Страшная смерть: как миома убила москвичку

В Клинико-диагностическом центре «Медси», расположенном в центре Москвы, скончалась 37-летняя пациентка. Как рассказали «Газете.Ru» в медучреждении, трагедия произошла 8 июля в ходе плановой гинекологической операции.

Реклама

Женщине провели комплекс обследований, ее подготовили к операции в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, утвержденными Минздравом РФ, отметили в центре.

«Операция шла в штатном режиме, это касается и анестезиологического пособия, и самой технологии хирургического вмешательства. В конце операции внезапно развилось осложнение. <…> Делать выводы о причине смерти мы сейчас не можем. Причину установит судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе «Медси».

Как уточняет агентство «Москва», пациентке проводили гистерорезектоскопию – это малоинвазивный метод лечения заболеваний матки.

Газета «МК» пишет, что москвичка долгое время боролась с миомой — доброкачественной опухолью, возникающей в мышечном слое матки. До операции в «Медси» женщине уже дважды — в госпитале для ветеранов и в Боткинской больнице — удаляли миому, однако та продолжала увеличиваться.

По данным издания, в день трагедии ход операции контролировал завотделением гинекологии «Медси» на Красной Пресне Александр Кулешов. На сайте частной клиники указано, что он является кандидатом медицинских наук. У врача почти 20-летний стаж — еще в 1999 году он закончил медуниверситет им. Н. И. Пирогова.

Как пишет «МК», на операционный стол москвичка попала около 11.00 8 июля — при этом уже через 40 минут ее сердечный ритм изменился. Медики до последнего боролись за жизнь пациентки, проводя реанимационные мероприятия, однако та вскоре скончалась.

Издание уточняет, что пациентка умерла из-за отрыва тромба. «Трагического исхода мама и друзья никак не ожидали. Татьяна Сергеевна убита горем — Наталья была ее единственным ребенком, дочь она растила без мужа. Финансовое положение в семье крайне сложное, нет денег даже на похороны», — сообщает «Московский комсомолец».

По факту смерти москвички уже возбуждено уголовное дело. Об этом «Газете.Ru» сообщили в столичном управлении СКР. Следователи продолжают выяснять обстоятельства трагедии. Проверку проводят и в московском управлении Росздравнадзора, заявили «Газете.Ru» в ведомстве.

В «Медси» отказались рассказывать, сколько смертей во время операций было зафиксировано в клинике за последние годы. Там лишь сообщили, что ежегодно медучреждение проводит 3 тыс. хирургических вмешательств.

В Минздраве «Газете.Ru» заявили, что не ведут статистику смертей, произошедших во время операций. Ведомство посоветовало обратиться в Росздравнадзор. Там же вопросы «Газеты.Ru» перенаправили в правоохранительные органы. Редакция направила запрос в Следственный комитет РФ. Ответа на момент публикации материала не поступило.

Хотя пока неизвестно, умерла ли пациентка столичной клиники в результате халатности врача, в СМИ постоянно всплывают подобные случаи. Так, в апреле 2019 года силовики в Краснодаре задержали украинского пластического хирурга Алену Верди — при попытке покинуть страну и скрыться от правосудия в Израиле.

СК ранее возбудил против нее уголовное дело по статье «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».

Как сообщал РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших, Верди проводила пластические операции на дому в антисанитарных условиях, а также записывала происходящее на видео.

«Она меня сшила, натянула очень сильно, у меня пошло натяжение», — сообщила одна из жертв хирурга, которая делала у нее абдоминопластику. Операция направлена на иссечение избытков кожи и жировых отложений, образовавшихся после родов. Еще одна пациентка Верди после процедуры лишилась переносицы.

Телеканал уточнял, что на счету украинки также есть летальные исходы. Один из них был зафиксирован в клинике, в которую Верди взяли по рекомендации — ее документы в медучреждении проверять не стали.

Сама же украинский хирург заявила РЕН ТВ, что смерть пациентки наступила из-за некачественного наркоза. Между тем силовики продолжают выяснять обстоятельства происшествий.

Пока Верди ждет судебного постановления, врач районной больницы Волгоградской области уже выслушал свой приговор. По данным регионального Следственного комитета, в ноябре 2017 года врач-анестезиолог после операции перевел 44-летнюю пациентку в общую палату. Позже ей поставили диагноз «динамическая тонкокишечная непроходимость». Вскоре врач ввел женщине раствор «Лидокаина» — при этом не в реанимационном отделении, а в обычной палате.

У пациентки начались осложнения — в том числе сердечная недостаточность и остановки дыхания. Через 10 дней она скончалась. В итоге врача приговорили к двум годам ограничения свободы. «Это своеобразная полумера между реальным и условным сроком. На протяжении двух лет он обязан отмечаться в органах», — отмечал адвокат осужденного в разговоре с порталом v1.ru.