пластиковым контейнерам, сложила все в мусорные пакеты и пошла выбрасывать их.

«Тут как будто профессионал работал. Более 70 отдельных фрагментов тела. Она в буквальном смысле соскребла мясо с костей. Даже с головы кожу сняла», — рассказывали позже в местном МВД.

Хабаровские правоохранители остановили женщину на улице и заглянули в ее пакеты. Там они увидели расчлененный труп и задержали старушку. Ей предъявлены обвинения в убийстве.

Вопиющая история произошла 19 ноября 2018 года и в Ростове-на-Дону. Там пожилая женщина убила своего сына, его жену и их восьмилетнего ребенка. По данным регионального СКР, незадолго до трагедии семья пенсионерки купила квартиру в ипотеку. Вскоре брак ее сына распался, а бывшая супруга вместе с ребенком осталась жить в квартире пожилой ростовчанки.

Между свекровью и невесткой регулярно вспыхивали конфликты: женщины постоянно ругались из-за квартиры и делили деньги. Во время одной из таких ссор пенсионерка схватилась за топор, убив всех домочадцев — в том числе своего сына, который стал свидетелем расправы.

После бойни пожилая женщина пыталась покончить с собой, а на допросе заявила, что убийство и вовсе совершил другой родственник. Однако правоохранители ей не поверили. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Трагедия ранее случилась и в станице Ивановской Красноармейского района Кубани. По версии следствия, днем 21 апреля 2018 года после очередной ссоры 76-летняя женщина взяла принадлежащий ей пистолет и выстрелила в затылок 22-летней девушке.

После этого нападавшая два раза выстрелила в грудь и лицо 60-летнему отцу оппонентки. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте. Находившийся в доме супруг погибшей девушки вызвал сотрудников полиции. Против пенсионерки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».