Задушили в ванной: жестокая расправа над стюардессой в отеле

В отеле на территории Новой Москвы обнаружено тело 23-летней девушки с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в столичном Следственном комитете. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство»

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Как уточнили следователи, девушка скончалась от удушения. Ее тело было найдено в среду, 10 июля. Криминалисты устанавливают полную картину трагедии — допрашивают сотрудников гостиницы, а также изучают записи с камер видеонаблюдения.

Между тем, по данным телеграм-канала «Mash», инцидент произошел в гостинице «Внуково-Вилладж». Жертвой стала стюардесса Альфия Мухамедзянова — по информации РЕН ТВ, ее звали Альбина М. На днях она заселилась в номер на двоих с мужчиной по имени Никита Зенин. Незадолго до убийства подозреваемый продлил дату выезда. Задушив девушку, он отправился в сторону ресторана, сел в такси и уехал.

Тело стюардессы обнаружили в ванне, наполненной водой. Как утверждает «Mash», девушка была в одежде, на ее шее были зафиксированы следы пальцев.

Полиция разыскивает злоумышленника. По данным СМИ, он состоял в отношениях с погибшей. Пара часто останавливалась во «Внуково-Вилладж», проводила там по 6-12 часов. Сотрудники гостиницы знали молодых людей в лицо.

Похожая история в апреле 2019 года произошла в одном из отелей на северо-западе Москвы. По данным РЕН ТВ, между молодыми людьми возник конфликт, в результате которого мужчина задушил девушку. После содеянного он попытался покончить жизнь самоубийством.

Силовики обнаружили тело москвички спустя 12 часов после ее смерти. Рядом с ним находился злоумышленник со следами ранений. В СК позже заявили о возбуждении против него уголовного дела по статье 105 УК РФ «Убийство».

Двумя месяцами ранее трагедия случилась и в городе Саранске. Там 9 февраля 2019 года мужчина во время совместного распития спиртного убил свою 20-летнюю сожительницу. Злоумышленник самостоятельно сообщил о содеянном силовикам.

«В ходе осмотра места происшествия были изъяты предполагаемые орудия преступления: молоток, нож и сломанный кий. С задержанным работают следователи. Расследование уголовного дела продолжается», — говорилось в сообщении мордовского управления СКР.

В ведомстве подчеркнули, что 21-летний подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, побои и угрозу убийством в отношении сожительницы.

ЧП в ноябре 2018 года произошло и в подмосковном городе Видное. Там 63-летний мужчина приревновал 46-летнюю супругу к ее 69-летнему приятелю и в итоге застрелил обоих. Позже злоумышленник пытался свести счеты с жизнью. Его доставили в реанимацию. Следователи возбудили тогда уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Трагедия в том же месяце случилась в Калужской области. Там местный житель, получив пособие по безработице, организовал застолье со своей сожительницей. «Из-за возникшей ссоры по поводу кормления кошки мужчина стал избивать руками и ногами женщину, которая с полученными телесными повреждениями была доставлена в больницу, где скончалась спустя непродолжительное время», — сообщали в местном Следственном комитете. В результате злоумышленнику дали семь лет колонии строгого режима.

Месяцем ранее приговор получил 30-летний Максим Горской, который летом 2017 года убил двух женщин, приехавших на празднование дня рождения к его сожительнице.

Тела жертв были спрятаны в диван. На следующий день злоумышленник вместе с сообщницей расчленил их — часть останков они выбросили в унитаз и в реку Яузу, а остальные фрагменты сожгли.

«Собранные следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 30-летнего Максима Горского и 39-летней Ирины Султановой. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «убийство двух лиц» и «Укрывательство преступлений». <...> Приговором суда Максиму Горскому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима», — сообщила Иванова. Злоумышленникам также назначили штрафы — Султановой в 100 тыс. рублей, а Горскому в 2 млн рублей.